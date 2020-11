Trotz Corona: Theater Vorpommern schickt Künstler in ungewisse Zukunft

Greifswald/Stralsund

Mitarbeiter des Theater Vorpommerns sprechen von einem umfassenden Kahlschlag: Der designierte Intendant des Theater Vorpommerns, Ralf Dörnen, löst mit ersten Personalentscheidungen Proteste an seinem Hause aus. Rund 20 Mitarbeiter des künstlerischen Personals müssen zum Spielzeitende gehen, darunter Regieassistenten, Theaterpädagogen, Sänger und die Hälfte des Schauspielensembles, beklagen Betroffene in einem offenen Brief, der an das Kultusministerium und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) gerichtet ist.

„In Corona-Zeiten wie diesen, wo keine Vorstellungen stattfinden und ich niemanden einladen kann, um mich mit meiner Leistung zu empfehlen, ist ein solches Vorgehen völlig unangemessen“, sagt Schauspieler Tobias Bode und Mitunterzeichner des Briefes. Die Betroffenen werfen Dörnen „Willkür“ vor. Mitarbeiter würden nun „wissentlich in die wahrscheinlich sichere Arbeitslosigkeit“ geschickt, so der 42-Jährige.

Dörnen verteidigt Entscheidung: „Normales Karussell“

Dass ein neuer Intendant Personal austauscht, gehört zu den gängigen und über Jahrzehnte gewachsenen Standard-Verfahren an Theatern. Schließlich will der neue künstlerische Leiter eigene Ideen und Projekte umsetzen und mit seiner Handschrift den Spielplan prägen.

So heißt es in den Verträgen für das künstlerische Personal, dass bei einem Intendantenwechsel eine Nichtverlängerung nicht begründet werden muss. „Das ist das normale künstlerische Karussell, das sich hier dreht“, bestätigt Dörnen die Personalentscheidungen, die – so betont er – nicht im Alleingang, sondern zusammen mit den neuen Spartenleitungen getroffen wurden.

In diesem besonderen Jahr, in dem Theater pandemiebedingt geschlossen sind, von Sonderregelungen Gebrauch zu machen und auf Nichtverlängerungen zu verzichten, hält Dörnen für keine gute Idee. „Wir sind gerade in der Vorbereitung der neuen Spielzeit und die ist mit einer künstlerischen Neuausrichtung verbunden.“

Wie die Ausrichtung aussehen wird, will der künftige Intendant noch nicht verraten. „Das wird man mit der Bekanntgabe des Spielplanes sehen.“ Er finde es „äußerst befremdlich“, dass der offene Brief nicht an ihn gegangen sei.

Theater Vorpommern kein Einzelfall

Wie am Theater Vorpommern hat es in diesem Herbst auch künstlerische Mitarbeiter am Mecklenburgischen Staatstheater getroffen, die ebenfalls mit dem Wechsel der künstlerischen Leitung das Haus verlassen müssen. Rechtlich, das wissen auch die Betroffenen, ist das Vorgehen sauber. Die Mitarbeiter des Theater Vorpommerns hätten sich aber mehr Sensibilität gewünscht.

„In Zeiten wie diesen sind diese Entscheidungen nicht nachvollziehbar“, so Bode. Für ihn, der unter anderem die Hauptrolle in Shakespeares „Hamlet“ spielte, oder Mario Gremlich, der als Woyzceck im gleichnamigen Drama von Georg Büchner auf der Bühne des Theater Vorpommerns stand, wird es schwer, unter Corona-Bedingungen ein neues Engagement zu finden.

Denn Häuser, an denen kein Intendantenwechsel erfolgt, verzichten wegen der Pandemie weitgehend auf personelle Veränderungen. Damit engt sich die Chance, eine neue Stelle zu finden, zusätzlich ein. Lediglich in Spielstätten wie Eisenach, Kassel oder auch Osnabrück, die ähnlich wie das Theater Vorpommern vor einem Intendantenwechsel stehen, gebe es größere Veränderungen.

Genossenschaft spricht von moralischer Bankrotterklärung

Die Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger (GDBA) kritisiert das Vorgehen an den Spielstätten in Schwerin und Vorpommern. „Es sind mit Inspizienten und Regieassistenten auch eine Reihe von Mitarbeitern entlassen worden, die mit der künstlerischen Neuausrichtung nichts zu tun haben“, so Sabine Nolde, Vorsitzende des Landesverbandes Nord der GDBA. Jedem müsse in diesen Zeiten bewusst sein, dass Künstler, deren Verträge nicht verlängert werden, in der Arbeitslosigkeit landen.

Nolde kritisiert, dass Standards, jedem nicht verlängerten Künstler die Chance auf zwei „Ansehrollen“ zu geben, mit denen er sich bei potenziellen neuen Arbeitgebern empfehlen könne, durch die Häuser unterlaufen werden. „Moralisch ist das Vorgehen am Theater Vorpommern eine Bankrotterklärung.“

Gesellschafter: „Wir respektieren die Entscheidung“

Nach Angaben des Theaters wurden 19 Verträge der etwa 170 künstlerischen Mitarbeiter nicht verlängert, das sind etwa elf Prozent. Von den beiden Hauptgesellschaftern des Theaters, den Hansestädten Greifswald und Stralsund, gab es Rückendeckung für das Vorgehen Dörnens.

Natürlich seien Kulturschaffende und Künstler von der Corona-Krise besonders betroffen und bezüglich ihrer beruflichen Zukunft verunsichert, heißt es in der gemeinsamen Stellungnahme der Oberbürgermeister von Greifswald und Stralsund, Stefan Fassbinder (Grüne) und Alexander Badrow ( CDU). „Herr Dörnen traf diese Entscheidungen jedoch im Sinne der notwendigen künstlerischen Weiterentwicklung und Neuausrichtung des Hauses.... Dies ist insbesondere bei einem Intendantenwechsel ein absolut übliches Vorgehen, das wir vollumfänglich respektieren.“

Auch der Aufsichtsrat stellt sich hinter Dörnen. Grundsätzlich würden am Theater ja keine Stellen abgebaut, so die Vize-Aufsichtsratsvorsitzende Ulrike Berger. „Schauspieler, die jetzt von der Entscheidung betroffen sind, haben vor Jahren genau von diesem Prozedere profitiert.“ Der Vorsitzende des Gremiums, Thoralf Pieper, spricht von einem „ganz normalen Vorgang bei einem Intendantenwechsel“.

Ministerium: „Wir können uns rechtlich nicht einmischen“

Die GDBA-Sprecherin Nolde hat sich bereits nach den Nichtverlängerungen in Schwerin in einem Schreiben an das Kultusministerium gewandt und gebeten, auf die Leitung einzuwirken, die Personalentscheidungen rückgängig zu machen. Eine Antwort habe sie nicht erhalten, so die Gewerkschafterin.

Aus dem Ministerium hieß es auf OZ-Anfrage, dass man um die schwierige Situation der Künstler in der Pandemie wisse. „Wir können uns rechtlich aber nicht einmischen“, sagte Ministeriumssprecher Henning Lipski.

Von Martina Rathke