Sassnitz

Der Tod trat innerhalb von 24 Stunden ein. Am Abend zuvor, als Philipp Schwarz und sein Kollege Max Hendel von der „Baumpflege Nord“ Feierabend machten, strotzte die junge Platane, die sie gerade am Binzer Straßenrand gepflanzt hatten, noch vor Kraft. „Ein junger, völlig vitaler Baum, kräftig gewässert und in humoser Erde“, sagt Schwarz. Schon am nächsten Morgen war das Bäumchen braun und trocken bis in die Spitzen. Wie ein Baumsterben im Zeitraffer – „so was hatten wir bis dahin noch nicht gesehen“. Die beiden Sassnitzer Baumpfleger sind sich sicher, dass es da jemand nicht so gut mit den Bäumen meinte wie sie. „Der wurde vergiftet“, ist sich Hendel sicher.

Brauchen Baumkronen einen „Bubikopf“?

Seit zehn Jahren kümmern sich Firmeninhaber Philipp Schwarz und seine beiden Mitarbeiter um Rügens Grün. Solche Erlebnisse wie der Gift-Anschlag auf die Platane bleiben zum Glück die Ausnahme. Viele Kommunen, viele Haus- und Grundstücksbesitzer sind stolz auf ihre „grünen Riesen“ – und lassen sie durch Fachleute pflegen.

Hoch-Zeit ist von Anfang Oktober bis Anfang Februar, wenn die Vegetation und die Tierwelt sich weitgehend in der Ruhephase befinden. Dann hat das Sassnitzer Trio alle Hände voll zu tun. Dabei geht es ihnen nicht um einen modischen „Kronenschnitt“, wie bei den nicht unumstrittenen Kopfbäumen, sondern um die Gesunderhaltung der Pflanzen. „Ungesundes und abgestorbenes Holz muss immer wieder entfernt werden, um den Baum nicht zu schwächen und für Schädlinge angreifbar zu machen“, sagt Philipp Schwarz.

Zuviel Laub, zuwenig Sonne

Manchmal kommt aber auch jede Hilfe zu spät: Dann muss gefällt werden. Viel Arbeit fällt da seit geraumer Zeit in den Wäldern an, wo die Baumpfleger im Auftrag der Forstverwaltungen tätig sind. Das Fichtensterben und der Borkenkäfer machen den Wäldern und damit auch den Forstleuten zu schaffen.

Aber auch weitgehend gesunde Bäume sind manchem ein Dorn im Auge. „Mich nervt das Laub!“ oder „Der Baum stiehlt uns die Sonne auf dem Grundstück“ sind die häufigsten Argumente der Grundstücksbesitzer, Bäume fällen zu lassen. Allerdings sei vorher nachzuweisen, dass die jeweils zuständige Behörde die Genehmigung erteilt habe, sagt der 44-jährige Unternehmer. Je nach Baum und Standort sind im Gegenzug bis zu drei neue Bäume als Ausgleich zu pflanzen.

In Binz sterben viele Rosskastanien

Das macht mancher murrend, andere tun dabei mehr, als sie eigentlich müssten. „Wir sind seit einiger Zeit mit sehr vielen Neupflanzungen beschäftigt“, freut sich Philipp Schwarz. Aktuell bepflanzen sie gerade eine sogenannte Ausgleichsfläche bei Gademow mit Ulmen, Wildkirschen und Zwergmispeln. Der Eigentümer lässt dort viel mehr junge Bäume in die Erde setzen, als er eigentlich müsste.

Eine weitere „Baustelle“ der jungen Baumpfleger ist Binz. Viele Straßen im Ortskern sind von den Baumreihen geprägt. Aber viele der Baumreihen werden immer lichter. An mehreren Stellen sind in den zurückliegenden zwei Jahren vor allem Rosskastanien ganz oder teilweise abgestorben, bestätigt die Gemeindeverwaltung.

Hunde-Urin setzt den Pflanzen zu

Dieses Problem haben nicht nur die Binzer. „An solchen Standorten werden Bäume in der Regel nicht besonders alt, manche schaffen nicht einmal zwanzig Jahre“, weiß Philipp Schwarz. Im Fall der Kastanien sind es neben der Miniermotte noch andere Schädlinge, die dem Holz zusetzen. In gewisser Weise gehören auch Hunde dazu – jedenfalls die männlichen. Die hinterlassen üblicherweise gern ihre Duftspuren an Hauswänden, Pfählen – und eben an Baumstämmen.

Das mag im Wald, wo es mal einen Baum „erwischt“, kaum ins Gewicht fallen. Bäume in stark besiedelten Gegenden, in denen auch noch viele Hunde zu Hause oder zu Gast sind, leiden enorm unter den ständigen Angriffen durch Hunde-Urin, wissen die Baumpfleger. „Die Bäume haben es ohnehin schon schwer, weil in den eng bebauten Ortschaften und Städten oftmals kaum genügend Platz für die sogenannten Baumscheiben, also den nicht verbauten Raum über dem Wurzelwerk, ist.“

Nachpflanzungen in lichten Baumreihen

In Binz will die Gemeinde mithilfe der Sassnitzer Baumpfleger jetzt mehr Abwechslung in das Straßenbild bringen. Nach und nach werden die Baumreihen in den betreffenden Straßenzügen durch neue Exemplare anderer Arten geschlossen. Neben den schon erwähnten Platanen wird dabei auch auf Linden, Götterbäume und Rotdorn zurückgegriffen. Dem Problem mit den seit dem Sommer 2018 vielerorts zu niedrigen Grundwasserspiegeln und zu trockenen Böden begegnen die Rügener Baumpfleger beim Pflanzen mit einem speziellen Granulat. „Das saugt sich mit Wasser voll und gibt es zusammen mit dem in dem Pulver enthaltenen Dünger nach und nach ab.“

Philipp Schwarz mag Bäume sehr. Auf seinem heimischen Grundstück stehen Apfel, Ahorn, Fichte, Kirsche, Ilex, Birne, Ginkgo und viele andere, oft jahrzehntealte Exemplare. Ginge es nach ihm, würde er viel mehr Eichen und Ginkgos pflanzen. Die zählt der 44-Jährige zu seinen Lieblingsbäumen. Diese Vorliebe teilen aber nicht viele Insulaner, weiß er. „Die meisten Menschen wollen auf ihren Grundstücken keine großen Bäume mehr haben und pflanzen lieber eine Hainbuche, eine Eberesche oder Obstbäume. Aber das ist immer noch besser als nichts“, lacht er schulterzuckend.

Lockdown im Garten verbringen

Parallel zur Baumpflege hat Philipp Schwarz jetzt ein neues Geschäftsfeld entdeckt, das naheliegend ist: In den Räumen eines ehemaligen Autohauses an der Lanckener Kreuzung in Sassnitz hat er das Unternehmen „Grööntech“ eröffnet. Zusammen mit seinen zwei Kollegen bietet er dort Gartentechnik zum Kaufen und Ausleihen an und übernimmt auch den Service für die Gerätschaften wie Traktoren, Laubbläser und Rasenmäher. Auch die entsprechende Bekleidung und anderes Zubehör für Freizeit-Gärtner finden sich in den Regalen des Fachbetriebs, der im Norden der Insel einzigartig ist. Ebenso wie der plattdeutsche Name: „Wegen der Schreibweise haben wir uns bei Fachleuten erkundigt und erfahren, dass man im Vorpommerschen zwei ö, im Mecklenburgischen hingegen nur ein ö verwendet.“

Dass das Geschäft ausgerechnet dann eröffnet, wenn wegen der Corona-Pandemie ringsum der Großteil der Geschäfte geschlossen bleibt, ist für den Sassnitzer Unternehmer kein Widerspruch. „Gerade im sogenannten Lockdown haben die Gärten an Bedeutung gewonnen. Die Leute verbringen viel Zeit dort und wollen die Grünflächen vor ihren Häusern oder Lauben auch gut pflegen.“

Von Maik Trettin