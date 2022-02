Putbus

Der Bahnübergang in Putbus in der Binzer Straße ist ab kommenden Montag voll gesperrt. Bis zum 12. April werden dort die Gleise zurückgebaut. Zusätzlich finden umfangreiche Arbeiten an den Schrankenanlagen und im Gleisbett statt. „Medien wie Gas und Strom, die sich dort im Erdreich befinden, wurden schon mehrere Jahrzehnte nicht mehr erneuert. Diese werden nun ausgetauscht“, sagt Thomas Schneider von der Rügenschen Bäderbahn.

Die Arbeiten finden im Zuge des Neubaus der Eisenbahnwerkstatt für den „Rasenden Roland“ sowie für die touristische Eisenbahn-Erlebnislandschaft statt. In den kommenden Jahren soll daher eine neue Werkstatt für Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Fahrzeugen nebst Betriebs-, Büro- und Sozialräumen sowie eine Waschanlage für die Züge gebaut werden. Gleichzeitig wird im Bereich des Bahnhofs eine neue Erlebnislandschaft rund um die Welt der Schmalspurbahn entstehen.

Schienenersatzverkehr

Für Zugreisende bedeutet dies, dass sie vom 28. Februar bis 4. April auf Schienenersatzverkehr angewiesen sein werden. Zwischen Putbus und Lauterbach wird ein Großraumtaxi im Einsatz sein, wie Thomas Schneider sagt. Bis Putbus würden die Züge aber planmäßig verkehren.

Autofahrer, die von Putbus kommend etwa zum Netto-Markt sowie zum Baumarkt fahren wollen, müssen eine lange Umleitungsstrecke in Kauf nehmen. Sie müssen über Lauterbach, Vilmnitz und wieder zurück nach Putbus fahren – eine Umleitungsstrecke von knapp sechs Kilometern. „Wir sperren einen Bereich von knapp zehn mal zehn Metern ab. Das betrifft demnach auch Fußgänger. Auch sie haben nicht die Möglichkeit, den Bahnübergang zu überqueren“, sagt er.

Mit Verspätungen ist zu rechnen

Einschränkungen wird es ebenfalls im Busverkehr geben. Aufgrund der Vollsperrung werden die Busse der Linie 31 ab Montag ab Dienstbeginn bis zum 12. April zwischen Putbus und Vilmnitz über Lauterbach geleitet. „In Vilmnitz werden entsprechend Ersatzhaltestellen an der Ecke Alte Bäderstraße/Vilmnitzer Dorfstraße eingerichtet“, teilt Michael Lang von der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mit. Zusätzlich kann die Haltestelle Lonvitz während dieser Zeit nicht bedient werden.

Der Sprecher macht darauf aufmerksam, dass es zu Verspätungen kommen kann. „Diese können sich noch einmal erhöhen, da zusätzlich in Güstelitz vom 28. Februar bis zum 24. Juni die Ortsdurchfahrt aufgrund von Baumaßnahmen halbseitig gesperrt wird“, sagt er.

Von Mathias Otto