Bergen

Traktor reiht sich an Traktor: Ein Konvoi von rund 50 Treckern hat sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2.45 Uhr von Rügen auf den langen Weg nach Schwerin gemacht. Fünf bis sechs Stunden haben die Bauern dafür eingeplant. Ein müßiger Weg, der sich aber lohnen soll.

Sie protestieren gegen die Überarbeitung der Düngelandesverordnung. 2020 ist die aktuelle Fassung in Kraft getreten. Seitdem sind zahlreiche Agrarflächen als sogenannte „rote Gebiete“ ausgezeichnet. Also jene, bei denen das Grundwasser mit Nitrat belastet sein soll.

Mit dem neuen Entwurf sollen diese Gebiete nun von 13 Prozent der Nutzfläche im Land auf 46 Prozent ausgeweitet werden. Damit orientiere sich MV an der Bundesdüngeverordnung, wie Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) sagt.

Sechs Stunden Fahrt bei 60 km/h

Zu früher Stunde brachen die Bauern der Insel mit ihren Landmaschinen nun zur Demonstration auf. Erster Treffunkt: Freitagmorgen, 2.45 Uhr, am Lüssower Berg bei Stralsund. Weiter ging es für einen kurzen Zwischenstopp nach Lalendorf, ehe sie in Demmin mit dem Konvoi aus Züssow zusammenstießen, um gemeinsam in die Landeshauptstadt zu tuckern – immer in Polizeibegleitung. Aus allen Himmelsrichtungen trafen so rund 500 Traktoren gegen 9 Uhr vor der Staatskanzlei ein.

Fünf bis sechs Stunden Fahrt und das bei maximal 60 Stundenkilometern – ist das nicht ermüdend? „Wir sind das ja gewohnt, sitzen auf dem Feld auch oft so lang auf den Treckern“, sagt Landwirt Peter Carstens aus Patzig. Er hat zwei Maschinen nach Schwerin geschickt, ist selbst aber mit dem Auto hingefahren.

„Meine Mitarbeiter kamen auf mich zu, wollten bei der Demo dabei sein“, erzählt er. Zwar sei im Pflanzenanbau gerade nicht so viel zu tun, trotzdem musste die Zeit freigeschaufelt werden. Doch der Protest sei wichtiger.

80 Prozent von Rügens Agrarflächen wären betroffen

„95 Prozent meiner Flächen würden durch die Neufassung der Düngeverordnung zu rotem Gebiet erklärt werden. Stand jetzt ist keiner meiner Äcker davon betroffen“, erläutert Carstens die drastischen Auswirkungen für seinen Betrieb „Klaus Störtebeker“. Auf diesen Flächen dürfe er dann 20 Prozent weniger Stickstoffdünger als bisher aufbringen. Auf ganz Rügen gesehen beträfe das 80 Prozent der Flächen.

„Wir düngen aber ohnehin – dank neuester Technik – nur noch so viel, wie die Pflanze aufnehmen kann. Das läuft sensorgesteuert. Das heißt, nichts von dem Nitrat gelangt ins Grundwasser“, erklärt er. Sollte die überarbeitete Verordnung in Kraft treten, bekäme eine Pflanze nur noch 80 Prozent der Nährstoffe, die sie eigentlich braucht.

Humusabbau als Folge macht Sorgen

Natürlich bedeute das weniger Ertrag. Aber das ist gar nicht das, was Carstens am meisten Sorgen bereitet: „Die Qualität wird leiden. Eine unterernährte Pflanze kann außerdem nicht mehr so viel Biomasse wie bisher erzeugen. Das hat einen Humusabbau zur Folge und nach und nach werden die Böden unfruchtbar.“

Als politischen Alleingang bezeichnet Johann Tophoff-Kaup von der Agrargenossenschaft Neklade die Überarbeitung der Düngeverordnung. „Wir wollen unsere Äcker ja nachhaltig bewirtschaften, immerhin sichern sie unseren Lebensunterhalt. Aber wir wollen mitreden“, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Bauernverbandes Rügen. Das sei einst zugesichert worden. „Wurde aber nie gehalten.“

Indes betont Backhaus, dass der Verband und die Landwirte bei den Arbeitsschritten und Entscheidungen zur Düngeverordnung 2020 sehr wohl einbezogen wurden.

Messstellen des Landes nicht aussagekräftig

Zu der jetzigen Neufassung wäre es gar nicht erst gekommen, hätten die Landwirte im Frühjahr 2021 nicht gegen die Verordnung geklagt, meint der Minister. Im November erklärte das Oberverwaltungsgericht Greifswald sie daraufhin für unwirksam. Unter anderem sei die Ausweisung von mit Nitrat belasteten Gebieten auf einer rechtlich nicht ausreichenden Grundlage vorgenommen worden. Die Landesregierung ist in Widerspruch gegangen. Mittlerweile liegt der Fall laut Backhaus beim Bundesverwaltungsgericht.

„Auf Rügen gibt es zwei Messstellen, Grundwasserbrunnen, die vom Land anerkannt sind. Einer davon in Poseritz, mitten im Ort, in Nähe einer Kläranlage. Dort sind die Nitratwerte deutlich zu hoch“, sagt Tophoff-Kaup. Eigene Messungen an umliegenden Brunnen hätten allerdings ganz andere Ergebnisse gebracht. „Nur werden die nicht berücksichtigt“, entrüstet sich der Landwirt.

Die Landwirte auf Rügen haben selbst Messungen zur Nitratbelastung in Auftrag gegeben. Der Schwellenwert von 50 Milligramm pro Liter wird lediglich in Poseritz deutlich überschritten. Das ist auch die offizielle Messstelle des Landes. Die Messungen an Brunnen rundherum unterschreiten den Wert deutlich. Quelle: Bauernverband Rügen

„Wir werden zu Unrecht bestraft“

Man könne außerdem nicht immer alle Schuld auf die Bauern schieben: „Rügen ist eine Tourismusregion, hat durch Urlauber deutlich mehr Abwässer. Das sollte auch bedacht werden.“ Und Carstens fügt hinzu: „Wir haben neueste Technik angeschafft, arbeiten auf höchstem Standard und werden dafür nun bestraft.“

Umweltfreundlich ist die jetzige Aktion aber auch nicht – oder? „120 Liter Diesel verbrauchen wir circa für Hin- und Rückweg“, sagt Tophoff-Kaup. Tanken müssen die Traktoren zwischendurch im Übrigen nicht, denn im Schnitt passen 500 Liter Sprit in einen Tank.

„Klar stoßen wir da einiges an Schadstoffen aus. Aber wir binden mit unseren Äckern ja viel CO2. So gesehen ist die Fahrt praktisch klimaneutral.“ Außerdem sei es Mittel zum Zweck: „Nur so werden wir wahrgenommen. 500 Traktoren kann keiner übersehen.“

Von Maria Lentz