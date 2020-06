Die Nachfrage nach Häusern an der Ostseeküste ist auch im ersten Quartal 2020 weiterhin hoch. Das hat der Immobiliendienstleister McMakler herausgefunden. Doch während in einigen Regionen die Preise deutlich gestiegen sind, wurden sie in zwei der untersuchten Urlaubsgebiete in MV sogar billiger.