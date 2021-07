Trauer auf Rügen: Selliner Ehrenbürger Otto Urbach ist tot

Sellin

Die traurige Nachricht über den Tod von Otto Urbach erschüttert die Mönchguter Trachtengruppe. Gerade erst hatten die Tänzerinnen und Tänzer bei ihrem ersten Treffen nach langer Corona-Pause über ihn gesprochen. In der Hoffnung, dass nach Krankenhausaufenthalt und Reha alles gut wird. Denn er wird dringend gebraucht. Seit der Premiere im November 2013 war Otto Urbach der künstlerische Leiter der Mönchguter Heimatabende. Der nunmehr fünfte soll im nächsten Jahr stattfinden, die aufwendigen Vorbereitungen sind angelaufen.

Bis unter die Haarwurzeln voller Ideen

„Er wird uns sehr fehlen. Diese Lücke zu schließen, wird sehr schwierig“, sagt Christian Pisch, Leiter der Mönchguter Trachtengruppe. „Er war bis unter die Haarwurzeln voller Ideen und Eifer, etwas zu gestalten. Als wir uns im Juni trafen, sagte ich zu ihm, dass er noch so viel im Kopf hat, dass er 1000 Jahre alt werden müsste. Da hat er gelacht“, so Pisch.

„Er war voller Zuversicht, dass er alles gut übersteht. Sein plötzlicher Tod hat mich total umgehauen und sehr tief getroffen“, sagt auch Margot Mandelkow, Ehrenvorsitzende der Mönchguter Museen. Die 87-Jährige ist wieder involviert und seit geraumer Zeit emsig dabei, für das neue Programm Material zu sammeln.

Einbeziehung der Grundschüler wichtiges Anliegen

„Otto Urbach hat sich besondere Verdienste für die Region Mönchgut dadurch erworben, dass er ständig Materialien von namhaften Heimatforschern zusammentrug, sich auch ständig von einheimischen Kennern dieser Region Informationen holte, um dann in Zusammenarbeit mit der Trachtengruppe und dem Selliner Volkschor und vielen anderen Institutionen und Persönlichkeiten jeweils ein Drehbuch für die Mönchguter Heimatabende zu erarbeiten“, so Mandelkow. „Ein wichtiges Anliegen war ihm auch, die Schüler der Grundschule Mönchgut stets miteinzubeziehen, damit wertvolles Kulturgut lebendig bleiben kann.“

Unermüdlich trotz Schicksalsschlägen

Dass die Insel nicht ihr Gesicht verliert, hiesiges Brauchtum und die plattdeutsche Sprache gepflegt werden, war Otto Urbach Herzensangelegenheit. Dafür war er seit Jahrzehnten unermüdlich im Einsatz – trotz harter Schicksalsschläge, wie dem frühen Verlust seiner Frau und schwerer Krankheit.

Aus Eisleben in Sachsen-Anhalt stammend, kam er 1982 nach Sellin. Dort organisierte der Kulturwissenschaftler, der von 1966 bis 1990 hauptberuflich in verschiedenen Kulturfunktionen tätig war, viele sportlich-kulturelle Veranstaltungen, so auch zusammen mit der Selliner Kurverwaltung Folklorefeste auf der Freilichtbühne am Hotel „Frieden“ (später Standort Kurhaus Sellin). Seit einigen Jahren fanden auf seine Initiative hin auf den Selliner Ostseeterrassen Folkloreabende unter dem Motto „Lieder und Tänze unserer Heimat“ statt, die Volkschor und Trachtengruppe gemeinsam gestalten.

Damit wurde die Zusammenarbeit, die schon in den 80er Jahren bestand, wiederbelebt. Otto Urbach war der „Gründungsvater“ des Selliner Volkschores, den es seit 37 Jahren gibt. 18 Jahre lang hatte er das erfolgreiche Ensemble geleitet.

Würdigung für sein Lebenswerk

Im Dezember 2019 war ihm für sein Lebenswerk die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Sellin verliehen worden.

„Die Gemeinde würdigte mit dieser Auszeichnung sein lebenslanges Engagement für Kultur. Er hat die Kulturlandschaft der Region maßgeblich mitgestaltet und somit ein Stück traditionellen deutschen Liedgutes in Hoch und Platt bewahrt“, sagt Bürgermeister Reinhard Liedtke anerkennend. Anfang der 90er Jahre war Otto Urbach in seinem Heimatort auch Gemeindevertreter.

Die hohe Ehrung bedeutete Otto Urbach viel, auch wenn er stets ganz Musiker betonte, dass es nicht seine „Solistenarbeit“ war, sondern ihm viele Unterstützer auf dem Weg gefolgt seien. Dafür war er sehr dankbar.

„Pokenhochzeit“ Höhepunkt des Schaffens

Der letzte Mönchguter Heimatabend mit einer historischen Hochzeit war ein voller Erfolg. Quelle: Gerit Herold

„Die Mönchguter Heimatabende sind fester Bestandteil geworden und haben über die Region hinausgestrahlt. Wir danken ihm sehr für seinen Einsatz“, so Liedtke. Höhepunkt seines Schaffens sei die „Pokenhochzeit“ gewesen.

Im November 2019 hatten rund 80 Tänzer, Schauspieler, Sänger und Musiker eine historische Mönchguter Hochzeit turbulent und authentisch auf die Bühne im Baaber Haus des Gastes gebracht. Diesen 4. Mönchguter Heimatabend sahen über 350 Zuschauer bei zwei ausverkauften Vorstellungen. Für die Aufführung komponierte und textete Urbach auch das Lied „Grillenhochzeit auf Mönchgut“.

Auch für das neue Programm hat er schon ein Lied komponiert, das ins Plattdeutsche übersetzt wird. Mit dem nächsten Heimatabend soll der Schönheit der Halbinsel Mönchgut mit Gesang, Tanz und Filmmaterial gehuldigt werden.

Otto Urbach war in der Sache pedantisch. Professionalität war sein Anspruch. Auch bei der Arbeit mit Laien. Manche Wegbegleiter nannten ihn mitunter stur. Bei den Proben war er ein strenger Regisseur, schiefe Töne oder Texthänger waren ihm ein Graus. Dann kündigten schon seine hochgezogenen Augenbrauen an: alles noch mal von vorne! Aber er lachte auch gern. „Und er war bereit, einen Rat anzunehmen“, weiß Margot Mandelkow.

Als Hotelpianist beliebt

Dass er ein guter Musiker war, wissen sie, die seine Klavierabende im Cliff-Hotel erlebten, wo er als freiberuflicher Pianist oft spielte. Auch im Alter war er auf der Höhe der Zeit, scheute sich nicht vor moderner Technik, schrieb flotte E-Mails und war in den sozialen Medien aktiv. Meist im Dienste der Volkskunst.

„Otto hat in seiner Art unnachgiebig dafür gesorgt, dass unsere Volkskunst, ob Lied oder Tanz, bei uns allen angekommen ist, bei Einheimischen und Gästen gleichermaßen“, weiß Christian Pisch.

Sein Erbe wird uns Verpflichtung sein.

