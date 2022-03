Lietzow

Hier kam leider jede Hilfe zu spät: Ein 64-Jähriger ist am Montag Nachmittag an den Gleisen zwischen Bergen und Lietzow gestorben. Wie Bundes- und Landespolizei auf OZ-Anfrage übereinstimmend mitteilten, war der Mann bei einer Firma beschäftigt, die im Auftrag der Bahn Arbeiten an dem Gleisbett in dem betreffenden Abschnitt ausführte. Am besagten Tag war er als Sicherungsposten eingesetzt. Dabei soll er aufgrund von gesundheitlichen Problemen plötzlich und unvermittelt zusammengebrochen sein. Alle Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben erfolglos.

Die Arbeiten, an denen der Mann beteiligt war, finden in einem relativ schwer zugänglichen Bereich der Bahnstrecke zwischen Bergen und Lietzow statt. Die Gleise verlaufen hier auf einem schmalen Streifen zwischen dem Kleinen Jasmunder Bodden auf der einen und einem bewaldeten Steilufer auf der anderen Seite. Aus diesem Grund wurde zur Unterstützung des Rettungsdienstes unter anderem auch die Höhenrettung der Sassnitzer Feuerwehr angefordert. Zu deren Fahrzeugbestand zählt seit wenigen Wochen ein „Argo 8x8“.

Dabei handelt es sich um ein Gefährt, das extra für Einsätze in unwegsamen Gelände entwickelt wurde. Es fährt wahlweise auf Raupenketten oder auf den insgesamt acht Rädern. Angeschafft hatte es die Feuerwehr vorzugsweise für die Einsätze der Höhenretter in der Stubnitz. Bei den dortigen Rettungsaktionen muss ein Teil der Ausrüstung über weite Strecken getragen werden, weil die üblichen Fahrzeuge nicht durch den hügeligen Wald bis zum Hochufer fahren können.

Der Einsatzort zwischen Lietzow und Strüßendorf sei von der Lage her ähnlich unzugänglich gewesen, sagt der Sassnitzer Wehrführer Marcel Gau. Die Sassnitzer hatten das Geländemobil auf dem dazugehörenden Anhänger bis in den Wald in Höhe Augustenhof gefahren. Von dort fuhren drei Kameraden mit dem Spezialfahrzeug bis zur Kante des Hochufers. Mithilfe der an der Front des Wagens angebrachten Seilwinde ließen sie die Trage etwa 20 Meter tief den Hang zum Gleisbett hinab. „Leider konnten wir den Mann nur noch tot bergen“, bedauert Marcel Gau.

Die Mediziner stellten fest, dass der Mann eines natürlichen Todes gestorben war. Das sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Stralsund. Aus diesem Grunde werde es auch keine weiteren polizeilichen Ermittlungen zu dem Fall geben. Der Bahnverkehr zwischen Bergen und Lietzow war nach dem Unglück am Montag Nachmittag vorübergehend ausgesetzt worden.

Von Maik Trettin