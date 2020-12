Sellin

Die 246 Zimmer sind unbewohnt, die Küche ist kalt, das Schwimmbad unbenutzt: Das Cliff Hotel Rügen befindet sich wie alle Gästeherbergen coronabedingt erneut in der Zwangspause. Doch in der Selliner Luxusherberge mit Ostseeblick sind alle Mitarbeiter, die wollen, weiter an Bord. „Wir machen Grundreinigung, reparieren, modernisieren“, sagt Hotelchef Peter Schwarz.

Die Stimmung sei ganz anders als zum ersten Lockdown. Herrschte damals Unsicherheit vor, so sind es nach den Erfahrungen aus dem Frühjahr jetzt Gelassenheit und Optimismus.

Anzeige

Auch der Affe aus Bronze in der Hotellounge trägt eine Maske. Quelle: Gerit Herold

„Die Jobs sind sicher und wir sind geübter. Jeder hilft jetzt mit, wo er will und kann. Es ist wie eine Teambildungsmaßnahme und interessant, welche Talente sich in unseren Mitarbeitern verbergen.“

„Jeder Hotelier ist irgendwie auch Maler“

Auch Schwarz, der das legendäre Haus seit 2008 leitet, packt mit an. „Jeder Hotelier ist irgendwie auch Maler, Fliesenleger, Gärtner und Wildschweinvertreiber“, schmunzelt er.

Im Schwimmbad bessern Mitarbeiter derzeit die Fugen aus. Quelle: Gerit Herold

Er ist trotz aller Umstände gut gelaunt. Das mag auch daran liegen, dass das Wellness-Resort & Spa Hotel einen guten Sommer und Herbst hinter sich hat und jetzt kräftig investiert wird. Ein langfristiger Plan werde nun kurzfristig umgesetzt: Die 27 Ferienwohnungen werden erneuert. Das gesamte Gebäude über dem Schwimmbad wird entkernt und komplett neu ausgestattet. Die alten, aber noch intakten Küchen werden in den 25 Mitarbeiterwohnungen des Hotels einen neuen Platz finden.

Neues Wachstum über Qualitätssteigerung

Die knapp 30 Ferienquartiere mit Balkonen wurden 1994 an den Hotelkomplex angebaut. Damals habe man vor allem auf möglichst viele Betten gesetzt. „Heute ist neues Wachstum nur über eine Qualitätssteigerung möglich“, weiß Schwarz. Die neuen Appartements sollen bis März fertiggestellt sein. Dann folgt die Renovierung der Hotelzimmer. „Diese Investitionen sind möglich, weil ein kerngesundes Unternehmen dahinter steht“, so Schwarz.

Im Jahre 2007 hatte die Privathotels Dr. Lohbeck ( Schwelm) das seinerzeit in die Insolvenz geratene Cliff Hotel gekauft und vier Millionen Euro in dessen Modernisierung investiert. Heute ist das einstige „Erholungsheim Baabe“ für DDR-Parteigrößen und Staatsgäste mit Schwimmhalle und Fahrstuhl zum Strand, das 1978 eröffnet wurde, Flaggschiff der Hotelgruppe. Sie betreibt 24 First-Class-Hotels in Deutschland, Österreich und den USA. Im Oktober wurde auch das Seehotel Schloss Klink an der Müritz übernommen.

Rund 60 Hochzeiten im Jahr

Über all die Jahre schon laufe das Cliff Hotel sehr gut. „Wir haben extrem gute Zahlen“, so Schwarz. Soll heißen: Die Kombination aus durchschnittlicher Auslastung von über 60 Prozent und dem Zimmerpreis stimme. Ebenso der Gästemix aus Individual-, Tagungs- und Gruppenanreisen sowie Hochzeitsgästen. Rund 60 Trauungen im Jahr finden im Haus statt.

„Wir haben immer alles ausgeschöpft, was wir konnten und waren damit erfolgreich“, so Schwarz. So wurde beispielsweise der Festspielfrühling MV ins Haus geholt, das hoteleigene DDR-Kultkino zusammen mit dem Lichtspiele Verein Sassnitz wiederbelebt und das Gänsetaxi auf Rügen erfunden, das gerade wieder in die Vorweihnachtszeit gestartet ist.

Neue Friseurmeisterin für Kunden da

130 Frauen und Männer sind im Cliff beschäftigt, viele von ihnen seit vielen Jahren. Ganz neu im Haus ist dagegen Yvonne Dräger. Die Friseurmeisterin hat den Coiffeur übernommen. Die 44-Jährige, die auch eine Ausbildung als Masseurin hat, ist gleichfalls als stellvertretende Spa-Managerin angestellt.

Friseurmeisterin Yvonne Dräger ist seit November neu im Team von montags bis freitags für Kunden da. Quelle: Gerit Herold

Damit ging für die aus Berlin Stammende, die viele Jahre als Friseur- und Kosmetiktrainerin in Deutschland, Österreich und in der Schweiz gearbeitet hat, ein Wunschtraum in Erfüllung. „Ich wollte immer nach Rügen“, so Dräger.

Lesen Sie auch

Zu Silvester sonst ausgebucht

Peter Schwarz denkt, dass sich die Hoteltüren zum Jahresende wohl nicht öffnen werden. Eigentlich ist das Haus um Weihnachten herum immer zu 75 Prozent und zu Silvester zu 100 Prozent ausgebucht. Knapp 70 Prozent seien davon Stammgäste. „Die Gäste stornieren jetzt und wir haben auch schon denen abgesagt, die nicht aus MV sind“, so Schwarz. Der große Silvesterball sollte eigentlich – passend zu den Corona-Masken – unter dem Motto „Venezianische Nacht“ gefeiert werden.

Auch wenn das Hotel zu hat, der Friseur ist für Kundschaft offen: montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr.

Von Gerit Herold