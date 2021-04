Übernahme von Real auf Rügen: Was passiert mit Mini-Markt in Breege?

Breege

Kurz vor Ostern gab Real die Entscheidung bekannt, dass auch der Rügener Standort künftig von Kaufland betrieben wird. Bis es so weit ist, müssen sich Kunden allerdings noch etwas gedulden. Die Übernahme der Filiale an der Bergener Ringstraße durch Kaufland erfolgt zum 19. Juli dieses Jahres. In dem meisten Fällen sei es so gehandhabt worden, dass ein Markt im Falle der Übernahme zwei Tage lang für den grundlegenden Umbau geschlossen worden sei, sagt Real-Sprecher Frank Grüneisen. Weitere Maßnahmen würden dann im laufenden Betrieb erfolgen. „Der letzte Verkaufstag im Markt unter der Marke Real wird der 17. Juli sein.“

Reals Mutterkonzern Metro hatte Anfang 2020 beschlossen, alle 277 Real-Märkte in Deutschland mit zusammen 34 000 Mitarbeitern an ein deutsch-russische Konsortium zu verkaufen. Damals hieß es, dass etwa 30 Filialen komplett geschlossen werden sollen. 50 Märkte sollten zunächst unter dem Namen Real bestehen bleiben. Ende 2020 genehmigte das Bundeskartellamt den Verkauf von 92 Filialen an Kaufland.

„Einmal hin, alles drin“

Einzelheiten über etwaige Veränderungen in der Belegschaft wurden bislang ebenso wenig bekannt wie Veränderungen im Sortiment. Diesbezüglich hat Bernhard Port so seine Zweifel. Das Angebot von Kaufland solle kleiner sein, habe er gelesen. Der Bergener kauft regelmäßig einmal in der Woche bei Real ein, weil er dort alles finde. „Ich habe keine Lust, in mehrere Geschäfte zu gehen.“

Der Real-Markt in Bergen wird von Kaufland übernommen. Quelle: Uwe Driest

Das Sortiment scheint für Kunden die wichtigste Frage zu sein. „Schließlich versucht Real seinem Slogan „Einmal hin, alles drin“ gerecht zu werden und auch am Telefon heißt es: „Wer alles hat, macht alle glücklich.“ Am Bestellservice im Onlineshop ändere sich für die Kunden zumindest nichts, versichert der Konzern auf seiner Internetseite. „Sie können sich weiterhin wie gewohnt einloggen und auf real.de bestellen“, heißt es dort.

Deutschlands kleinster Supermarkt soll in Breege bleiben

Das soll nach dem Willen von Einwohnern und Betreibern auch für Deutschlands kleinsten Supermarkt gelten. Der Real-Inselmarkt befindet sich in der Dorfstraße von Breege gegenüber der Feuerwehr. „Der Betrieb sollte auf jeden Fall weitergehen“, findet ein Anwohner. Die nächste Alternative sei erst in Altenkirchen zu finden.

Der dortige Netto-Markt werde aber demnächst ebenfalls wegen eines Umbaus für 14 Tage geschlossen, weiß seine Frau. Und obwohl ein weiterer geplanter Edeka-Markt in Altenkirchen zwar schon seit Jahren im Gespräch sei, täte sich dort nichts.

„Ich fände es ganz schlimm, wenn es mit dem kleinen Markt nicht weitergehen würde“, sagt Anna Schmidt. Gemeinsam mit ihrem Mann Roland war sie am Dienstag mit den nagelneuen E-Bikes durch die Dorfstraße geradelt, um ihre Einkäufe zu erledigen. Das Sortiment sei zwar klein, aber gut durchdacht. „Ich habe auch schon mal etwas vorbestellt, das ich dann am nächsten Tag abholen konnte“, freut sie sich über den guten Service. „Alkoholfreien Wein finden wir nur hier und die Kartoffelbrötchen sind unübertroffen.“

Bürgermeister ist mit Nachfolger im Gespräch

Auch Kindergärtnerin Julia Power aus Juliusruh lobt das Sortiment das Mini-Markts. „Hier finde ich sogar eine Auswahl an veganen Produkten, die ich in Altenkirchen nicht bekomme“, sagt sie. „Ich will unbedingt, dass das Geschäft hierbleibt“, betont auch Einwohnerin Andrea Witzmann. Gerade für ältere Menschen gebe es keine Alternative und um die vier Kilometer nach Altenkirchen oder acht Kilometer nach Glowe für einen Einkauf zurückzulegen, bestünde keine akzeptable Busverbindung.

Bürgermeister Arno Vetterick kennt das Problem und arbeitet an einer Lösung. „Wir legen großen Wert darauf, dass der Laden weitergeführt wird. Schließlich haben wir dazu auch eine Verpflichtung als Seebad.“ Mit einem Nachfolger für den Betrieb des Markts sei er bereits im Gespräch, so Vetterick.

Von Uwe Driest