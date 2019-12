Garz

Vorfristige Bescherung für die Garzer Sportler und jene aus der Umgebung: Die Sporthalle der ältesten Stadt Rügens können sie mit dem Beginn der nächsten Woche wieder nutzen.

Die Sanierung ist abgeschlossen. „Wir können die Halle am 9. Dezember für den Sport der Schule und Vereine wieder freigeben“, kündigt Bürgermeister Sebastian Koesling ( CDU) an und freut sich natürlich – einerseits über den Fakt an sich, andererseits über die fixen Handwerker. Denn die hatten erst am 4. November mit den entsprechenden Arbeiten begonnen. Die Aufgabe: Das marode Warmwasser- und Lüftungssystem der Turnhalle musste erneuert werden.

Technik war veraltet – Wasserqualität war schlecht

Für die Duschen wurden neue Zirkulationsleitungen und neue Armaturen installiert. Quelle: Sabine Eisenknappl

Die wurde 1997/1998 für den Schulsport gebaut. Mittlerweile war die Technik veraltet. Die Wasserqualität entsprach nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften. Um die wesentlich zu verbessern, musste die Warmwasserversorgungsanlage umgebaut und saniert sowie das Trinkwasserrohrsystem mit Warmwasser- und Zirkulationsrohrleitung erweitert werden. Zudem wurden neue Duscharmaturen installiert.

In den vergangenen vier Wochen wurden unter anderem die Duschen in dieser Art und Weise erneuert. Quelle: Karsten Duhm

Heizung lief auch im Sommer

Nicht viel besser sah es mit der Beheizung der Turnhalle aus. Diese erfolgt mittels Fußbodenheizung und Lüftungsanlage. Die Steuerung war defekt und konnte nicht repariert werden. Das hatte zur Folge, dass auch in den Sommermonaten die Heizung nicht komplett ausgeschaltet werden konnte, weil dann die Warmwasserversorgung nicht mehr gewährleistet war. Die Folge: Auch bei höheren Außentemperaturen hohe Betriebskosten.

Sanierung hat etwa 110 000 Euro gekostet

Das soll nun Geschichte sein. Dafür sind in die Turnhalle etwa 110 000 Euro investiert worden. Dabei konnte die Gemeinde einerseits auf 34 460,70 Euro Sonderbedarfszuweisung von Landesinnenminister Lorenz Caffier ( CDU) sowie auf 20 000 Euro aus dem Vorpommern-Fonds zurückgreifen.

Vorhaben für 2020 auf der Agenda

Die Garzer haben derweil schon die nächsten Vorhaben im Blick. So stehen im kommenden Jahr die Fertigstellung der Jahnstraße, der Schulsport-Platz sowie ein altersgerechtes Wohnprojekt mit dem Kreisverband Rügen-Stralsund des Deutschen Roten Kreuzes auf der Agenda. „Wenn alles planmäßig läuft, dann könnte im Frühjahr der Spatenstich erfolgen“, blickt Koesling voraus und macht deutlich: „Wenn es klappt, hätte Garz dann ein zusammenhängendes, generationenübergreifendes Areal von Schule, Kindertagesstätte und altersgerechtem Wohnen.“

Von Chris Herold