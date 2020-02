Trampolinspringen ist Hit der Volkshochschule Vorpommern-Rügen

Stralsund

„Die Volkshochschule ist relevanter denn je“, sagt Dr. Sabine Koppe, Leiterin der Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen. Die Welt wird immer komplizierter, die Menschen haben immer mehr Fragen. „Wir haben eine aufklärerische Funktion“, so die 60-Jährige.

Da wundert es nicht, dass das vergangene Jahr ein wirklich erfolgreiches gewesen ist. Vor allem an den Standorten in Bergen und Stralsund sei die Nachfrage nach Kursen gewachsen. Ein Erfolg deshalb, weil die Standorte 2017 (Bergen) und 2018 ( Stralsund) umgezogen sind. „Das hat viel Kraft und Zeit gekostet, die für die Kursgestaltung fehlten“, so Koppe.

1200 Kurse an fünf Standorten

Insgesamt etwa 24 000 Unterrichtsstunden bei rund 9000 Teilnahmen – die Volkshochschule erfasst in der Statistik nicht Teilnehmer – sowie etwa 1200 Kurse und bis zu 500 Kursleiter, das sind die Zahlen. „Ich denke, wir machen einen guten Job, wir brauchen uns nicht zu verstecken“, so die Volkshochschulleiterin. Hinzu kommen Einzelveranstaltungen und Vortragsreihen. In Stralsund, Grimmen, Barth, Ribnitz-Damgarten und Bergen bietet die KVHS Kurse an.

Die Nachfrage orientiert sich dabei oft an allgemeinen gesellschaftlichen Trends. „Derzeit sind Gesundheitskurse sehr stark nachgefragt. Wir führen teilweise lange Wartelisten“, so Sabine Koppe. Ein Hit: Das Jumping-Workout, also sportliches Springen mit Trampolin. Drei Kurse laufen parallel.

Yoga, Pilates, Aqua-Gymnastik, Eltern-Kind-Turnen, Zumba – die Bandbreite an Sportkursen ist enorm. „Gerade in Stralsund ist es überraschend, dass die Kurse so gefragt sind“, so Koppe. Trotz der großen Konkurrenz zahlreicher Sportvereine besuchen viele Menschen einen Sportkurs bei der KVHS. „Bei uns gehören immer ein pädagogischer Ansatz und ein Curriculum dazu“, nennt Koppe einen möglichen Grund für die hohe Nachfrage.

Entspannungskurse, Kurse für gesunde Ernährung, auch in diesen Bereichen sei die Nachfrage groß. In Bergen gibt es ein Angebot „Achtsam leben“. Achtsamkeit im Alltag gegen Stress und Überforderung: Das ist ein Trend im Bereich Gesundheit.

„Man muss immer gucken, dass man seriös bleibt“, sagt Sabine Koppe. Im vergangenen Jahr wurde ein Lach-Yoga-Kurs angeboten. Aus Sicht Koppes in Ordnung. Doch Abwandlungen wie Bier-Yoga oder Wut-Yoga, die es tatsächlich gibt, seien eher nicht geeignet für das Programm der Kreisvolkshochschule.

„Wir erreichen auch viele junge Menschen“

Seit 2014 leitet Dr. Sabine Koppe die Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen. Drei Volkshochschulen wurden damals im Zuge der Kreisgebietsreform zusammengelegt. Zuvor leitete Koppe die Volkshochschule Stralsund. Quelle: Robert Niemeyer

Auch die Nachfrage im Bereich der politischen Bildung orientiere sich am aktuellen Zeitgeschehen. Der Klimawandel, Aufklärung über Religionen, regionale (Land-)Wirtschaft: Angebote in diesen Bereichen würden gut angenommen. Ein Dauerbrenner in unserer Region ist zudem die Aufarbeitung der DDR-Geschichte. „Wir erreichen auch viele junge Menschen. Ich habe das Gefühl, es gibt einige Unsicherheiten“, so Sabine Koppe. Geplant sei zudem, wieder Bürgerdialoge zu veranstalten.

Ein Schwerpunkt des Kursangebots sind Fremdsprachen. „Der Standort Stralsund ist hier traditionell gut aufgestellt.“ Unter anderem sind Polnisch, Französisch, Schwedisch, Chinesisch, Hebräisch und auch die einst für den internationalen Austausch erfundene Sprache Esperanto im Programm zu finden. In Ribnitz-Damgarten startet im März ein Japanisch-Anfänger-Kurs. „Man muss Angebote machen. Dann wird man sehen, wie es funktioniert. Die Leute kommen nicht zu uns und fragen, ob wir dies oder das haben“, sagt Sabine Koppe.

Weniger Integrationskurse

Zurückgegangen sei dagegen die Nachfrage nach Deutschkursen, was vor allem auf das Abebben der Flüchtlingswelle zurückzuführen ist. „2015 und 2016 war schon schwierig. Das hätten wir nicht lange durchgehalten.“ Teilweise liefen bis zu sieben Integrationskurse parallel. Mittlerweile sind es bis zu vier.

Obwohl es so gut läuft, hat Sabine Koppe noch einige Ideen für die Zukunft, zum Beispiel eine Außenstelle auf der Insel Hiddensee oder auch eine stärkere Digitalisierung der Kurse, dass Menschen beispielsweise Unterrichtseinheiten per Video-Streaming verfolgen können.

