Ukrainische Familie findet Obdach auf Rügen: „Die Bombenangriffe fühlten sich grausam an“

Lietzow

Das Hilfsangebot der Menschen auf der Insel Rügen ist seit dem Kriegsausbruch am 24. Februar ungebrochen. Spontan haben sie Sachen gespendet, die die Menschen in der Ukraine am dringendsten benötigen. Ein Hilfskonvoi aus mehr als 20 Fahrzeugen ist seit Wochenmitte unterwegs und bringt diese Sachen an die polnisch-ukrainische Grenze. Währenddessen haben sich viele private Initiativen gebildet, wie Andrea Klumpp, Koordinatorin ehrenamtlicher Geflüchtetenhilfe auf Rügen, sagt. Etwa in Wiek, Binz, Sassnitz oder Bergen haben sich Menschen gefunden, die Wohnraum anbieten. „Oft sind es bezugsfertige Ferienwohnungen, hier finden sie vorübergehend eine Bleibe.“

Christoph Hempel (66) vom Unternehmen Jasmund Shipping aus Lietzow zögerte nicht lange. Er vermietet zusätzlich Ferienwohnungen und nahm am Dienstag Olga (45), Dimitry (44) und Nadja (11) auf. Die junge Familie stammt aus Kiew und erlebte einen Tag nach der Invasion den Krieg hautnah. „Die Bomben schlugen rund fünf Kilometer von uns entfernt in einer Militärbasis ein. Das war ein grausamer Moment“, sagt Olga. Als kurz darauf die Hauptstadt angegriffen wurde, packte sie einen Koffer, setzte sich zusammen mit Tochter Nadja noch vor der nächtlichen Ausgangssperre ins Auto und fuhr nordwestlich in Richtung Polen. Immer wieder habe sie während der Fahrt mitbekommen, wie Bomben einschlugen. „Wir haben sie gehört und die Vibrationen gespürt.“

Seit zwei Wochen auf der Flucht

Eine Frau aus der Firma, Ludmilla, stellte den Kontakt zu der Familie her. Sie berichtete vom Angriff und machte sich Sorgen um ihre Familie. Dimitry ist ihr Bruder, Olga ihre Schwägerin. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste sie nicht, wohin sie fahren werden, wo sie die nächste Zeit unterkommen sollen“, sagt Christoph Hempel. Er erfuhr, dass Olga für einige Tage in Warschau eine Wohnung beziehen konnte. Als sie merkte, dass ein baldiges Rückkehren in die Ukraine nicht möglich ist, entschied sie sich, nach Deutschland zu kommen. Ihr Mann ist Seemann, arbeitete während der Bombenangriffe auf einer Fähre, die auf der Ostsee unterwegs war. Er setzte sich schnellstmöglich in den Zug und fuhr seiner Familie entgegen. Seitdem sind sie zusammen auf der Flucht.

„Ich habe zugesagt, dass ich sie gerne aufnehmen werde, am Dienstag sind sie in Lietzow angekommen“, so der 66-Jährige. Für die erste Zeit sind sie zusammen mit Hund Fred und einer Katze in einer kleinen Ferienwohnung untergebracht. „In diesen Tagen sind wir mit der Sanierung einer größeren Wohnung fertig. Dann können sie dort einziehen. Dimitry hat bei den Arbeiten tatkräftig unterstützt“, sagt der Lietzower. Hier konnten sie die vergangenen Tage zur Ruhe kommen, von dem Erlebten abschalten. Beim Spazierengehen mit dem Labrador haben sie schon die Nachbarn kennengelernt. „Es ist unglaublich, wie hilfsbereit die Menschen in Lietzow sind. Sie fragen, wie sie uns helfen können, erkundigen sich, wie es uns geht“, sagt Olga.

Homeoffice in Lietzow

Wenn sie sich mit Menschen auf der Insel Rügen unterhält, spricht sie deutsch oder englisch. Sie arbeitet in der Ukraine für eine internationale Organisation, benötigt Fremdsprachen, um sich verständigen zu können. Als der Krieg ausbrach, hatte sie ihren Jahresurlaub genommen. Ab Montag geht die Arbeit weiter – vom Homeoffice in Lietzow. „Auch wenn wir aktuell auf einer friedvollen Insel leben, sind die Gedanken trotzdem ständig in der Ukraine“, sagt sie. Ihre Mutter wohnt in Odessa und ist zu alt zum Fliehen, ihr Bruder darf das Land nicht verlassen. „Ich hoffe, dass er vom Militär nicht eingezogen wird. Es baut aber trotzdem auf, dass er da ist, weil ich weiß, er wird sich um unsere Mutter kümmern.“ Die nächsten drei Monate werden sie in Lietzow bleiben. „Was danach kommt, wissen wir noch nicht. Ich wünsche mir, dass wir wieder zurückkehren können“, sagt Olga.

Andrea Klumpp hofft, dass es nicht soweit kommen muss, dass die Flüchtlinge, die bald erwartet werden, in die Turnhallen einziehen müssen, die der Landkreis bereitgestellt hat. Sie wünscht sich, dass das Bereitstellen von privatem Wohnraum ausreichen wird, um allen geflüchteten Menschen eine vorübergehende Bleibe zu bieten. Bei der mittlerweile großen Hilfsbereitschaft sei es aber gar nicht so leicht für die ehrenamtliche Geflüchtetenhilfe, alles zu koordinieren. Einige wissen zum Beispiel nicht, dass sie den zur Verfügung gestellten Wohnraum dem Landkreis melden müssen. „Trotzdem ist es überwältigend, wie viel in Eigeninitiative auf die Beine gestellt wird“, sagt Andrea Klumpp. Die Ehrenamtlichen, die sich bereits während der Flüchtlingswelle 2015 engagierten, sind wieder dabei. „Die Teams werden wieder schnell eingespielt sein“, sagt sie.

Ukraine-Hotline

Die Notunterkünfte im Landkreis sind zwar noch leer, werden aber bis Sonntag auf insgesamt 800 Plätze aufgestockt, wie Sprecherin Sandra Lehmann sagt. Der Landkreis hat vor wenigen Tagen eine Ukraine-Hotline eingerichtet. Das Bürgertelefon ist unter der Nummer 03831/3 57 12 40 montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr erreichbar. Hilfsangebote wie Sachspenden oder Sprachvermittlung möchte der Landkreis in einer „Börse für Hilfsangebote“ bündeln (www.lk-vr.de/Hinweise/Ukraine-Hilfe). Ihre Bitte: Wer mit Flüchtlingen aus dem Krisengebiet kommt, soll sich beim Landkreis melden (stab@lk-vr.de). „Somit haben wir einen besseren Überblick, wie viele Menschen hierherkommen und können zum Beispiel bei der Wohnvergabe schneller handeln“, sagt sie.

Von Mathias Otto