Trotz Corona-Krise: Rügener Wohnungen und Häuser weiter sehr gefragt

Immobilien bleiben in Deutschland gefragt. Auch in der Corona-Krise kühlte das Interesse an Objekten zur Miete oder zum Kauf nur kurzfristig ab. Dieser Trend gilt besonders auch für Deutschlands größte Insel. Die schnell wieder erstarkte Nachfrage sorgt dafür, dass Kauf- und Mietpreise bisher konstant bleiben: Der mittlere Quadratmeterpreis beim Erwerb einer Eigentumswohnung liegt deutschlandweit wie vor der Krise bei rund 2800 Euro.

„Mit Beginn der Corona-Krise ging verständlicherweise das Interesse an Wohnimmobilien kurzfristig stark zurück. Nach einem zunächst langsamen Anstieg sehen wir derzeit massive Zuwächse von bis zu 40 Prozent bei den Zugriffen auf unsere Webseiten und Apps und erreichen damit bereits wieder das Niveau vor Krise“, sagt Cai-Nicolas Ziegler, CEO der immowelt AG.

„An der grundsätzlichen Geometrie des Immobilienmarktes hat die Corona-Krise ja auch nichts verändert: Es gibt weiterhin mehr Nachfrage nach Wohnraum als Angebot. Viele Suchende haben daher bei ihrer Suche nach neuen Immobilien nur kurz pausiert.“

Neue oder spätere Wohnsitze werden gesucht

Diesen Trend bestätigen auch die Immobilienmakler der Insel Rügen gegenüber der OSTSEE ZEITUNG. Nico Berndt vom Büro Berndt Immobilien in der Bergener Bahnhofstraße betont, dass aktuell die Nachfragen der Kunden auf einem gleichbleibenden Niveau sind. „Besonders suchen unsere Interessenten Häuser als neue oder spätere Wohnsitze in allen Regionen der Insel. Aber auch Ferien- und Eigentumswohnungen als reine Renditeobjekte oder fester Wohnsitz haben eine hohe Nachfrage.

Was Nico Berndt freut: Auch Rüganer wollen vermehrt Eigentum erwerben. „Bei der aktuell niedrigen Zinslage ist der Kauf einer Bestandsimmobilie beziehungsweise der geplante Hausbau bei zahlreichen Einheimischen immer ein Thema“, so der Makler.

Wegen der aktuell gültigen Vorschriften der Abstands- und Hygieneregeln sei das praktische Abarbeiten der Aufträge ein wenig schwierig gewesen. „Dank der Lockerungen von diesem Mittwoch kehrt aber wieder ein Stück Normalität in den Berufsalltag zurück: Wohnungsbesichtigungen sind nun wieder deutlich einfacher möglich. Abstands- und Hygienemaßnahmen gelten jedoch weiterhin“, sagt der Diplom-Betriebswirt. Er ist diesbezüglich mit seinen Interessenten im regelmäßigen Austausch.

Penthouse in Binz für 750 000 Euro

Auch Holger Dicke vom Immobilienbüro „dk Immobilien“ aus Bergen sieht die Nachfrage auf einem gleich starken Niveau wie vor dem Beginn der Krise. Auch er hat zahlreiche Kunden in seiner Kartei, die Bestandsimmobilien als künftige eigene Wohnung beziehungsweise auch als Ferienimmobilien nachfragen, wie er sagt. Dicke glaubt nicht, dass sich die Preise für Häuser, Grundstücke und Eigentumswohnungen nach unten entwickeln. „Wir haben hier auf der Insel einen normalen Markt für Immobilien. Die marktüblichen Preise werden sich auch künftig durchsetzen lassen“, so sein Fazit.

Ein Blick auf die Internetseiten größerer Immobilien-Marktplätze wie Immonet, Immowelt oder Immobilienscout 24 verrät, dass etwa in Binz je nach Lage für eine Eigentumswohnung schnell mal ein paar 100 000 Euro fällig sind. Eine exklusive Penthouse-Wohnung mit 126 Quadratmetern wird da etwa für 750 000 Euro angeboten, eine „sonnige Eigentumswohnung mit Blick auf den Rasenden Roland“ (70 Quadratmeter, drei Zimmer) steht dort für 180 000 Euro im Angebot.

Schwierigere Finanzierungsbedingungen

Für die derzeit im Bau befindliche Residenz am Kubitzer Bodden in Grabitz bei Rambin wurden laut der Internetseite neubaukompass.de Netto-Kaufpreise zwischen 253 724 und 307 602 Euro aufgerufen – für Wohnfächen zwischen 43,37 Quadratmetern und 91,29 Quadratmetern mit Pool, Fitness, Sauna und Reitanlage auf dem Gelände. Das Bauvorhaben ist laut neubaukompass.de „komplett abverkauft“.

Eine mögliche Einschränkung sieht Makler Holger Dicke bei angestrebten Finanzierungen durch die Banken. „Die Finanzierungsbedingungen werden schwieriger für den einen oder anderen, besonders einheimischen Interessenten aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Das könnte sich aber temporär wieder ändern“, sagt er.

Krisenfeste Anlage: Anfragen auch aus dem Ausland

Arne Kurowski vom Büro Engel & Völkers in Binz bestätigt, dass es zwei Wochen lang eher verhaltene Nachfragen gab. Aber seit einiger Zeit steigen die Anfragen und erreichen das Vorkrisenniveau. Besonders stark werden Immobilien im Feriensegment und als Zweitwohnsitz nachgefragt. Zudem erreichen das Büro zahlreiche Anfragen aus den USA, England und Schweden. „Diese Interessenten bewerten Deutschland als krisenfesten Standort“, weiß Kurowski aus der Kommunikation mit den ausländischen Interessenten.

„Im Mai haben wir zudem drei Beurkundungen beim Notar im Kalender vermerkt. Zwei Termine sind sogar nach virtuellen Besichtigungen über das Handy in den jeweiligen Wohnungen zustande gekommen“, freut sich der Arne Kurwowski darüber, dass mittels moderner Technik solche Termine abgewickelt werden konnten.

Einen Preisverfall für die Insel sieht er nicht, wie er unterstreicht. „Es gibt auch keine Panikverkäufe aufgrund der vergangenen Wochen. Sogar das Bauträgergeschäft für Ferien- und Wohnobjekte als erstem Wohnsitz laufen wieder an“, so Kurowski .

Von Robby Günther