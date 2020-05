Trunkenheitsfahrt: Pkw kollidiert auf Rügen mit mehreren Straßenbäumen

Altefähr

Für einen 32-Jährigen endete eine Trunkenheitsfahrt auf der Insel Rügen im Straßengraben. Er kam in der Nacht von Montag zu Dienstag bei Altefähr von der Straße ab. Das Auto kollidierte mit mehreren Straßenbäumen und überschlug sich. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Er stand unter Alkoholeinfluss. Das bestätigte ein durchgeführter Test.

Mit Leitpfosten, Bäumen und Verkehrsschild kollidiert

Der Mann befuhr gegen Mitternacht mit einem Pkw Ford die Landesstraße 29 aus Poseritz kommend in Richtung Altefähr. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der aus Stralsund stammende Fahrer kurz hinter der Einmündung Gustrowerhöfen mit seinem Pkw vermutlich aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß das Auto mit einem Leitpfosten, zwei Straßenbäumen und einem Verkehrszeichen zusammen. In der Folge rutschte der Pkw in den gegenüberliegenden Straßengraben. Dort überschlug sich das Auto und landete auf dem Dach.

Test ergab 1,95 Promille

Bei der Unfallaufnahme hegten Beamte der Polizeihauptreviere Bergen und Stralsund den Verdacht, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test bestätigte dies und ergab einen Wert von 1,95 Promille. Der Mann musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen, seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Anschließend wurde der leicht verletzte 32-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Straße zeitweise gesperrt

Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehr als 8000 Euro. Der Pkw musste nach dem Unfall durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Beräumung und Reinigung der Unfallstelle kam es zu Verkehrseinschränkungen. Die Straße musste vorübergehend gesperrt werden. Nach rund drei Stunden war die Unfallstelle beräumt und die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben.Lesen Sie auch: Vorpommern-Rügen: Das war 2019 die häufigste Unfallursache

