Ukraine-Krieg: Vorpommern-Rügens Landrat ruft zu Anti-Propaganda-Aktion auf

Dierhagen/Stralsund

Von einem gewissen zivilen Ungehorsam sprach Vorpommern-Rügens Landrat Dr. Stefan Kerth am Freitagnachmittag anlässlich einer Tagung mit Bürgermeistern des Landkreises im Ostseehotel in Dierhagen. Ein Zeichen solle gesetzt werden, ein Signal an die russische Bevölkerung. Und die anwesenden etwa 30 Bürgermeister rief er dazu auf, mitzumachen.

Kerth hofft, dass die Einwohner des Landkreises diesem Aufruf folgen. In Dierhagen jedenfalls beteiligten sich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister an der Aktion und sendeten ein Signal für den Frieden und damit gegen den Krieg in der Ukraine. „Es ist außerordentlich wichtig, die Menschen in Russland außerhalb der Staatsmedien über die Situation in der Ukraine zu informieren und ihnen zu sagen, dass es nicht ihr Krieg ist, sondern der ihres Staatsoberhauptes“, so Stefan Kerth.

E-Mails für den Frieden

Und so soll es funktionieren: Über Google-Maps, die Landkarten-Website des Internet-Suchanbieters Google, sollen Geschäfte und Unternehmen gesucht werden. Beispielsweise kann man sich Straßenzüge in der russischen Hauptstadt Moskau heraussuchen. Dort sind dann beispielsweise Orte wie Restaurants oder Cafés markiert. In der Regel sind dort auch E-Mail-Adressen oder Websites hinterlegt. An diese soll die Friedensbotschaft geschickt werden (siehe Infokasten).

Die Idee dabei ist, der russischen Kriegspropaganda entgegenzuwirken und „mit einer deutlichen Friedensbotschaft die Menschen in Russland objektiv und ohne Staatskontrolle“ über den Krieg in der Ukraine zu informieren. „Ich finde es großartig, dass sich zahlreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern des Landkreises Vorpommern-Rügen, von der westlichsten Bürgermeisterin aus Dierhagen bis hin zu einem der nördlichsten Bürgermeister aus Dranske, dieser Aktion gegen Desinformation angeschlossen haben”, so Stefan Kerth.

Kerths Anti-Propaganda Botschaft: so funktioniert’s Vorpommern-Rügens Landrat Dr. Landrat Dr. Stefan ruft die Bürger des Landkreises dazu auf, per E-Mail eine Friedensbotschaft an russische Geschäfte und Unternehmen zu schicken. Dafür hat er einen einfachen Text verfassen lassen, der mit einem Übersetzerprogramm, etwa den Google-Übersetzer, ins Russische bzw. in kyrillische Schrift übersetzt werden kann. Die Übersetzung durch die Software habe der Landrat prüfen lassen und sei grundsätzlich fehlerlos. Der Text kann kopiert und beim Übersetzer eingefügt werden. Die übersetzte russische Version wiederum kann dann in die E-Mail eingefügt werden. Und dann einfach an eine über Google-Maps gefundene E-Mail-Adresse absenden. Der Text lautet folgendermaßen Lieber Moskauer Bürger, ich schreibe Ihnen aus Deutschland. Ich lebe im Bundesland Mecklenburg Vorpommern. Unsere Region pflegt traditionell sehr freundschaftliche Verbindungen zu Russland. Wir sind sicher, dass die russische Bevölkerung so wie wir Frieden für alle Menschen will. Trotzdem gibt es den schrecklichen Krieg mit der Ukraine. Wenn die russische Bevölkerung sagt, sie will diesen Krieg nicht, gibt es eine Chance, dass er bald endet. Bitte erheben Sie Ihre Stimme gegen den Krieg. Man soll seine Stimme nicht gegen sein Land erheben. Aber man kann sagen, wir wollen Probleme durch Verhandlungen lösen und nicht mit Gewalt. Ich danke Ihnen, dass Sie meine Nachricht gelesen haben. Mit freundlichen Grüßen

Von Robert Niemeyer