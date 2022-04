Umleitung L301 auf Rügen: Zerfahrene Wege, Staus am Morgen

Gademow

So viel Verkehr hat der kleine Ort Reischvitz wohl in seinem ganzen Bestehen nicht erlebt. Weil die L301 zwischen Bergen und Gademow gesperrt ist, fahren viele Ortskundige nun einen Schleichweg über den sogenannten „Schwarzen Weg“, einer teilweise unbefestigten Verbindung zwischen Reischvitz zur B96. Der Weg ist, genau wie die Zuwegung zum Ort, einspurig und sicherlich nicht für solchen Fahrzeugverkehr gedacht. Über den Schwarzen Weg quälten sich am Montagmorgen Transporter, Autos und sogar ein extralanger Lkw mit Anhänger über die enge Straße.

Bei den Ausweichmanövern, die zwangsläufig nötig wurden, fuhren die Fahrzeuge in den Bereich der Allee, über die Bankette und Privatgrund. Nach 12 Stunden Umleitung ist der Boden gezeichnet. Kinder und Jugendliche des Ortes haben angesichts der hohen Geschwindigkeit mit der die meisten Autos heranrauschen, Pappschilder mit der Aufschrift „15 kmh – Kinder“ gebastelt. Mit Zettel und Stift bewaffnet führten sie sogar eine kleine Zählung durch und kamen auf mehrere Hundert Autos in rund zwei Stunden. Die Reaktion: Pöbeleien aus mehreren Autos mit heruntergekurbelter Scheibe. 

Umleitung über Landes- und Bundesstraßen

„Das Phänomen, dass Autofahrer nicht die Umleitung nutzen, ist leider öfter zu beobachten. Wir geben extra eine Umleitungsstrecke vor, die den Herausforderungen des Umleitungsverkehrs gewachsen ist, also die Beschaffenheit der Straße ist in Breite und Traglast in der Lage den Verkehr aufzunehmen“, schreibt Michael Friedrich vom Landesstraßenbauamt. Konkret bedeute das, dass hauptsächlich über Landes- und Bundesstraßen umgeleitet werde. „Dies haben wir auch in diesem Fall getan. Sofern wir über eine Kreisstraße umleiten, kommen wir auch für die entstandenen Schäden auf“, so Friedrich. „Im vorliegenden Fall leiten wir den Verkehr über unser Netz. Das heißt in der Tat, dass die Kommune die Reparaturkosten aufkommen muss.“

Schild in Reischvitz Quelle: Anne Ziebarth

Untere Verkehrsbehörde könnte die Laster einschränken

Konkrete Maßnahmen kann das Straßenbauamt Stralsund hier leider nicht einleiten. „Die zuständige untere Verkehrsbehörde hat hier bestimmte Möglichkeiten. Z.B. den Verkehr über 7,5 Tonnen vorübergehend einzuschränken“, erklärt Friedrich. „Dies liegt jedoch in deren Entscheidungsgewalt.“ In diesem Zusammenhang möchte das Straßenbauamt nochmal dafür appellieren, die offizielle Umleitung zu nutzen. „Dies schont die nicht dafür ausgelegten Nebenstraßen und ist gerade im Begegnungsverkehr verkehrssicherer.“

Von Anne Ziebarth