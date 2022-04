Sie liebte die Kinder und die Literatur: Liesel Riefstahl aus Sassnitz war Leiterin einer Kinder-Krippe und Kinderbuch-Autorin in einer Person. Im „Zirkel schreibender Arbeiter“ nannte man sie liebevoll „Zirkel-Mutti“. Ein literarischer Weggefährte erinnert sich.

Kindern gehörte ihre Liebe: Liesel Riefstahl war 18 Jahre lang Leiterin der Kinderkrippe "Zur Stubnitz" in Sassnitz. Nach einem Fernstudium am Literaturinstitut Leipzig wurde sie auch als Autorin bekannt. Sie verfasste unter anderem das Kinderbuch „Hanning und Lösche“, das 1982 im Kinderbuchverlag erschien. Am 24. März 2022 starb sie im Alter von 97 Jahren. Quelle: Harro Schack/Stadtarchiv Sassnitz