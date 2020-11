Zirkow

„Am Tag vor der Wahl war ich noch voller Hoffnung. Doch nun ist mein Vertrauen in Amerika erschüttert“, sagt Michael Brewer. Der 63-jährige US-Amerikaner, der aus Bayport bei New York stammt und in Zirkow auf Rügen zusammen mit seinem deutschen Ehemann das Hotel mit dem klangvollen Namen „Himmelreich“ leitet, hat bereits im September seine Stimme abgegeben. Im Bundesstaat Kalifornien. Dort studierte Brewer an der Kunstschule CalArts, die von Walt Disney gegründet wurde.

Brewer beschreibt sich selbst als hyperliberal und positioniert sich klar gegen Trump. „Nur ein Wunder könnte Biden jetzt noch den Sieg bescheren. Als Herausforderer hätte er einen überwältigenden Sieg gebraucht.“

Genau danach sieht es nicht mehr aus. Bei einer Hängepartie würde sich Trump notfalls ins Amt klagen, befürchtet Brewer. Auch das reformbedürftige Wahlsystem hätte Trump bis hierher geholfen. „Ich habe in Kalifornien gewählt“, erklärt Brewer. „Meine dortige Stimme ist 13 Mal weniger Wert, als eine, die in Montana abgegeben wurde.“

„Trump schlecht für die ganze Welt“

Er sieht Trumps Amtszeit äußerst kritisch und seine Heimat auf ein düsteres Szenario zusteuern. „Trump ist schlecht für die ganze Welt“, sagt Brewer. Die Ehe für Alle und einfache Abtreibungsmöglichkeiten würde Trump im eigenen Land rechtlich zurückdrehen, die Lebenssituation für „Person of Color“ würde sich deutlich verschlechtern. Denn: „Mit Trump haben auch die weißen Radikalen gewonnen“, sagt Brewer.

Global fällt die Betrachtung kaum besser aus. „Er wird die Nato weiter schwächen und die Umwelt schädigen“, meint der US-Amerikaner. „Auch ist er kein Freund von Deutschland. Da mache ich mir Sorgen um meine neue Heimat. Er wird auch entschieden gegen Sassnitz und Mukran vorgehen.“

Familie hat zum Teil heimlich für Trump gewählt

Laut Brewer sei das heutige Amerika ein bisschen wie Deutschlands in den 1930-er Jahren. „Wenn Trump erst die totale Macht hat, wird er nicht mehr zu bremsen sein. Wir sollten uns alle Sorgen machen“, warnt er. Dabei hat Brewer auch Angst um den amerikanischen Teil seiner Familie – obwohl die in Teilen sogar für Trump gestimmt hat. „Ich verstehe das nicht. Viele haben ihn heimlich gewählt und handeln damit gegen ihr eigenes Interesse. Sie wollen, dass der alte, weiße, reiche Mann im Amt bleibt. Dabei hat er sie immer wieder belogen.“

Solange die Wiederwahl von Trump noch abgewendet werden kann, hat Brewer noch Hoffnung. „Ich bin ein Patriot. Ich liebe Amerika. Ich hätte mir gewünscht, dass die Amerikaner selbst ihr Land lieben.“

Zurück in die Staaten möchte Brewer nicht. „Das hat aber nichts mit Trump zu tun. Ich bin schon 1990 ausgewandert. Erst in die Schweiz, jetzt lebe ich auf Rügen.“

