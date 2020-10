Trotz Verbot: Pkw-Fahrer überholt auf Rügen Kolonne und kracht in Auto

Bergen

Das hätte für mindestens zwei Autofahrer böse enden können: Trotz Überholverbot scherte ein 57-jähriger Pkw-Fahrer nach links aus, fuhr an zwei Wagen vorbei und krachte schließlich in einen Pkw, der gerade nach links abbog. Beide Kraftfahrer blieben unverletzt. An den beiden beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 10 000 Euro.

So geschehen am Montag gegen 13.45 Uhr auf der Landesstraße 301 zwischen Putbus und Bergen. Wie die Polizei informierte, war die Kolonne in Richtung Bergen unterwegs. Allen voran war ein 82-Jähriger aus dem Amtsbereich Bergen mit seinem Suzuki. Er beabsichtigte, nach links in Richtung Neklade abzubiegen, blinkte ordnungsgemäß und bremste ab. Sowohl der hinter ihm Fahrende als auch der Darauffolgende reagierten entsprechend.

Der 57-Jährige aus Putbus dagegen, unterwegs mit einem Opel Karl als Vierter in der Kolonne, überholte die beiden vor ihm Fahrenden und krachte schließlich in die Fahrerseite des Suzuki.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden am Suzuki auf circa 7000 Euro, jenen am Opel auf circa 3000 Euro.

Von Anja Krüger