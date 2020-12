Putbus

Die Stadt Putbus konnte in diesem Jahr bei den Übernachtungszahlen leicht zulegen – trotz Corona und den damit zeitweise verbundenen Reisebeschränkungen. Eine entsprechende Bilanz zog Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos) während der jüngsten Stadtvertretersitzung, „da nach derzeitiger Lage nicht davon auszugehen ist, dass in 2020 noch touristischer Reiseverkehr stattfinden wird“.

Gäste blieben länger

So stehen für die einstige fürstliche Residenzstadt und ihre Ortsteile 226 261 Übernachtungen zu Buche. „Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 0,5 Prozent“, sagte Wilke. Dagegen sei die Zahl der Gäste um 7200 auf 44 300 gesunken. Die seien aber länger im Stadtgebiet geblieben.

Anzeige

Lesen Sie auch: Rügen: Hotels hoffen auf Entscheidung der Landesregierung

So sei die Aufenthaltsdauer in den 1784 Ferienwohnungen auf 6,2 Tage gestiegen. Im Vorjahr lag dieser Wert in den damals noch 1550 Quartieren bei 5,46. „Alles in allem werden sich damit die Erträge aus der Kurabgabe zum Jahresende auf Vorjahresniveau bewegen“, sagte die Bürgermeisterin.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

Vorbereitungen für Stadtinformation in Lauterbach laufen

Beatrix Wilke blickte schließlich aufs neue Jahr voraus. So würden derzeit die Vorbereitungen für den Betrieb der neuen Stadtinformation auf der Westpier des kommunalen Hafens in Lauterbach laufen. So seien die offenen Planstellen für die Saison 2021 ausgeschrieben.

„Die Kurverwaltung geht davon aus, dass die Hafen-Information pünktlich zu Ostern 2021 ihren Betrieb aufnehmen wird“, sagte das Stadtoberhaupt und verwies darauf, dass das Gebäude schon viel früher an die Stadt gehen werde: „Restarbeiten sollen noch in diesem Jahr erledigt werden. Nach einer Feinreinigung wird das Gebäude voraussichtlich im Januar übergeben werden können.“

Von Chris Herold