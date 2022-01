Stralsund/Putbus/Grimmen

Landrat Stefan Kerth (SPD) sieht Vorpommern-Rügen für 2022 gut gerüstet. Trotz der bevorstehenden Omikron-Welle blickt er optimistisch auf die kommende Tourismussaison, den wichtigsten Wirtschaftszweig in der Region. „Beim Impfen und Testen sind wir so weit, dass wir die Welle aushalten können“, sagt der 48-Jährige. „Wir lassen die Strukturen jetzt hochgefahren. Wichtig ist, dass wir in den kommenden Wochen die Dramatik rausnehmen. Hier sehe ich auch die größte Herausforderung im neuen Jahr. Wir müssen die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wieder einfangen“, so der 48-Jährige aus Barth.

„Die größte Herausforderung 2022: Wir müssen die Unzufriedenheit der Bevölkerung wieder einfangen.“ Stefan Kerth (SPD), Landrat von Vorpommern-Rügen Quelle: Stefan Sauer

Die geschaffenen Strukturen sollen helfen, damit der Saisonstart gelingt. „Ich glaube, dass wir im Frühjahr halbwegs normal durchstarten können“, so Kerth. Anders als 2021 hätte die Branche derzeit zwar mit strengen Corona-Regeln zu kämpfen, aber nicht mit einem kompletten Lockdown. „Aus der Rückbetrachtung der letzten beiden Jahre wird deutlich, dass der Tourismus kein Corona-Problem produziert. Deshalb glaube ich an eine tolle Saison, auch wenn es Nischen gibt, die es seit Pandemiebeginn wirklich schwer haben.“

Corona-Booster: Stadtbewohner zieht es ins ländliche Vorpommern

Der Rügener CoWorking-Space wartet mit allerbester Lage am Strand von Lietzow auf. Quelle: Uwe Driest

Nicht nur Urlaub an der deutschen Ostsee ist gefragt. Immer mehr Menschen zieht es aus den Metropolen nach Stralsund und Rügen. Der Trend ist am Welcome Center bereits spürbar. Während dort 2020 rund 227 Personen, die sich eine Existenz in Vorpommern-Rügen aufbauen wollen, betreut wurden, waren es 2021 knapp 300. „Durch Corona hat dieser Trend einen Booster bekommen. Ich sehe uns daher als Zuzugsregion. In der Pandemie bedeutet ein Haus im Grünen Freiheit. Stadtbewohner haben dies nicht“, so Kerth. Er sieht Vorpommern-Rügen dabei als Vorgarten von Berlin. „Die Hauptstadt liegt quasi im Pendelbereich und ist unser Booster-Ort“, so Kerth. Weil immer mehr Arbeitgeber zudem auf Homeoffice und Remote-Work setzen, ist der Einzugsbereich noch größer. „Wir haben jetzt die Chance, innovative Köpfe in die Region zu lotsen“, sagt Kerth. Firmen wie das Rügener CoWorking-Hostel „Project Bay“ würden dies vorleben. „Unternehmen wie Audi führen dort mittlerweile Incentives durch“, schwärmt Kerth. „So etwas bringt Innovationskraft mit sich, die wir halten müssen.“

Landkreis und Sparkasse intensivieren Projekt „Bezahlbares Wohnen“

Der Zuzug bringt aber auch Probleme mit sich. So ist der Immobilienmarkt besonders an Ostsee- und Boddenlagen überhitzt. „Dort ist es für Einheimische kaum noch möglich, Grund und Boden zu erwerben“, sagt Kerth. „Viele Familien orientieren sich daher ins Inland.“ Regionen wie Niepars, Grimmen, Velgast, Tribsees oder Franzburg würden beliebter werden und in den Fokus rücken. Damit der Traum vom Eigenheim im Bereich des Möglichen bleibt, setzt der Landkreis weiterhin auf das gemeinsame Projekt „Bezahlbares Wohnen im Strandkreis“ mit der Sparkasse Vorpommern.

Nahverkehrsplan soll abgeschnittene Orte anbinden

Der Bus auf Abruf soll für Grimmen realisiert werden. Quelle: Christin Assmann

Wichtig für die Attraktivität des Stralsunder Umlandes: Eine bessere Verkehrsanbindung – mit Bus und Rad. 2022 sollen einerseits nach einem Masterplan Radwege ausgebaut werden, anderseits soll der neue Nahverkehrsplan für Verbesserungen sorgen. „In Regionen wie Niepars wird sich die Situation deutlich verbessern“, sagt Kerth. Für Grimmen sei hingegen das Rufbus-Projekt relevant. Unklar ist jedoch, wie es um das Vorhaben „kostenloser ÖPNV ab 2023“ steht. „Wir begleiten für Stralsund das kostenlose Seniorenticket als innovatives Projekt – und sammeln Erkenntnisse“, sagt Kerth. „Für den ganzen Landkreis ist das Vorhaben aber äußerst engagiert. Aktuell sind die Menschen dran, für die es noch gar kein Mobilitätsangebot gibt.“ Dennoch würden für den kostenlosen ÖPNV Begutachtungen laufen.

Wichtige Investitionen 2022

Bahnhof Putbus soll zum Erlebnis für Bahnfans werden. Quelle: Anja Krüger

Als eines der wichtigsten Investitionsprojekte benennt Kerth die Eisenbahn-Erlebnislandschaft in Putbus auf Rügen. Zusammen mit dem Betreiber Rügensche Bäderbahn (RüBB) soll hier bis 2023 ein weiteres Alleinstellungsmerkmal entstehen. Ein weiteres Millionenprojekt, das vorangebracht werden soll, ist der neue Berufsschulcampus in Stralsund. Der 40-Millionen-Euro-Neubau soll bis 2025 realisiert werden. „Wir haben die Immobilie endlich erworben. Aber es muss noch viel gemacht werden“, sagt Kerth. Entstehen soll unter anderem eine Drei-Felder-Halle für den Sport. „Die Berufsschüler sollen da später mit Stolz hingehen. Denn ihre Ausbildung ist viel Wert“, so der Landrat. Bevor an der Stralsunder Lindenallee jedoch die Bagger anrücken können – muss zuvor jedoch ein anderes Projekt abgeschlossen sein: Der Ausbau des Landratsamtes am Stralsunder Carl-Heydemann-Ring. „Hier haben wir Handlungsdruck“, so Kerth. Neben den Großprojekten soll viel Geld für die Digitalisierung der Verwaltung und der Schulen in die Hand genommen werden.

Kreis muss mehr Flüchtlinge aufnehmen – dabei fehlt es an Wohnraum

Auf die Kommunen kommt 2022 eine weitere Last zu. Laut einer Hochrechnung müssen deutlich mehr Flüchtlinge aufgenommen werden. Derzeit wird mit rund 600 Asylbewerbern für 2022 kalkuliert. Im Vorjahr waren es 407, 2020 nur 150. Vom Rekordhoch in 2015 ist man jedoch weit entfernt, damals waren es 3500. Gründe für die steigenden Zahlen laut Landratsamt: Viele nach Deutschland weiterreisende Flüchtlinge aus Griechenland, mehr Einreisen aus afrikanischen Ländern über die Mittelmeerroute und die Öffnung der Fluchtroute über Belarus und Polen. So wurden allein an der polnischen Grenze zu MV seit August 2021 bereits 1330 Personen aufgegriffen, die unerlaubt eingereist waren.

Blick in eine Stralsunder Asylunterkunft. 2022 werden wieder mehr Flüchtlinge erwartet. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Der Anstieg birgt einiges an Brisanz in sich. Denn laut Landratsamt konnten coronabedingt 2021 kaum Rückführungen durchgeführt werden, zudem sind die Unterbringungskapazitäten seit Pandemiebeginn fast um ein Drittel geschrumpft – wegen der Infektionsschutzmaßnahmen. Landrat Kerth rechnet dadurch mit zusätzlichem Druck auf den Immobilienmarkt. „Da wir bereits ein Wohnraumproblem haben, müssen wir hier zügig mit allen Gemeinden eine Lösung finden“, sagt er.

Von Kay Steinke