Trampolinsport auf Rügen: „Hier kann man sich auspowern“

Bergen

Die gebürtige Rüganerin Sophie Lybke ist in Garz aufgewachsen. „Die Freunde aus der Kindheit sind heute im ganzen Land verteilt “, sagt sie. Die 24-Jährige machte ihr Abitur in Bergen, ging zur Ausbildung nach Greifswald, lebte dort für zwei Jahre im Internat und ließ sich zur Pharmazeutisch Technischen Assistentin ausbilden. „Das war eine schöne Zeit“, erinnert sie sich „Man konnte zusammen lernen und wir haben viel unternommen.“

Für ein anschließendes Praktikum kam sie zurück auf die Insel und arbeitet seit 2017 in der Apotheke in Putbus. Sie lebt in Bergen, trifft sich in der Freizeit gern mit Freunden und macht einmal in der Woche „Jumping Fitness“ im Sporthotel. „ Trampolinsport macht sehr viel Spaß – man kann sich richtig auspowern“, verrät sie. Später möchte Sophie Lybke gern eine Familie mit eigenen Kindern haben und viel reisen. Rügen will sie dauerhaft nicht verlassen. „Hier ist mein Zuhause – ich fühle mich heimisch“, sagt sie.

Von Christa Driest