Trotz Lockdown: Selliner Jugendklub bleibt offen

Baabe

Die Amtsverwaltung, die Kurverwaltungen, das Ahoi-Schwimmbad in Sellin, die Museen, Bibliotheken in Baabe und Göhren und die kommunalen Sportstätten – alle öffentlichen Einrichtungen innerhalb des Amtsbereiches Mönchgut-Granitz haben seit dem 2. November zu oder sind nur noch eingeschränkt geöffnet.

Und dies wird bis voraussichtlich 30. November auch so bleiben. Dies hat Amtsvorsteher Reinhard Liedtke „aufgrund der dynamischen Entwicklung im Pandemiegeschehen in Sachen Corona-Virus und der Fürsorgepflicht für die Bürger, Gäste sowie kommunalen Beschäftigten“ verfügt.

Anzeige

Amt und Kurverwaltung eingeschränkt offen

„Die Kurverwaltungen haben noch offen, teilweise mit reduzierten Öffnungszeiten, bis die letzten Gäste am 5. November abgereist sind“, informiert der Leitende Verwaltungsbeamte Arne Fründt. Weil viele Einrichtungen seit Montag geschlossen haben, gebe es aber kaum noch Besucherverkehr durch Gäste, heißt es aus der Selliner Kurverwaltung. Problematisch sei es, dass noch bis Donnerstag Touristen da seien, aber die Gaststätten bereits geschlossen haben. Kaum ein Gastronom würde einen Lieferdienst anbieten.

Termine nach Vereinbarung

In der Amtsverwaltung Mönchgut-Granitz wird der Besucherverkehr eingeschränkt. Die Sprechtage finden nur nach Terminvereinbarung statt. „Selbstverständlich bleiben die Amtsverwaltung und die Kurverwaltungen telefonisch, per E-Mail und Fax für alle erreichbar, um Fragen zu beantworten und Anliegen entgegenzunehmen“, so Fründt.

Die Einsichtnahme in Planunterlagen, zum Beispiel bei Bebauungsplänen, erfolge gemäß den entsprechenden Bekanntmachungen. Alle ausliegenden Planunterlagen können über www.amt-moenchgut-granitz.de abgerufen werden. Wenn es erforderlich ist, würden innerhalb der Amtsverwaltung Notfallpläne umgesetzt, um die wichtigsten Anliegen zu bearbeiten und notwendige Unterstützungsleistungen zu sichern.

Schwimmhalle für Schulunterricht offen

Geschlossen bleiben neben den Außenstellen des Standesamtes Mönchgut-Granitz auch die Feuerwehrgebäude. Das kommunal betriebene Selliner Schwimmbad kann ausschließlich für den Schul- und Schwimmunterricht genutzt werden. Der Unterricht mit Grundschulen und Kitas findet planmäßig statt. Während der Schließung werden für Kinder zusätzliche Einzelschwimmkurse für Seepferdchen bis Bronze angeboten. Terminanfragen können per Mail zugesendet werden an info@ahoi-ruegen.com.

Abgesagt bis Ende November sind alle von den Gemeinden beziehungsweise Kurverwaltungen organisierten öffentlichen Veranstaltungen jeglicher Art. Dies betrifft in Göhren neben den Führungen und Vorträgen insbesondere den für das erste Adventswochenende am 28. und 29. Dezember geplanten Mönchguter Weihnachtsmarkt. Dieser werde auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden können, heißt es aus der Kurverwaltung. Da die Kurbibliothek im Hause der Kurverwaltung derzeit nicht genutzt werden kann, können Buchausleihen über die Touristinformation erfolgen.

Nur zehn Kinder gleichzeitig im Jugendklub

Aufatmen kann das Selliner Kinder- Jugend- und Freizeitzentrum. Reinhard Liedtke, der auch Bürgermeister von Sellin ist, hatte letzte Woche angekündigt, eine Sondergenehmigung zu beantragen, da der Jugendklub der verlängerte Arm für Schule und Hort sei und Jugendhilfeeinrichtungen öffnen dürfen. Am Freitagnachmittag schaltete dann allerdings die Corona-Ampel im Landkreis auf „Rot“. Dennoch: Der Jugendklub darf weiterhin offen bleiben mit den gängigen Corona-Auflagen. Neben den Hygieneregeln dürfen nicht mehr als zehn Kinder gleichzeitig im Klub sein. „Die Kinder können damit gut umgehen. Unsere Kindersportgruppe und die Bogenschützen trainieren separat“, so Leiterin Sylvi Gruner. Der Jugendklub ist montags bis sonnabends von 13 bis 19 Uhr auf. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 038303/86035.

Nachdem es hieß, dass die Göhrener Nordperdhalle für den Freizeitsport geschlossen wird, zeichnet sich nun eine Teilöffnung ab. Wie vom Vorstand des TSV Empor Göhren am Montag zu erfahren war, habe die Kurverwaltung als Eigentümer zugestimmt, Sportlern des Vereins unter besonderen Bestimmungen weiter Einlass zu gewähren. Nun werde in den Abteilungen abgesprochen, wer mit wie vielen Kindern trainiert. Mit Abstand gut möglich sei das bei den Badminton-Sportlern, bei den Akrobaten hingegen nicht.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

Sitzungen politischer Gremien finden statt

Die Sitzungen von Gemeindevertretungen und politischen Gremien werden im Amtsbereich Mönchut-Granitz wie geplant unter den Hygienebestimmungen stattfinden, informierte Arne Fründt.

Von Gerit Herold