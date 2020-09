Trotz zahlreicher Touristen auf Rügen: Darum lässt das Straßenbauamt jetzt die Straßen auf der Insel sanieren

Bergen

Auf der Bundesstraße 196 zwischen Serams und Süllitz rollt gar nichts mehr, dafür schieben sich die Kolonnen unter anderem über die Alte Bäderstraße. Zwischen Bergen-Storchennest und Ralswiek ist die Bundesstraße 96 halbseitig bis zum 9. Oktober gesperrt. Zu allem Überfluss wird es in dem Zeitraum auch noch zu Behinderungen im Bahnverkehr zwischen Sassnitz und Bergen kommen – Züge der dort verkehrenden ODEG durch Busse ersetzt, die dann ebenfalls die Baustelle passieren müssen.

Und all das in der Zeit, in der noch tausende Touristen auf der Insel weilen. Einzig auf der Rügenbrücke, die eigentlich noch hätte bis Ende Oktober in eine Richtung gesperrt sein sollte, rollt der Verkehr wieder – trotz der noch laufenden Bauarbeiten. Im Interview erklärt der Leiter des Stralsunder Straßenbauamtes, Ralf Sendrowski, warum gerade jetzt so massiv an Rügens Straßen gebaut wird und warum es keine Alternativen gibt.

Ralf Sendrowski, Leiter Straßenbauamt Stralsund Quelle: Tom Schröter

Herr Sendrowski, derzeit stockt der Verkehr auf der Insel aufgrund gleich mehrerer Straßenbauarbeiten. Warum finden jetzt so viele Maßnahmen geballt statt?

Klarstellen möchte ich zunächst: Wir wollen niemanden ärgern! Die Insel Rügen stellt mit dem großen Touristenaufkommen jedes Jahr eine besondere Herausforderung bei der Planung von Maßnahmen dar. Dort sparen wir die besten zwei Baumonate, den Juli und den August aus – um nicht in den Touristenverkehr einzugreifen. Vor allem für die Bauarbeiten an der Rügenbrücke ist das ein großer Kompromiss. Denn dort mussten beispielsweise Stahlbauteile neu beschichtet werden. Dies geht aber nur bei Temperaturen über 10 Grad Celsius. In den vergangenen Wochen hatten wir in den Vormittagsstunden schon Temperaturen darunter. Ebenso ist es mit dem Asphalteinbau.

Es darf auch nicht vergessen werden, dass wir Verantwortung tragen für die Sicherheit der Kraftfahrer und auch Leistungsfähigkeit der Straßen. Bedeutet: Hauptsächlich sind es Erhaltungsmaßnahmen, beispielsweise um Schlaglöcher zu vermeiden. Nicht zuletzt müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Straßen in den Wintermonaten nicht noch mehr Schaden nehmen.

Was auf Rügens Straßen noch los ist, wohl aufgrund der Reisebeschränkungen durch die Corona-Pandemie, war nicht absehbar. Aber auch wir müssen unsere Arbeit machen.

Warum sind nicht die Wochen des Corona-Lockdowns, als es keinen Touristenverkehr gab, genutzt worden?

Jede Baumaßnahme ist langfristig abgestimmt. Beispielsweise muss berücksichtigt werden, wann Fräse und auch Asphaltiermaschine verfügbar sind. Diese sind übers Jahr bundesweit im Einsatz. Und um Einwände vorwegzunehmen: Selbst wenn die Winter milder geworden sind, die Mischanlagen für Asphalt sind im Winter – bis auf eine Ausnahme für Notfälle – geschlossen. In der Zeit werden dort nämlich die Maschinen repariert und gewartet. Und noch einmal: Auch für den Einbau von Asphalt braucht es Temperaturen von mindestens 10 Grad Celsius.

Hier wird an Rügens Straßen gebaut Während die Rügenbrücke, die neben der Ziegelgrabenbrücke die Insel mit dem Festland verbindet, wieder in beide Richtungen befahrbar ist, sorgen andere Baumaßnahmen des Stralsunder Straßenbauamtes für teilweise erhebliche Verkehrseinschränkungen. Die Bundesstraße 196 bleibt bis zum 9. Oktober zwischen Serams und Süllitz voll gesperrt. Die Bundesstraße 96 ist ebenfalls noch bis zum 9. Oktober zwischen Bergen-Storchennest und dem Abzweig Ralswiek halbseitig gesperrt. Teilweise halbseitige Sperrungen zwischen Strüßendorf und Ralswiek wird es noch bis Ende Februar aufgrund von Baumpflanzungen geben. An der Landesstraße 29 wird noch bis zum 2. November dieses Jahres bei Gustrowerhöfen eine Kurve, die als Unfallhäufungsstelle eingestuft wurde, entschärft. Die Landesstraße 296, ehemals die B 96, bleibt noch bis zum 30. Juni 2021 zwischen Zirkow-Hof und Stönkvitz voll gesperrt. Der Grund: Neubau einer Brücke über den Sehrowbach. Zwischen dem 12. und 30. Oktober wird die Fahrbahn der Landesstraße 296 zwischen Teschenhagen und Abfahrt Kubbelkow erneuert. Am 16. November beginnen Straßenbauarbeiten an der Landesstraße 30 zwischen Garz und der Glewitzer Fähre. Die Arbeiten, die teilweise unter Vollsperrung stattfinden, sollen bis zum 30. Juni 2021 anhalten. Mit kleineren Baustellen ist auf der gesamten Insel zwischen Oktober und Ende April des kommenden Jahres zu rechnen. In dieser Zeit führt das Straßenbauamt Bergen Asphaltreparaturen durch.

Hauptsächlich staut sich der Verkehr wohl, weil vor allem über Tag noch viele Urlauber auf der Insel unterwegs sind. Wurde schon darüber nachgedacht, einige Arbeiten in die Abend oder gar Nachtstunden zu verlegen?

Selbstverständlich wurde das. Aber prinzipiell kosten die Arbeiten dann mehr, dauern länger und das Ergebnis ist erfahrungsgemäß von minderer Qualität. Außerdem braucht es spezielle Genehmigungen hinsichtlich der Nachtruhe und auch des Natur- und Umweltschutzes. Nicht zu vergessen bei Nachtarbeit ist der Arbeits- und Unfallschutz. Dennoch werden zum Teil Arbeiten seitens der Straßenmeisterei in die frühen Morgenstunden gelegt, um den Touristenverkehr weniger zu stören.

Die halbseitige Sperrung der B 96 zwischen Bergen und Ralswiek geht einher mit Bauarbeiten der Deutschen Bahn an der Strecke zwischen Sassnitz und Bergen. Busse übernehmen den Schienenersatzverkehr, müssen ebenfalls, wenn auch nur in den späten Abend und frühen Morgenstunden, durch die Baustelle. Werden zwischen Deutscher Bahn und Straßenbauamt keine Absprachen getroffen?

Was die Bahn macht, ist uns manchmal ein Buch mit sieben Siegeln. Über deren Baumaßnahmen werden wir nur selten informiert. Dagegen gibt es im Landkreis Vorpommern-Rügen eine hervorragende Zusammenarbeit von Straßenbauamt, Verkehrsbehörde, Polizei, Kommunen und teilweise auch Bauunternehmen in der sogenannten Sperrkommission. Das ist ein hervorragendes Gremium, das in dieser Form wohl einzigartig ist.

Worauf müssen sich Kraftfahrer im kommenden und den darauffolgenden Jahren einstellen?

Eine der größten Herausforderungen für uns ist die weitere Sanierung der Bundesstraße 196 auf der Halbinsel Mönchgut. Die derzeit laufenden Arbeiten zwischen Serams und Süllitz sind sozusagen der erste Bauabschnitt. In den kommenden Jahren geht es weiter ins Mönchgut. Noch ist uns nicht klar, wie das realisiert werden soll. Das Problem: Eine Umleitung dort ist nicht möglich. Es gibt aber Überlegungen, die Radwege zuvor so auszubauen, dass sie als Ausweichstraße genutzt werden können.

Was möchten Sie Kraftfahrern mit auf den Weg geben, die von den Straßenbaumaßnahmen betroffen sind?

Ich habe bei einer Firma mal ein Schild gesehen, auf dem stand: „Hexen können wir, aber nur langsam.“ Aber vielleicht sollt die Insel Rügen mal über ihr Image nachdenken, weniger damit werben, mit dem Pkw auf die Insel zu kommen.

