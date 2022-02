Bergen

Am Montag um 17 Uhr findet in und um die Marienkirche eine Mahnwache statt. Eigentlich wurde die Veranstaltung von „Rügen für alle“ ins Leben gerufen, um an die Opfer der Corona-Pandemie zu erinnern. Aus aktuellem Anlass soll aber auch für Frieden in der Ukraine demonstriert werden. Teilnehmer werden gebeten Kerzen und Wildlichter mitzubringen, die dann an der Marienkirche entzündet werden.

Als Redner wird unter anderem Heiko Miraß erwartet, parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern. Alle Vereine und Initiativen, die Interesse daran haben, an der Gestaltung eines „Runden Tisches“ zur Flüchtlingshilfe mitzuwirken können sich hier Informieren und vernetzen.

Auch der Protest gegen die Corona-Maßnahmen findet wie gewohnt am Montag in Bergen statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Bergener Markt.

Von az