Der Krieg in der Ukraine erschüttert die Menschen auf Rügen. „Betet für uns!“, bitten immer wieder Menschen dort und auch diejenigen, die auf der Insel Rügen leben. „Angesichts der aktuellen Lage werden wir ab diese Woche ein Gebet für den Frieden veranstalten“, sagt der für die Kirchengemeinde Sellin-Möchgut zuständige Pastor Olav Metz. Das Friedensgebet findet jeweils freitags um 19 Uhr in der Kirche in Göhren statt, so auch am 4. März. „Dazu sind alle herzlich eingeladen“, so Metz. Für den Besuch der Kirche gilt die 3-G-Regel. Sollten zu viele Menschen kommen, werde das Friedenslicht aus Betlehem aus der Kirche getragen und das Friedensgebet unter freiem Himmel vor dem Gotteshaus abgehalten.

Auch in Garz rücken die Menschen zusammen. Dort wird nun jeweils am Mittwoch um 19 Uhr zum Friedensgebet in der St. Petri-Kirche eingeladen.

Gottesdienste in Binz und Groß Zicker

Im März feiern Menschen in über 150 Ländern der Erde den Weltgebetstag. In Binz wird der Gottesdienst am Freitag, dem 4. März, um 15 Uhr in der evangelischen Kirche gefeiert, zu dem alle herzlich willkommen sind. „Frauen aus England, Wales und Nordirland haben die Bibeltexte, Lieder und Gebete vorbereitet“, so Pastorin Christel Handt.

Der Gottesdienst zum Weltgebetstag findet in der Kirchengemeinde Mönchgut-Sellin am Sonntag, dem 6. März, um 10 Uhr in der Kirche Groß Zicker statt. Unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ wird den Spuren der Hoffnung nachgegangen. „Hoffnung für unsere Welt, die brauchen wir heute dringend. Und wir sind durch den Weltgebetstag auch mit den Menschen in der Ukraine und in Russland verbunden, weil es auch dort Männer und Frauen gibt, die in diesen Tagen den Weltgebetstag feiern“, heißt es in der Ankündigung der Kirchengemeinde.

