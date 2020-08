USA drohen kleinem Sassnitz auf Rügen: So reagieren die Bewohner

Sassnitz

US-Sanktionen gegen den Sassnitzer Fährhafen, weil dort Rohre für den geplanten Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2 liegen: Das hatten drei US-Senatoren am Mittwoch in einem Brief gefordert und dabei Vorstandsmitgliedern, leitenden Angestellten und Aktionären der Fährhafen Sassnitz GmbH gezielt gedroht, ihnen „die Einreise in die Vereinigten Staaten zu untersagen und jegliches Eigentum oder Interesse an Eigentum, das sie in unserem Zuständigkeitsbereich haben“ einzufrieren.

Zudem drohten sie dem Hafen Mukran mit finanzieller Zerstörung. Dieses dreiste Vorgehen stößt bei Sassnitzern und Urlaubern auf Unverständnis und Empörung.

„Enttäuschend unter Verbündeten“

Im Sassnitzer Fischerei- und Hafenmuseum sitzt Ulrich Lippmann und blickt auf den Hafen. „Die Sanktionen sind eindeutig politisch motiviert“, sagt er. Die USA seien vermutlich in erster Linie daran gelegen, das eigene Gas an Deutschland zu verkaufen. „Unter Verbündeten finde ich es enttäuschend, dass so miteinander umgegangen wird“, sagt der 67-Jährige.

Dass die Sanktionen auch wirklich umgesetzt werden, bezweifelt Henry Musch, Versandhändler aus Sassnitz. „Wenn amerikanische Senatoren Briefe schreiben, ist das zunächst einmal eine Meinungsäußerung, die noch keine relevanten Auswirkungen haben müssen“, sagt er.

Dennoch nimmt Bürgermeister Frank Kracht (Linke) die Drohung ernst. „Schlimm ist, dass mit dieser Drohgebärde gezielt die Angst der Mitarbeiter des Fährhafens geschürt werden soll“, sagt er. Von Berlin fordert er nun eine klare Ansage in Richtung Washington. Seit drei Jahren hat die Stadt Sassnitz mit der am Michigansee gelegenen Stadt Port Washington eine amerikanische Partnerstadt. Wegen der amerikanischen Sanktionen darf Kracht selbst diese zurzeit auch nicht mehr besuchen.

„Die Sanktionen sind eine Frechheit“

„Die Sanktionen sind eine Frechheit“, sagt Urlauber Jürgen Loos aus Zwickau, der Freitag mit seiner Jacht im Sassnitzer Hafen angelegt hat. Deutschland dürfe sich das nicht gefallen lassen. „Da hilft nur ein Gegenboykott – am besten gemeinsam mit weiteren EU-Staaten, um den USA wirtschaftlich zu schaden“, sagt er. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sei nun gefragt und sollte Rückgrat zeigen, findet Loos. „Sie muss ein klares Zeichen setzen."

Auch Urlauberin Nicole Miethke aus Hessen ist empört: „Es wird Zeit, dass Präsident Trump endlich abgelöst wird“, sagt sie. „Ich kann verstehen, dass es den USA nicht passt, dass Deutschland von russischem Öl abhängig ist, aber das ist eine Entscheidung, die Deutschland treffen muss. Da sollte auch niemand reinreden“, sagt sie.

Stadtvertreter wollen sich nicht einschüchtern lassen

Die Sassnitzer Stadtvertreter wollen sich dennoch nicht einschüchtern lassen: „Wir sollten abwarten und uns von den Herren nicht verängstigen lassen. Eine Antwort könnte nur aus Berlin oder Brüssel kommen“, sagt Norbert Thomas ( CDU).

Das findet auch Norbert Schuld (Linke): „Die Bundespolitik muss endlich etwas tun und darf sich nicht länger einschnüren lassen. Es kann nicht sein, dass sich ein Drittstaat in europäische Belange einmischt. Ein Landrat kann das nicht leisten.“

Ähnlich sieht es auch Stefan Schroers (Alternative freie Wählergemeinschaft): „Es ist schon beängstigend, wenn jetzt mit erpresserischen Maßnahmen gedroht wird. Wir müssen darauf reagieren, indem wir mit einer Stimme sprechen und damit meine ich auf Frau Merkel.“

Von Stefanie Büssing/ Uwe Driest