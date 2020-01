Überraschung bei Störtebeker Festspielen: Hauptdarsteller Alexander Koll geht von Bord

Ralswiek

Paukenschlag bei den Störtebeker Festspielen in Ralswiek auf Rügen: Hauptdarsteller Alexander Koll hat überraschend bekanntgegeben, dass er nicht mehr den Freibeuter Klaus Störtebeker auf der Naturbühne am Jasmunder Bodden verkörpern kann. Das machten die Festspiele auf ihrer Facebook-Seite am Dienstag öffentlich.

„Ich habe mich nach langer Bedenkzeit und vielen Gesprächen dazu entschieden, unsere Zusammenarbeit aus persönlichen Gründen für das Jahr 2020 nicht zu verlängern“, teilt der Schauspieler dem Veranstalter per Mail mit. „Bitte seid Euch gewiss, dass ich mir die Entscheidung nicht leicht gemacht habe. Ich danke Euch von Herzen für die vergangenen zwei Spielzeiten mit Euch und das mir entgegengebrachte Vertrauen.“

Kurzfristige Mitteilung tut ihm leid

Es tue ihm außerordentlich leid, dass er die Geschäftsleitung nicht früher von seiner Entscheidung in Kenntnis gesetzt habe, aber er brauchte die vergangenen Monate, um sich über diesen Schritt zu 100 Prozent im Klaren zu sein. Er wünscht dem Team der Störtebeker Festspiele eine gute und schnelle Lösung.

„Natürlich überrascht uns diese Nachricht und sie stimmt uns traurig, aber selbstverständlich akzeptieren wir die Entscheidung von Alexander voll und ganz und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste – beruflich wie privat“, sagt dazu die Geschäftsführerin der Festspiele Anna-Theresa Hick. „Wir werden unsere bereits gedruckten Plakate, Flyer und anderen Werbemaßnahmen für 2020 den neusten Entwicklungen anpassen. Das Plakat für die Saison 2021 muss auch neu gemacht werden, da es die beiden Helden Störtebeker und Goedeke noch in der alten Besetzung darstellt.“

Probenbeginn am 10. Mai

Wer nun als neuer Störtebeker auf der Naturbühne am Jasmunder Bodden kämpfen wird, ist unklar. Die Festspiele begeben sich mit Regisseur Marco Bahr nun auf Heldensuche. Kein leichtes Unterfangen, denn die Proben für das Stück „Im Angesicht des Wolfes“ (Premiere am 20. Juni) sollen bereits am 10. Mai beginnen. „Dafür muss der Hauptdarsteller schon einige Wochen vorher feststehen“, betont die Geschäftsführerin. Ob einer der vorherigen Störtebeker-Darsteller nach Ralswiek zurückkehren könnte, ließ sie unbeantwortet.

Alexander Koll war der vierte Schauspieler, der Klaus Störtebeker bei den Festspielen verkörperte. Seit 2018 begeisterte er die Zuschauer. In der vergangenen Spielzeit, in der die Geschichte „Schwur der Gerechten“ aufgeführt wurde, sahen rund 333 000 Besucher die Handlung rund um die Belagerung der Feste Stockholm im 14. Jahrhundert, die damals eine der letzten Bastionen Mecklenburgs in Schweden war. Vor ihm waren Bastian Semm (2013-2017), Sascha Gluth (2002-2012) und Norbert Braun (1993-2001) in der Rolle des Titelhelden zu sehen.

