Land- und Forstwirtschaft klagen ebenso wie viele Gärtner über zu viel Trockenheit in den Böden. Der Grundwasserspiegel habe nach den regenarmen Sommern noch lange nicht das alte Niveau erreicht. Schon kommen mahnende Worte vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die Sicherung der Trinkwasserversorgung im Auge zu behalten. Die Bundesumweltministerin will in den kommenden Tagen eine nationale Wasserstrategie vorstellen.

Ist die Wasserversorgung auf Rügen gesichert? Wie voll sind die Speicher? Und falls die Ressource knapp ist: Wird Trinkwasser jetzt teurer? Darüber sprachen wir mit Axel Rödiger, Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasserversorgung/Abwasserbehandlung Rügen (Zwar).

Gerade trommelt der Regen heftig aufs Dach des Verwaltungsgebäudes des Zweckverbandes in Bergen. Das müsste Sie doch freuen, wenn die Brunnen wieder aufgefüllt werden ...

Axel Rödiger: Prinzipiell ist das natürlich für den Grundwasserspiegel gut. Aber so schnell kommt das Oberflächenwasser in unseren Brunnen nicht an. Das wird sich erst viel, viel später bemerkbar machen.

Warum dauert das so lange?

Weil wir das Trinkwasser nicht aus den obersten Schichten gewinnen, sondern es aus dem zweiten beziehungsweise dritten Grundwasserleiter, wie wir die wasserführenden Schichten nennen, fördern. Und die liegen deutlich tiefer. Dort ist das Wasser sauberer als weiter oben, wo man mit Verunreinigungen rechnen muss, die eine aufwändigere Aufbereitung erfordern würden.

Haben Sie nach der langen Trockenheit in den vergangenen zwei Jahren Probleme, dort noch auf Wasser zu stoßen?

Nein, überhaupt nicht. Wir haben auf Rügen etwa 140 Brunnen, die Wasser fördern. Die Speicher unserer Trinkwasserfassungen sind trotz der zum Teil langen Dürreperioden gut gefüllt.

Und das sagen Sie nicht nur, um uns zu beruhigen?

Nein, das ist tatsächlich so. Natürlich ist die Trinkwasserversorgung vielerorts mittlerweile ein sensibles Thema. Vielen ist die Problematik durch den Bau des Tesla-Werks im Land Brandenburg bewusst geworden. Aber das Problem haben wir aktuell nicht.

Das hat weniger damit zu tun, wie wir mit der Ressource umgehen, sondern mit den natürlichen Gegebenheiten. Rügen zählt in Fachkreisen zu den so genannten Gunststandorten, was die Versorgung mit Wasser angeht. Das hat durchaus mit der Lage am Meer zu tun.

Aber das Meerwasser kommt doch nicht aus unseren Wasserhähnen?

Nein, natürlich nicht, aber es sorgt für eine hohe Luftfeuchtigkeit, die sich auf die Wasserversorgung des Bodens auswirkt, beispielsweise in Form von Tau. Wer das einmal vergleicht: Dürreschäden haben wir auf Rügen bei weitem nicht in dem Ausmaß wie anderswo. Kaum ein Landwirt muss seine Flächen hier auf der Insel im großen Stil bewässern.

Aber wenn weniger Regen fällt, muss sich das doch auch im Grundwasserspiegel bemerkbar machen?

Wenn das anhaltend so ist, ganz sicher. Aber wie gesagt: Bis die Auswirkungen eines oder zweier trockener Sommer in den Schichten, aus denen wir das Wasser fördern, zu spüren sind, dauert es 10 bis 100 Jahre.

Gibt es in noch tiefer gelegenen Schichten denn noch Trinkwasserreserven?

Das kann man pauschal nicht sagen, das hängt vom Standort ab. Wir können bei der Förderung nicht überall tiefer gehen. Bei den Brunnen in Dreschvitz beispielsweise müssen wir schon heute mit sehr viel Fingerspitzengefühl vorgehen. Unter dem Ort befindet sich eine Salzschicht. Wenn das Wasser aus dieser Schicht ins Netz gepumpt würde, wäre es als Trinkwasser völlig unbrauchbar.

Einerseits kommt weniger Wasser von oben in den Grundwasserspeichern an, andererseits steigt die Zahl der Gästebetten stetig an. Reicht das Wasser auf Dauer für alle?

Wir haben in den Jahren 1989/90 jeweils rund elf Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr gefördert. Aktuell sind es im Durchschnitt mit 5,5 Millionen Kubikmetern nur halb so viel. Da ist also noch jede Menge Luft nach oben.

Trinkwasser kann man auf Rügen bedenkenlos aus dem Wasserhahn zapfen. Je nach Region ist es härter oder weicher. Quelle: Monique Wüstenhagen

Wie viel Wasser verbraucht ein Rüganer denn am Tag?

Rein rechnerisch über 180 Liter. Vergleicht man das mit dem Bundesdurchschnitt von 129 Litern pro Kopf, müssten die rund 60 000 Insulaner Wasserverschwender sein. Das ganze Gegenteil ist der Fall, denn wir müssen noch die Besucher berücksichtigen. Wir schätzen, dass rund 40 Prozent des jährlich geförderten Trinkwassers von Touristen verbraucht werden.

Dann müssten die Brunnen in der Corona-Zeit doch nur einen Bruchteil der sonst üblichen Menge gefördert haben? Auf Usedom wird zum Beispiel diskutiert, ob die Kubikmeterpreise steigen müssen, weil der Wasserverbrauch eingebrochen ist und ein Minus in der Kalkulation klafft.

Das war anfangs auch so. Wir hatten schon mit Sorge auf unseren Umsatz gesehen. Denn weniger Verbrauch bei annähernd gleichen Kosten hätte unterm Strich ein wirtschaftliches Minus für uns bedeutet. Das ist aber nicht passiert. Im folgenden Sommer kamen so viele Gäste auf die Insel, dass wir im Vergleich zum Vorjahr nur drei Prozent weniger Trinkwasser verkauft haben.

Wir müssen uns also keine Sorgen machen, dass wegen der Zwangspause im Gastgewerbe die Gebühren für Trink- und Abwasser steigen?

Nein, dafür gibt es aktuell keinen Grund.

Andernorts soll der Trinkwasserverbrauch in der Corona-Krise angestiegen sein, im Durchschnitt um vier Liter mehr pro Kopf und Tag. Erklärt wird das mit den veränderten Lebensumständen. Die Leute arbeiten verstärkt von zu Hause und waschen sich häufiger und länger die Hände.

Ich denke nicht, dass das Homeoffice hier bei uns solche Auswirkungen hatte. Dazu gibt es hier einfach zu wenig große Unternehmen. Die Aussage dürfte eher auf Ballungsräume zutreffen.

In den kommenden Jahren scheint die Wasserversorgung der Insel gesichert. Was aber, wenn sich auf lange Sicht der Klimawandel auch in unseren Brunnen bemerkbar macht und nicht nur auf dem Festland? Haben Sie da eine langfristige Strategie?

Wir bauen seit Jahren den Verbund der Rügener Wasserwerke aus. Das bedeutet, dass zunehmend nicht nur ein Wasserwerk für die Versorgung einer Region zuständig ist, sondern je nach Verbrauch die verschiedenen Wasserfassungen angezapft werden. Dadurch ist eine gleichmäßige Grundwasserentnahme aus den Brunnen gewährleistet und langfristig auch die Versorgungssicherheit garantiert.

Aus welchem Brunnen fördert der Zweckverband denn das beste Trinkwasser?

Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Geschmacksfrage. Vielerorts auf Rügen haben wir sehr hartes Wasser, zum Beispiel in Altefähr. Das soll wegen des Kalkgehalts bekanntlich nicht gut für die Haustechnik, dafür aber für die menschliche Gesundheit sein, wie in einer finnischen Dissertation behauptet wird. Das weichste Wasser auf Rügen fördern wir aus unseren Brunnen bei Sehlen.

