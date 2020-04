Trotz Corona-Krise: Das ist am langen Wochenende auf Rügen erlaubt

Rügen

Für Spargelfans könnte sich ein Ausflug nach Lieschow lohnen. Etwas verspätet konnte Bauer Lange mit der Spargelernte beginnen und bietet Besuchern weißen und grünen Spargel im Hofladen an. Das Kontaktverbot besteht allerdings weiterhin und wurde bis zum 10. Mai verlängert. In der Öffentlichkeit dürfen also weiter maximal zwei Personen zusammen unterwegs sein, die nicht demselben Hausstand angehören.

Ab dem 1. Mai können aber Besitzer einer Zweit­wohnung aus anderen Bundes­ländern ihre Wohnung wieder nutzen, wenn sie diese als Neben­wohnung nach dem Bundes­melde­gesetz angemeldet haben. Bei der Reise nach Mecklen­burg-Vorpom­mern ist die Melde­bestätigung mitzuführen.

Anzeige

Auch Dauer­camper aus MV können ihren Camping­platz nutzen. Dauercamper aus anderen Bundesländern müssen aber ebenfalls mit Zweit­wohn­sitz gemeldet sein. Als Dauer­camper gilt, wer bis einschließlich 28. April einen Vertrag über mindestens sechs Monate für das laufende Jahr abgeschlossen hat. Dauercamper dürfen auf dem Campingplatz übernachten und sich von Personen aus dem eigenen Haushalt begleiten lassen.

Weitere OZ+ Artikel

Tennis ja, Fußball nein

Gaststätten bleiben vorerst für den Publikums­verkehr ebenso geschlossen wie Theater und Kinos, Museen, Ausstellungen, Freizeit­parks, Spiel­plätze (drinnen und draußen), Schwimm- und Spaß­bäder oder Fitness­studios. Bi­blio­the­ken hingegen sind aber seit dem 20. Ap­ril wie­der g­eöff­net. Das Gleiche gilt für die Außenbereiche von Zoos, Tier- und Vo­gel­parks oder bo­ta­ni­sche Gär­ten.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Der Sport­betrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sport­anlagen und Sport­boot­häfen ist zwar untersagt. Ausnahmen gibt es allerdings für Sport- und Ten­nis­plät­ze, wenn sie allein oder zu zweit genutzt werden. Sie können also beispiels­weise allein oder zu zweit auf dem Sport­platz ein paar Runden laufen oder sich zu einem Tennis­match verabreden. Nicht möglich sind hingegen Fußball­spiele oder andere Mann­schafts­sport­arten.

Kajak-Ausflug ja, Segel-Regatta nein

Sportboothäfen, Marinas, Yachtclubs oder Bootshausanlagen sind für den Publikumsverkehr geschlossen. Der Zutritt ist lediglich dem Eigentümer und einer Begleitperson erlaubt. Gestattet sind beispielsweise die Ausfahrt mit dem eigenen Boot (einschließlich SUP, Kite- und Segelsurfen, Kajak, Kanu), das Angeln vom eigenen Boot auf dem Gewässer und von Land, Übernachtung im oder Arbeit am Boot. Nicht gestattet sind die Vermietung von Booten, Kutterfahrten, geführte Angeltouren oder Regatten.

Imbisse und ähnliche Einrichtungen wie zum Beispiel Dönerläden dürfen Lieferdienste und Abholdienste nach vorheriger Bestellung anbieten. Der Verzehr von Speisen und Getränken im Imbiss ist nicht gestattet. Gottesdienste und Friseurbesuche sollen ab dem 4. Mai wieder möglich sein. Auch die Außengastronomie darf sich Hoffnungen machen.

Mehr zum Thema:

Von ud