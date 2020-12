US-Konsul: Warum MV und Amerika trotz Pipeline-Streit Freunde bleiben

Rostock

Der Streit um die russisch-deutsche Gas-Pipeline Nord Stream 2 wird den Beziehungen zwischen den USA und MV nicht dauerhaft schaden. Davon ist zumindest US-Generalkonsul Darion Akins überzeugt. Im Gespräch mit OZ-Chefredakteur Andreas Ebel und Redakteur Axel Büssem betonte Akins allerdings die ablehnende Haltung der USA dem Projekt gegenüber: „Es ist wichtig, deutlich zu sagen, dass wir denken, Nord Stream 2 sollte nicht fertig gebaut werden.“

Die USA haben gerade erst ihre Sanktionsdrohungen gegen alle Beteiligten an der Pipeline verschärft. Damit würden unter anderem auch Vertretern des Hafens Sassnitz-Mukran auf Rügen Einreisesperren und das Einfrieren von US-Guthaben drohen. Das Pipeline-Konsortium will dieser Tage die noch fehlenden 150 Kilometer des Röhrenstrangs in Angriff nehmen. Die Landesregierung MV plant offenbar, die Beteiligten unter den Schutzschirm einer gemeinnützigen Stiftung zu holen.

Der Hamburger US-Generalkonsul Darion Akins Quelle: Michael Morrison/Foreign Service Institute

Sorge um Energiesicherheit

Die USA seien nicht grundsätzlich gegen den Handel mit Russland, betonte Akins. „Aber wir sind besorgt über die europäische Energiesicherheit und darüber, dass Russland Europa mit dieser Pipeline spalten könnte.“ Man müsse nur in die Vergangenheit schauen: „ Russland hat in den letzten zwölf Jahren vier Mal die Lieferungen nach Europa unterbrochen.“

Zudem gäben das Vorgehen Russlands in der Ukraine sowie jüngste Ereignisse, wie die Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny oder die Ermordung eines früheren Tschetschenien-Kämpfers in Berlin, Anlass zur Sorge. „Und wir sind damit nicht alleine, auch das EU-Parlament ist gegen Nord Stream 2“, so Akins.

Belastbare Beziehungen

Doch für Diplomat Akins wiegt die Freundschaft zwischen den USA einerseits und Deutschland wie auch MV andererseits schwerer als die aktuelle Debatte: „Viele Leute sagen, die Beziehungen seien nicht mehr so gut wie früher. Aber das stimmt nicht: Sie sind sehr gut und auch belastbar.“ Das zeige unter anderem die Zusammenarbeit der Pharma-Firmen Pfizer und Biontech bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffs.

Vertreter seines Landes Ein Konsul vertritt sein Land im Ausland. Anders als ein Botschafter ist er nur für einen bestimmten Amtsbezirk zuständig. Im Falle des Hamburger US-Generalkonsuls ist das Norddeutschland und damit auch MV. Ein weiterer wichtiger Unterschied zum Botschafter: Ein Konsul ist nicht für die Pflege der politischen Beziehungen zwischen zwei Ländern zuständig. Seine Aufgaben liegen in der Förderung der wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit sowie in der Pflege des Images seines Landes in der Öffentlichkeit. Für die eigenen Bürger ist der Konsul in seinem Bezirk Ansprechpartner bei Rechts- und Visa-Fragen.

„Wir haben eine lange gemeinsame Geschichte, diese Freundschaft wird bestehen bleiben“, zeigte sich Akins überzeugt. Er sei sich auch mit der Landesregierung in MV einig, dass die Beziehungen noch ausgeweitet werden sollen, etwa über Austauschprogramme.

Erster Wohlfühlort

Akins, der aus Arlington im US-Staat Texas kommt, ist seit Juli 2019 Generalkonsul für die Vereinigten Staaten in Hamburg und damit auch für MV zuständig. Seitdem sei er vier Mal im Bundesland gewesen. „Vorher war ich nur einmal zu Besuch in Deutschland. Ich hatte seitdem tolle Erlebnisse hier und wurde sehr herzlich willkommen geheißen.“

Akins brachte seine Frau und seinen Sohn mit nach Hamburg. „Ich habe bisher in sechs Ländern gearbeitet, Norddeutschland ist der erste Ort, an dem sich die ganze Familie wohlfühlt“, schwärmte er.

Liebe auf den zweiten Blick

Ihm seien auch interessante Unterschiede zwischen Norddeutschen und Amerikanern aufgefallen, erzählt der Diplomat: „Amerikaner sind immer gleich sehr freundlich, wenn sie jemanden kennenlernen. Das bleibt dann aber oft oberflächlich. Norddeutsche kennenzulernen, braucht dagegen eine Weile. Bei der ersten Begegnung kommt man oft nur schwer ins Gespräch, aber mit jedem Treffen wird man vertrauter.“

In Deutschland hatte Akins auch die US-Präsidentschaftswahlen verfolgt. „Viele Deutsche waren vorher besorgt, aber dann ist die Wahl doch insgesamt sehr ruhig verlaufen.“ Dass die Auszählung im Vergleich zu einer Wahl in Deutschland für viele Beobachter hier recht chaotisch verlief, will Akins so nicht gelten lassen: „Ich war sehr beeindruckt, dass unser System funktioniert hat. Obwohl mit 150 Millionen Menschen so viele gewählt haben wie nie zuvor, war es die sicherste Wahl, die wir je hatten. Und, um fair zu bleiben: Sie fand mitten in einer Pandemie statt.“

Lecker Labskaus

Für die Zeit nach der Pandemie hat sich Akins vorgenommen, noch öfter durch Norddeutschland zu reisen. Besonders beeindruckt sei er von der kulinarischen Vielfalt. „Ich probiere immer gerne neue Gerichte, zum Beispiel Labskaus. Ich hatte mir den Geschmack ganz anders vorgestellt, aber es hat mir sehr gut geschmeckt.“

Als Texaner sei er natürlich immer auf der Suche nach gutem Barbecue. Da habe er vorher Sorge gehabt, dass das in Deutschland schwierig werden könne. „Aber dann war ich in Hamburg bei einem Barbecue und bekam eines der zartesten und leckersten Stücke Fleisch, die ich je hatte.“

Von Andreas Ebel und Axel Büssem