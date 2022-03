Trotz 2500 Kunden: Altstoffhof in Göhren auf Rügen macht dicht

Göhren

Für viele Firmen und Privatpersonen aus dem Bereich Mönchgut ist der Altstoffhof von Fuhrunternehmer Uwe Hoth in Göhren seit vielen Jahren ein fester Anlaufpunkt. Hier können sie Bauschutt, Betonbruch, Gipskarton, Abrissholz, Schrott, und Grünschnitt gegen ein Entgelt loswerden. Doch das ist nun vorbei: Ende März schließen sich für immer die Tore des Wertstoffhofes am Stabenweg 16. Sie müssen dann künftig etliche Kilometer weiter ins Recyclingzentrum Mukran oder in den Wertstoffhof des Landkreises nach Samtens fahren. Betroffen sind Hunderte Kunden.

Klagen wegen Lärmbelästigung

Mehr als 2500 Stammkunden hat Uwe Hoth in seinem Computer aufgelistet. Viele von ihnen wissen schon, dass er aufhört. Das Bedauern sei groß. Doch der Fuhrunternehmer sieht keine andere Möglichkeit, als die Reißleine zu ziehen. Der Grund liege vor der Tür: In unmittelbarer Nachbarschaft zu seinem Hof ist an der Straße „Försterei“ ein Wohnhaus entstanden. Nicht das einzige in dem ausgewiesenen Mischgebiet, in dem Gewerbe und Wohnbebauung gleichberechtigt nebeneinander stehen. So lange sie sich nicht gegenseitig stören.

Direkt hinter dem Hof ist ein Wohnhaus mit Eigentumswohnungen entstanden, weswegen Lärmschutzauflagen ein Problem sind. Quelle: Gerit Herold

Doch genau das befürchtet Uwe Hoth. Stichwort: Lärmbelästigung. „Ich habe einen Schallgutachter beauftragt. Er sagte mir, dass ich keine Chance hätte und als Lärmverursacher in der Pflicht bin. Wenn der Lkw hier morgens halb sieben fährt, wäre Ärger vorprogrammiert. Schon der Radlader wäre zu laut.“ Da hatte Uwe Hoth schon begonnen, eine neue Halle als Schallpuffer direkt vor das benachbarte neue Haus zu setzen. Doch diese würde nicht ausreichen. „Ich müsste jetzt nochmal richtig investieren in den Lärmschutz, aber auch in neue Fahrzeuge und Mulden, mindestens 150 000 Euro. Aber wenn dann nach einem halben Jahr eine Klage kommt? Ich bin 64 Jahre. Viel zu unsichere Geschichte“, winkt er ab. Zwei Lkw, ein Bagger und 40 Mulden gehören zu seinem Fuhrpark.

Zehn Eigentumswohnungen entstanden

Er zeigt auf die gegenüberliegende Straßenseite, wo sich das neue Wohngebiet am Stabenweg befindet. „Das ist dort kein Problem. Hier entstehen jetzt noch Riegelbauten ohne Fenster zur Straße beziehungsweise mit welchen, die nicht geöffnet werden können und die, wie der Name schon sagt, eine abriegelnde Funktion haben“, so Hoth. Aber in dem besagten neuen Nachbarwohnblock sind zehn Eigentumswohnungen mit Balkonen und Terrassen zur Eigennutzung und Vermietung entstanden. Ein weiteres Haus mit rund 20 Eigentumswohnungen soll noch folgen. Bauherr ist der Projektentwickler Bonova, der hier nach eigenen Angaben ein Zuhause für Menschen schaffen möchte, die auf Rügen leben und arbeiten. Der Slogan im Internet: „Wir bauen mehr als Häuser, wir schaffen Wohnumfelder zum Wohlfühlen.“ Laut Bebauungsplan sind auf dem Areal am ehemaligen Schweinstall keine Ferienwohnungen zulässig. Doch wer da gerade in die teuren Eigentumswohnungen einziehe, werde sich zeigen, so Hoth.

Kraftstoffpreise beschleunigten Entschluss

Eigentlich wollte der Unternehmer noch bis Ende Mai seinen Betrieb aufrechterhalten. Doch wegen der extrem gestiegenen Kraftstoffpreise macht er nun schon Ende des Monats Schluss. „Ich würde Miese machen, will die Preise aber auch nicht anziehen“, so Hoth. Seine „Schallschutzhalle“ hat er bereits an einen Strandkorbvermieter als Lagerfläche verpachtet und die anderen beiden Hallen an Hotels. Trotzdem kommt Wehmut hoch: „Es hat mir immer Spaß gemacht und war mit den Kunden ein fast familiärer Umgang “, sagt der Göhrener.

1986 mit Sero angefangen

1986 hatte der gelernte Rohrschlosser sein Fuhrunternehmen mit einem Lkw von der Armee aufgebaut und mit Sekundärrohstoffen (Sero) angefangen. Das war damals noch in der Göhrener Wilhelmstraße, wo die Menschen leere Flaschen und Gläser und altes Papier abgaben. „Ich habe auch die Ferienheime angefahren“, erinnert sich Uwe Hoth. Nach der politischen Wende war das passé. Er arbeitete dann kurze Zeit für den Landkreis und fuhr Glas- und Papiercontainer auf der Halbinsel Mönchgut ab. Später erwarb er vom Bundesvermögensamt den alten Kohlelagerplatz auf dem ehemaligen Bauhofgelände des Ministeriums des Innern (MDI) am Stabenweg und zog mit seinem Fuhrunternehmen dorthin um.

Mit wilden Mülldeponien zu kämpfen

Vor zehn Jahren richtete er dann seinen Altstoffhof ein, weil die Nachfrage stieg. Dieser war auch im Sinne der Gemeinden im Amtsbereich, die zunehmend mit wilden Mülldeponien zu kämpfen hatten. Der Südosten Rügens ist ein touristischer Hotspot auf der Insel mit vielen Gästen, Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Gewerbe. Da fallen viele Altstoffe aller Art an, die auf kurzen Wegen entsorgt werden wollen. Verwertet werden diese in Göhren nicht, sondern gegen Bezahlung angenommen und dann weiter transportiert. Vor allem Grünschnitt werde zuhauf gebracht, so Hoth. Neben ihm steht ein großer Stapel alter Duschwannen, daneben ein Haufen von sieben Fahrrädern. „Das ist von einem Tag“, so Hoth. Es ist Frühjahr, da wird ausgemistet. Sein Mitarbeiter habe noch überlegt, den Betrieb zu übernehmen. „Aber er hätte ja dann die gleichen Probleme“, so Hoth. „Es wird keinen neuen Altstoffhof mehr hier auf Mönchgut geben, weil es dafür kein Platz gibt“, bedauert er. Die nächsten Tage wird er sicher noch viel zu tun haben.

Von Gerit Herold