Sellin schafft Wohnraum für Arbeitskräfte

Die Warmbadstraße 4 im Ostseebad Sellin soll für junge Menschen dauerhafte oder zeitweilige Wohnadresse werden: Sieben Wohnungen für Servicekräfte der Seebrücke und Räumlichkeiten mit Schlafquartieren für 12 Rettungsschwimmer werden im Obergeschoss der Kurverwaltung eingerichtet. Insgesamt entstehen dann fast 500 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche. Dazu will die Gemeinde die beiden oberen Etagen ihres Gebäudes ausbauen.

Wohnungen schon früher im Obergeschoss

Und damit an alte Traditionen anknüpfen. Denn zu DDR-Zeiten und bis in die 90er Jahre hinein wurden die oberen Etagen für Wohnzwecke genutzt. Im unteren Bereich befanden sich damals Räume der Gemeinde, der Kurdirektion und der Polizei sowie eine Bibliothek.

Hier sollen einmal Quartiere für die Rettungsschwimmer eingerichtet werden. Quelle: Gerit Herold

Auch als das Gebäude 1906 auf Initiative des Gemeindevorstehers Hermann Holtz als Gemeindehaus mit Warmbad errichtet wurde, gab es im ersten Stock eine Wohnung. Während heute im Erdgeschoss Kurverwaltung mit Touristinfo, Veranstaltungssaal, Sanitäranlagen, historischem Badezimmer, Personalräumen sowie drei gewerblichen Büros untergebracht sind, ist das Obergeschoss seit Jahren verwaist und sanierungsbedürftig.

Rettungsschwimmer-Quartier zur Saison fertig

„Es kann nicht sein, dass wir dringend Wohnraum für Mitarbeiter brauchen und dort oben alles leer steht“, sagt Bürgermeister Reinhard Liedtke. Die Idee ist nicht neu. Schon vor Jahren dachten die Gemeindeväter darüber nach, dort Räumlichkeiten für Rettungsschwimmer der DLRG sowie Personal einzurichten. Nun soll dies endlich realisiert werden. „Dazu muss die Haushaltsplanung für dieses Jahr aber noch genehmigt werden“, so Liedtke. Die Investition belaufe sich auf rund 800 000 Euro. Die Unterkünfte für die DLRG sollen zur nächsten Saison fertig sein, so der Plan.

Mit dem Neubau der neuen kommunalen Wohnungen würde für die Gemeinde die Miete entfallen, die sie derzeit aufbringt, um für Rettungsschwimmer und Arbeitskräfte Quartiere in der Siedlung am Wald bereitzustellen. Die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Sellin mbH (WVS) hatte dort 2007 alle 356 kommunalen Wohnungen des Ostseebades übernommen. Nun tritt die Gemeinde selbst wieder als Wohnungsvermieter auf. Die Kaltmiete werde zwischen sechs und sieben Euro betragen, so Liedtke.

Das Domizil für die Rettungsschwimmer (133 Quadratmeter) wird mit Gemeinschaftsküche ausgestattet und im 1. Obergeschoss im Westflügel entstehen. Im Ostflügel werden im 1. Obergeschoss 185 Quadratmeter und im Dachgeschoss 144 Quadratmeter Wohnraum geschaffen.

So sieht der neue Tresen der Touristinformation aus. Quelle: Gerit Herold

Es sind nicht die einzigen Umbauten in dem denkmalgeschützten Gebäude, denn auch im Erdgeschoss hat sich einiges getan. Im Sommer haben Arbeiten für eine Neugestaltung des Eingangsbereiches begonnen. Dieser hat eine neue Tür und einen neuen Tresen für die Gästeinformation erhalten. Zudem gelangen Rollstuhlfahrer jetzt leichter in das Haus. Weiterhin ist geplant, den Fußboden zu sanieren, die Decke zu erhöhen und die Beleuchtung zu erneuern. Zudem wird es neue Prospektständer und eine gemütliche Ecke geben, wo Computer genutzt werden können. Der Arbeitsbereich der Mitarbeiter hinter dem Tresen erhält neue Möbel und Ablageflächen. Die gesamte Gestaltung wird eine Mischung aus historischem und modernem Look, so Liedtke.

Seit 2012 zweite Tourist-Info im Seepark

Im Jahre 2006/2007 hatte die Gemeinde angefangen, in einem ersten Bauabschnitt das alte Warmbad zu sanieren. Der Westflügel wurde erneuert, das Dach repariert. Mit der Errichtung der Touristinfo im Seepark war der weitere Ausbau in den Hintergrund geraten. Lange hatten die Gemeindeväter zuvor debattiert, ob und wo ein neues „ Haus des Gastes“ entstehen soll. Die Mehrheit sprach sich für den Erhalt einer Gäste-Info am historischen Domizil aus.

Im September 2012 wurde die zweite Tourist-Info gegenüber dem Kleinbahnhof eröffnet. Für das rund eine Million Euro teure und zu 90 Prozent geförderte eingeschossige Gebäude mit Gästetoiletten war der kommunale Eigenbetrieb Kurverwaltung Bauherr. Ursprünglich sollte dort auch die Tourismuszentrale Rügen mit einziehen.

Im gleichen Jahr wurde auch mit dem Ausbau der Warmbadstraße vor der Kurverwaltung der erste Grundstein für die Neugestaltung des anliegenden Kurparkes gelegt. Dieser wurde mit Infotafeln, Sitzgelegenheiten, Pergolen, Wegen, Kunstobjekten und einem Trimm-Dich-Pfad versehen.

Von Gerit Herold