Trunkenheitsfahrt: Pkw stößt in Ralswiek frontal gegen Straßenbaum

Ralswiek

An einem Straßenbaum endete am Dienstagabend eine Trunkenheitsfahrt in Ralswiek auf der Insel Rügen. Eine Pkw-Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Auto, das in der Folge frontal mit dem Baum kollidierte. Die Frau kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Beim Abbiegen die Kontrolle über den Pkw verloren

Gegen 21.05 Uhr befuhr eine 39 Jahre alte Insulanerin mit einem Audi in Ralswiek die Straße „Am Bodden“ in Richtung Dorfstraße. Beim Rechtsabbiegen in die Dorfstraße verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, der Pkw stieß frontal gegen einen Baum auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Anzeige

Polizeibeamte stellten Führerschein sicher

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Fahrerin nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest wurde durchgeführt, der einen Wert von 1,74 Promille ergab. Gegen die Fahrzeugführerin wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Die Beamten stellten den Führerschein der Alkoholsünderin sicher. Am Auto entstand „erheblicher Sachschaden“, teilte am Mittwochmorgen ein Sprecher des Polizeireviers Bergen mit. Das Fahrzeug sei nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit gewesen.

Von OZ