Trauer um Rügens Original Uwe Hinz: „Er suchte immer das Gute im Menschen“

Bergen

Nach dem plötzlichen Tod des Bergener Autoren, Stadtführers und Kürschnermeisters Uwe Hinz ist die Betroffenheit in der Inselhauptstadt groß. Er starb im Alter von 72 Jahren überraschend am Dienstagvormittag in seinem Wohnort in der Nähe von Bergen.

Wohl jeder Einwohner von Bergen kannte den stets auffallend gut gekleideten Mann mit den leuchtend blauen Augen aus dem Stadtbild. Manchmal kleidete er sich sogar in Zylinder und Frack, immer dann nämlich, wenn er als „Magister historicus“ unterwegs war. Der „Magister“ war eine von ihm entwickelte Figur, die ihm ganz sicher nicht nur zum Broterwerb diente, sondern in der er auch viele seiner Leidenschaften ausleben konnte. Schöne Kleidung, eine Pfeife und natürlich Geschichte! Die unglaubliche Begeisterung, mit der der gebürtige Bergener über Geschichte sprach und schrieb, ist daher auch vielen Menschen im Gedächtnis geblieben.

Ein großer Verlust für die Stadt

„Der plötzliche Tod von Uwe Hinz hat mich sehr erschüttert. Es gibt keinen Zweiten in der Stadt, der sich so vehement über Jahrzehnte für die Geschichte unserer Stadt engagiert hat“, meint zum Beispiel die Bergener Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). „Er hat recherchiert und teilte sein Wissen und seine Leidenschaft bei Stadtführungen, er schrieb Bücher und bereicherte seit Jahrzehnten mit seinen Beiträgen als Magister Historicus unseren „Stadtboten“. Auch als Stadtvertreter habe er sich für den Erhalt der denkmalgeschützten Gebäude eingesetzt, für den Erhalt der Fassade des „Seiffertschen Hauses“ in der Bahnhofstraße zum Beispiel. „Der Tod von Herrn Hinz ist ein großer Verlust für die Stadt.“

„Angeeckt sind wir häufig!“

Der Bergener Wolfgang Jepp ist mit Uwe Hinz zur Schule gegangen, zwar nicht in die gleiche Klassenstufe, aber auf dem Schulweg sei man sich oft begegnet. „Ich wohnte am heutigen Burgwall, Uwe Hinz am Markt“, erinnert sich der ehemalige Politiker und Lehrer. „Später haben wir uns dann im Rahmen der Kommunalpolitik kennen und schätzen gelernt.“ Angeeckt seien sie häufig genug, alle beide, erinnert sich Jepp heute. „Uwe Hinz hat immer das Gute im Menschen gesucht“, sagt er. „Dieses aber auch mit Vehemenz einfordern können“.

Kürschnermeister Uwe Hinz an einem Modell. Das Foto entstand um 1980. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

„Er hat sich viele Gedanken gemacht“

Andrea Köster (CDU) kennt Uwe Hinz seit den 1990er Jahren, als Uwe Hinz der Stadtverordnetenversammlung vorstand und sie das Bürgermeisteramt übernahm. Man habe sich gegenseitig geschätzt, erzählt sie. „Uwe Hinz war ein sehr tiefgründiger Mensch, würde ich sagen“, meint sie. „Er hat sich über alles sehr viele Gedanken gemacht und wollte wohl immer nur das Gute. Dabei wurde er oft missverstanden. Er konnte sehr deutliche Worte finden.“ Hinz galt auch als unbequem und streitbar in politischen Dingen und Entscheidungen. Nach seinem Austritt aus der CDU schlug sich Hinz noch eine Zeit lang als Einzelbewerber durch, 2014 legte er sein Mandat frustriert nieder. Er begründete seinen Schritt mit der großen Enttäuschung über den unwürdigen Umgang, der mit ihm seit der letzten Kommunalwahl gepflegt werde.

Uwe Hinz, hier vor dem Geschäft in der Dammstraße, war nicht nur Kürschner. Er beschäftigt sich auch mit der Stadthistorie und bietet Führungen in Bergen und Putbus an. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Aufgeben? Nicht mit Uwe Hinz!

Aber Aufgeben war für den gelernten Kürschnermeister keine Option. Er stürzte sich fortan noch mehr in die Arbeit, auch Insolvenz und erzwungener Ortswechsel der vor über 75 Jahren gegründeten Firma Hinz zehrten zwar an den Nerven des Ehepaars, zwangen die Firma aber nicht in die Knie. Die Ausrichtung vom Modehaus mit Schwerpunkt auf Pelz änderte sich hin zum Laden der schönen Dinge. Bei „Handwerk und Lebensart“ konnte man sich mit ausgewählten Büchern aller Epochen versorgen, exquisite Lebensmitteln und Hüte probieren oder aber eine Stadtführung durch Putbus oder Bergen buchen. Es hätte einfach weitergehen können. „So wir beide gesund bleiben, wollen noch das 80. Jubiläum feiern“, sagte Hinz noch im November 2020 der Ostsee-Zeitung.

Exponate im Stadtmuseum Bergen

Leider ist das nun nicht mehr gegeben, wie es mit dem Geschäft weitergeht, bleibt zunächst unklar. Einige Exponate aus der Sammlung von Uwe Hinz können im Stadtmuseum Bergen besichtigt werden (telefonische Anmeldung und negativer Corona-Test erforderlich). Dort war ohnehin eine kleine Ausstellung zum Thema Kürschnerhandwerk geplant. „Es fehlen noch Kleinigkeiten“, beschreibt Museumsleiterin Marika Emonds. „Aber eine Vitrine mit verschiedenen Gegenständen aus dem Kürschnerhandwerk ist aufgebaut, ein Pelzmantel sowie Fotos und eine Kiste, die seinem Vater bei der Walz begleitet hat, können sich Besucher ansehen.“ Emonds habe Hinz immer als sehr engagiert erlebt, freundlich, aber mit klaren Vorstellungen. „Sein Anliegen war, dass Geschichte nicht verloren gehen darf“, erinnert sie sich. „Das war ihm unheimlich wichtig.“

Über 50 Jahre war das Haus am Markt im Besitz der Familie Hinz. Heute ist es das Makler-Haus. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Höflichkeit und Eigensinn in Kombination

Zum Abschluss sei der Autorin auch noch eine persönliche Anmerkung erlaubt. Ich habe Uwe Hinz als Mensch erlebt, der sich ganz spezielle Werte bewahrt hat. Werte, die in einer immer schnelleren Welt unterzugehen drohen. Höflichkeit, Selbstbeherrschung, Stil und die Bereitschaft, sich auf jeden Menschen ernsthaft einzulassen – für mich sind das sehr kostbare Charakterzüge. Dass dabei Eigensinn und Protest nicht zu kurz kommen durften, ist für mich kein Widerspruch, erst alle Facetten zusammen ergaben den echten, einmaligen Uwe Hinz. „Mögen wir Menschen wieder mehr gemeinsame Wege gehen und wieder zuhören können, was der andere uns sagen will“, steht auf seiner Internetseite. Es ist traurig, dass wir das nun ohne ihn tun müssen.

Von Anne Ziebarth