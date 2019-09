Training für Tieftaucher

Sassnitz/Thiessow

Ein Termin steht für die 6. Klassen der Sassnitzer Schule immer am Schuljahresbeginn fest. Gleich in der ersten Woche nach den Sommerferien reiste eine Gruppe von Jungen und Mädchen der Regionalen Schule nach Thiessow. Dort erwartete sie ein Trainingsprogramm, mit dem sie ihre Fähigkeit zum Schwimmen weiter ausbauen konnten. Schwimmlehrer Ralf Kaulitz hatte es ausgearbeitet und sich das Ziel gesetzt, die Teilnehmer so zu trainieren, „dass sie weitere Stufen des Deutschen Jugendschwimmabzeichens ablegen konnten.“

In der Grundschule werden den Kindern Grundkenntnisse zum Schwimmen in der Regel in einer Schwimmhalle vermittelt, erklärt der Sassnitzer Lehrer. Die Besonderheit am Schwimmtraining in Thiessow sei, dass es im freien Wasser der Ostsee unter wechselnden Strömungs- und Witterungsverhältnissen stattfinde. Das stelle eine größere Herausforderung als in einem Schwimmbecken dar. Sie erfahren auf ganz besondere Weise das „Wasser als Bewegungsraum“, wie es Sportwissenschaftler für das Schwimmtraining vorsehen.

Viermal Gold

Die Bewegungsangebote und Schwimmaufgaben waren vielfältig. Bei den Kindern kam aber das Tieftauchen besonders gut an, weil sie in dieser Übungseinheit ganz mutig vom Schlauchboot springen durften. Um das goldene Schwimmabzeichen zum Beispiel zu bekommen, mussten sie unter anderem drei Tauchringe aus ca. zwei Meter tiefem Wasser in drei Minuten holen und eine 15 Meter lange Strecke tauchen. Die Ergebnisse können sich sehen lassen, meint Ralf Kaulitz: „Unter zum Teil schwierigen Bedingungen erreichten von den 16 Teilnehmern vier das Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Gold, acht in Silber und zwei in Bronze.“

Nach der Schwimmausbildung kam bei den Schülern nie Langeweile auf: Das große Schachbrett und die Tischtennisplatten auf dem Gelände waren sehr gefragt. Außerdem erkundeten die Schüler auf Wanderungen die nähere Umgebung oder spielten am Strand.

Zum Erfolg des Schwimmlagers tragen jedes Jahr viele Förderer bei. Das regelmäßig eingesetzte Rettungsboot werde beispielsweise von der Ortsgruppe der DLRG Bergen zur Verfügung gestellt, genauso wie eine passende Schwimmleine und weitere Schwimmlernhilfen. Das Ehepaar Mehler, Betreiber des Kreisschulheimes Südost-Rügen in Thiessow, stellt ihre Bungalows für die Sassnitzer Schwimmschüler bereit und sorgt dafür, dass auch das leibliche Wohl gesichert ist. Denn aktiver Wassersport und frische Seeluft machen hungrig.

Von André Farin