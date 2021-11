Rügen

Heftiger Wind und starker Regen hielten am Donnerstagabend die Feuerwehren im Südosten der Insel Rügen auf Trab. Sie mussten zu insgesamt sechs Einsätzen ausrücken, informierte Amtswehrführer Arne Fründt. Verletzt worden sei niemand.

Um 20.21 Uhr wurde die Feuerwehr in Göhren alarmiert. Grund: Land unter in der Bahnhofstraße. Dort war die Straße auf einer Länge von rund 100 Metern überflutet und stand etwa 40 Zentimeter tief unter Wasser. „Durch das Laub waren die Abflüsse verstopft, so dass das Wasser nicht abfließen konnte. Wir haben die Schächte geöffnet und das Regenwasser konnte dann abfließen“, teilte der stellvertretende Wehrführer, Stefan Walter, mit. Anlieger waren nicht betroffen. Die Wehr des Ostseebades war mit 12 Kameradinnen und Kameraden vor Ort.

Zehn von ihnen hatten auch noch in der Hövstraße zu tun. Dort waren mehrere Bauzäune auf die Straße gefallen, weshalb die Trasse nicht mehr passierbar war. Die Brandschützer räumten die Schilder von der Straße.

Auf der L29 in Serams in Richtung Binz musste die Feuerwehr Zirkow einen umgestürzten Baum wegräumen. Quelle: Feuerwehr Zirkow

Weil auf der L29 in Serams in Richtung Ostseebad Binz ein Baum umgestürzt war, eilte die Feuerwehr Zirkow dorthin. Der Baum wurde zersägt und von der Fahrbahn geräumt.

In Sellin heulten gegen 18 Uhr die Sirenen. Die Feuerwehr musste in Richtung Ortsteile ausrücken. Auf dem Stichweg zwischen Altensien und Seedorf war ein Baum auf die Fahrbahn gekracht. Die Wehr war mit 15 Einsatzkräften vor Ort, um den Baum zu beseitigen.

Auf dem Stichweg zwischen Altensien und Seedorf war ein Baum auf die Fahrbahn gekracht, den die Feuerwehr Sellin beseitigte. Quelle: Feuerwehr Sellin

Knapp eine Stunde später war auch die Feuerwehr Baabe mit 21 Brandschützern unterwegs. Sie trafen an der Bundesstraße 196 am Ortsausgang Baabe in Richtung Göhren auf eine Baumsperre. Schon nach dreißig Minuten war der Weg wieder frei.

Zu einem Unfall auf der B196 bei Garftitz musste die Feuerwehr aus Lancken-Granitz ausrücken. Dort eine Frau mit ihrem Auto in einen umgestürzten Baum.

Die Feuerwehr Baabe beseitigte eine Baumsperre an der B196 in Richtung Göhren. Quelle: Feuerwehr Baabe

Im Ostseebad Sellin kam es zu Schäden an einer öffentlichen Toilettenanlage. An dem sogenannten Achteck am Parkplatz der Kurverwaltung hatte vermutlich eine Windböe die Tür an dem frei zugänglichen WC-Häuschen herausgerissen. Sie wurde am Freitag durch einen provisorischen Verschluss ersetzt. Das Klo ist seither geschlossen. Auf dem Parkplatz waren zudem die mobilen Absperrungen umhergeschleudert worden. Auch ein Parkschild an der Zufahrt war aus der Verankerung gerissen und umgefallen.

An der öffentlichen Toilette am Parkplatz der Selliner Kurverwaltung riss vermutlich eine Windböe die Tür heraus. Quelle: Gerit Herold

Am Freitagvormittag kontrollierte das Ordnungsamt die kommunalen Straßen nach Schäden sowie verschiedene Gefahrenbereiche. „Weil wir auch Hochwasser hatten, also zwischen 70 und 85 Zentimeter über Normal“, erklärte Arne Fründt. In den kommenden Tagen sollen die Kontrollen auch per Drohnenflug fortgesetzt werden. Im Blick habe man dabei auch die Steilküsten.

Von Gerit Herold