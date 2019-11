Umjubelte „Nacht der Talente“ in Baabe

Baabe

Fast drei Stunden beste Unterhaltung, tolle Musik und viele Lacher, eine Spende für die Jugendfeuerwehr Baabe und ein fantastisches Publikum: Das war die „Nacht der Talente“ am Sonnabend im Strandhotel Baabe. Auch zur vierten Auflage der Talentshow war der Theatersaal bis auf den letzten Platz gefüllt. 100 Zuschauer jeglichen Alters wollten sehen, was Rügener Hobbykünstler zu bieten haben.

„Wir waren in wenigen Tagen ausverkauft“, freute sich Organisator und Conférencier Jan A. Freyer. Ein Teil der Einnahmen wurde dabei wieder für einen guten Zweck gespendet. Diesmal gingen 350 Euro an die Jugendfeuerwehr Baabe, die Wehrführer Hannes Böhm übergeben wurden.

Ostseefanfaren eröffneten den Showabend

Zuvor hatten die Selliner Ostseefanfaren den Abend mit den Stücken „Fanfarenfest“ und „Move“ eröffnet. Der Fanfarenzug war schon das dritte Mal bei der Veranstaltung dabei. „Ich bin mit Jan seit 2013 befreundet, als die Ostseefanfaren gegründet wurden. Ich finde es toll, dass mit diesem Abend den Einheimischen außerhalb der Saison etwas geboten wird, wenn sie wieder mehr Zeit für sich haben“, so Leiter Michael Czechan.

Im Publikum saßen neben Insulanern aber auch etliche Urlauber. Einen kleinen Seitenhieb-Song über die Inselbesucher aus den großen Städten und ihre Eigenschaften hatte Jens Syllwasschy dann auch parat. Der Musiker und Sänger mit Gitarre und rauchiger Stimme, der derzeit an einem neuen Album arbeitet, animierte auch ein Paar zum Walzertanzen. Der Putbuser, der seine Lieder selbst komponiert und textet, stand im letzten Jahr das erste Mal beim Talente-Abend auf der Bühne und war in diesem Jahr musikalischer Partner von Jan A. Freyer. Gemeinsam präsentierten sie ein Udo-Jürgens-Medley.

Die Gingster Schülerband A Sense of Kallm hatte ihre Fangemeinde mitgebracht. Bekannt ist vor allem Sänger Malte, der im Jahre 2015 in der Castingshow „ The Voice Kids“ im Fernsehen auftrat. „Damals ging mir Malte noch bis zur Schulter, heute gehe ich ihm bis zur Schulter“, scherzte Moderator Jan A. Freyer. Die jungen Leute zeigten ihre Bandbreite mit Titeln wie „Junge“ von den Ärzten oder „Leinen los“ von Santiano.

Plattform wurde 2016 aus der Taufe gehoben

Neben dem Schlager-Auftritt von Erika Thürmer und dem Gitarren-Solo von Sven Kühbauch sorgte die Schulstunde mit dem Lehrer alias Horst Wutzke für den krönenden Abschluss der Show. Der frühere Mathe- und Physiklehrer sorgte mit seinen Anekdoten und Weisheiten aus dem Schulleben für beste Stimmung. Dabei verriet er auch die wichtigsten Gründe, um Lehrer zu werden: „Juli und August.“

„Der Abend hat uns gut gefallen“, meinten Anett und Mario Pödtke. Die Seedorfer waren zum ersten Mal zur Show gekommen, bei der sich noch Tanz oder Akrobatik gewünscht hätten.

Um Rügener Hobby-Künstlern eine Plattform zu bieten, wurde die „Nacht der Talente“ im Jahre 2016 aus der Taufe gehoben. Die namensgleiche Veranstaltung gab es zuerst in Berlin Reinickendorf. Jan A. Freyer hatte sie dort vor Jahren mit Freunden zum Leben erweckt und dann auf die Insel geholt, als er im Baaber Strandhotel seine Ausbildung zum Hotelkaufmann begonnen hatte.

Von Gerit Herold