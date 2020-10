Ribnitz-Damgarten

Im Bereich des Landkreises Vorpommern-Rügen gerieten in den letzten Tagen abermals ältere Bürger ins Visier von Trickbetrügern. Wie die Polizei mitteilte, erstatteten allein am Donnerstag fünf Personen Strafanzeige. In vier Fällen wurden Bürger aus dem Raum Ribnitz-Damgarten angerufen. Der Anrufer gab demnach an, dass Angehörige einen Verkehrsunfall verursacht hätten.

Eine 79-jährige Frau aus Dierhagen erhielt gegen 9.30 Uhr einen Anruf einer Frau, die angab, bei der Polizei in Rostock zu arbeiten. Ihre Enkelin sollte einen Verkehrsunfall verursacht haben, bei dem eine Frau tödlich verletzt wurde. Die Geschädigte sollte eine Kaution in Höhe von 180 000 Euro hinterlegen, damit ihre Enkelin nicht ins Gefängnis muss.

Anzeige

Masche wurde durchschaut

Nachdem die Seniorin sagte, dass sie so viel Geld nicht hat, wurde die Forderung durch die Unbekannte auf 30 000 Euro gesenkt. Die Geschädigte erkannte nun, dass es sich um einen versuchten Trickbetrug handelt, beendete das Gespräch und verständigte die Polizei.

Gegen 11 Uhr wurde ein Ehepaar aus Ahrenshagen-Daskow angerufen. Eine weinerliche weibliche Stimme meldete sich mit den Worten: „Oma, hilf mir.“ Die 89-Jährige vermutete zunächst ihre Enkelin. Die gab den Hörer an einen vermeintlichen Polizisten weiter, der von der Seniorin persönliche Daten erfragte. Als der 90-jährige Ehepartner der Frau hinzukam, fragte er den Anrufer nach dem Geburtsdatum der Enkelin. Daraufhin wurde das Telefonat durch die Anrufer sofort beendet.

Telefonat sofort beendet

Nur etwa eine Stunde später erhielten ein 89-Jähriger und seine 84-jährige Ehefrau aus Bad Sülze einen Anruf von vermeintlichen Polizisten aus Rostock. Diese teilten mit, dass die Tochter der Angerufenen einen Verkehrsunfall in Rostock verursacht hätte, bei dem ein Mensch tödlich verletzt wurde. Die Senioren riefen parallel ihre Tochter an, welche ihnen mitteilte, dass sie gar nicht in Rostock gewesen sei und beendeten im Anschluss das Telefonat mit den Betrügern. Mit der gleichen Masche versuchten es Unbekannte bei einer 96-Jährigen aus Ribnitz-Damgarten. Auch sie erkannte den Betrugsversuch, beendete das Gespräch und rief sofort ihren Sohn an.

Angeblich Lotto-Abo abgeschlossen

In Grimmen erhielt eine 50-Jährige mehrere Anrufe einer vermeintlichen Lottogesellschaft. Der Anrufer sagte, dass die Frau ein Lotto-Abo abgeschlossen hätte und erfragte die Kontodaten. Die 50-Jährige reagierte ebenfalls richtig und gab keine persönlichen Daten heraus. Stattdessen verständigte sie die Polizei.

Von OZ