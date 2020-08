Sassnitz

Die Hotelier-Familie Raulff will in ihre beiden Sassnitzer Häuser in den kommenden fünf Jahren millionenschwer investieren. Das neunstöckige Rügen-Hotel sowie das benachbarte Kur-Hotel (früher Seemannsheim) sollen insgesamt für einen zweistelligen Millionenbetrag umgestaltet werden.

Am denkmalgeschützten Kur-Hotel bleibt die Fassade erhalten. Die Veränderungen werden fast ausschließlich im Innern des Hauses vorgenommen. Beim Rügen-Hotel werden die Umbauten auch äußerlich sichtbar sein. Künftig wird es auch auf der Landseite Balkone geben. Die Wendeltreppe außen am Giebel zum Rügen-Platz soll durch einen Turm ersetzt werden, der einen Fahrstuhl und ein Treppenhaus beherbergt.

Philipp Scheibe, Kurimmobilien Raulff Quelle: Maik Trettin

Tiefgreifende Veränderungen nötig

Vor nicht allzu langer Zeit hatten noch Gerüchte die Runde gemacht, Marlis und Gerd Raulff wollten ihre Hotels in Sassnitz verkaufen. Philipp Scheibe kann das heute deutlich verneinen. „Die Familie Raulff hängt mit den Herzen an Sassnitz. Sie wird die Häuser weiterführen“, versichert der Assistent der Geschäftsleitung. Allerdings seien zum Teil tief greifende Veränderungen nötig.

Gut zwei Jahre lang sei an den Plänen zur Umgestaltung der beiden Hotels gearbeitet worden. Die Ideen für das Rügen-Hotel hatte das Unternehmen schon im Bauausschuss der Stadt Sassnitz vorgestellt. Denn die geplanten Änderungen betreffen in einigen Bereichen auch öffentliche Belange. „Da sind unter Umständen Änderungen im Bebauungsplan notwendig. Darüber sind wir mit der Stadt im Gespräch“, sagt Scheibe.

Konkret geht es zum einen um Parkplätze. Für die Autos ist auf den Flächen rund um beide Hotels derzeit viel zu wenig Platz. Das Rügen-Hotel mit seinen 119 Zimmern kann den Gästen maximal 30 Stellplätze für Autos anbieten. „Alle anderen müssen sich gegenwärtig irgendwo in der Stadt einen Parkplatz suchen“, sagt Philipp Scheibe. Gerade in diesem Sommer sei das Problem akut geworden: Statt der Busreisegruppen kommen in Corona-Zeiten zunehmend Individualreisende – mit dem eigenen Pkw. „Da reicht die Anzahl der Parkplätze vorn und hinten nicht.“ Selbiges gelte auch für das benachbarte Kur-Hotel, das 80 Zimmer, aber nur 50 Parkplätze vorhält. „Wir müssen uns auch dort eine Lösung einfallen lassen.“

Tiefgarage wieder öffnen

Für das Rügen-Hotel gibt es schon ein grobes Konzept. Das Haus war seinerzeit mit einer Tiefgarage errichtet worden. Aber die, sagt Scheibe, bekam schon zu DDR-Zeiten eine andere Verwendung. Unter anderem wurde dort die Haustechnik untergebracht und Flächen wurden als Lagerräume genutzt. Heute steht auch noch ein Blockheizkraftwerk in der ehemaligen Garagenzufahrt. Dieses Untergeschoss soll künftig wieder als Stellfläche dienen.

Eine weitere will das Unternehmen auf der jetzigen Grünfläche unterhalb des Parkplatzes vor der Schwimmhalle herrichten. Dort könnten bis zu 40 Fahrzeuge stehen. Entsprechende Untersuchungen zur Stabilität des benachbarten Hangs wurden laut Scheibe schon angestellt. Demnach sei es aus statischer Sicht möglich.

Ein beliebtes Fotomotiv: Die Wendeltreppe am Giebel des Rügen-Hotels. Quelle: OZ-Archiv

Zimmer für die Gäste aufwerten

Auch am Äußeren des Hotel-Hochhauses soll sich einiges ändern. Eine Wärmedämmung werde nicht aufgebracht, sagt Scheibe. Die sei gar nicht nötig, hätten Untersuchungen gezeigt. „Aber wir wollen die Zimmer im Interesse der Gäste aufwerten.“ Dazu werden zum einen die Balkone auf der Seeseite erneuert. Zum anderen sollen auch auf der Landseite Balkone montiert werden.

Völlig verschwinden wird hingegen ein bei den Gästen beliebtes Fotomotiv. Die Wendeltreppe, die außen am Giebel vom Café im neunten Stock bis zum Erdgeschoss führt, entspricht nicht mehr den aktuellen Brandschutzbestimmungen. Ein Gebäude in diesen Dimensionen und bei dieser Nutzung braucht zwei Fluchtwege. Einer ist über das Treppenhaus im Innern des Hochhauses ausgewiesen. Ein weiterer soll außerhalb des Gebäudes entstehen. Geplant ist die Errichtung eines Turms mit Aufzug auf der Giebelseite am Rügen-Platz. Zu diesem Turm, in dem sich auch ein Treppenhaus befindet, führen aus jeder der neun Etagen Brücken. Wie der Turm aussehen wird, steht noch nicht fest.

Mit dieser Variante lösen die Raulffs gleich zwei Probleme: das der Fluchtwege und das der Aufzüge. Die Kapazität der Fahrstühle reicht mittlerweile kaum noch aus. Sie sind ohnehin knapp bemessen. Seit die Lastenaufzüge kaputt sind, müssen auch sämtliche Waren und sonstige Ausstattung für das Café im neunten Stock bzw. für die Zimmer über die Personenaufzüge befördert werden. Der kleinere von beiden soll künftig ausschließlich den Lasten und dem Personal vorbehalten bleiben. Im Gegenzug können die Gäste den neuen, deutlich größeren Fahrstuhl an der Giebelseite des Hauses nutzen.

Sassnitz mit dem damaligen Mitropa-Hotel (links) und dem früheren Seemannsheim „John Schehr“ (rechts). Quelle: Jürgen Fensch/ Bildarchiv

Bar zieht um, „Neptun“ wird aufgegeben

Apropos Café: Torte und Kuchen werden auch künftig im neunten Stock serviert – und sogar noch mehr. „Wir werden das Konzept der Gastronomie im Rügen-Hotel komplett verändern“, kündigt Philipp Scheibe an. Demnächst können die Einwohner sowie die Gäste des Hauses und der Stadt nicht nur beim Frühstück und zur Kaffeezeit den Blick über Sassnitz und die Ostsee genießen, sondern auch abends. Die Lokalität soll als öffentliches Restaurant genutzt werden und das im Erdgeschoss ersetzen.

Das bisherige „Neptun“ im Erdgeschoss wird aufgegeben. „Den Saal wollen wir zum Tagungsraum umfunktionieren“, kündigt Philipp Scheibe an. Auch die Bar wird in dem Zuge umziehen und zur Lobby-Bar im Empfangsbereich. Das gesamte Erdgeschoss werde umgebaut. Die „Broiler-Bar“ bleibt bestehen. „Die ist bei den Gästen sehr beliebt“, sagt Scheibe. Künftig werden sich die Besucher aber selbst an einem Tresen bedienen. Der Service am Tisch soll entfallen.

Mehr Zimmer im Kur-Hotel

Das Kur-Hotel in Sassnitz Quelle: Maik Trettin

Umgebaut wird auch im Kur-Hotel. Dort soll die Aufteilung in mehreren Bereichen geändert werden. Anbauten oder eine Neugestaltung der Fassade werde es nicht geben, erklärt der Assistent der Geschäftsführung. „Die Raulffs werden das historische Bild dieses Gebäudes erhalten.“ Allerdings soll der Zuschnitt so geändert werden, dass künftig 100 statt 84 Zimmer angeboten werden können. Dabei sollen auch Personalunterkünfte entstehen und technische Anlagen erneuert werden.

Die Bauarbeiten in beiden Häusern sollen bei laufendem Betrieb vonstattengehen. Es werde nicht alles auf einmal gemacht, sondern immer Stück für Stück. Für die Sanierung des Rügen-Hotels rechnet das Unternehmen mit einer Bauzeit von fünf, beim Kur-Hotel mit vier Jahren. Wann es genau losgeht, steht noch nicht fest. Das, sagt Philipp Scheibe, hänge unter anderem von den notwendigen Genehmigungen ab. Die Arbeiten könnten frühestens im kommenden Jahr beginnen.

