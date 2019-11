Klage gegen Kliewe endet mit Vergleich

Ummanz

Die Klage der Wählergruppe Region Ummanz (WRU) gegen Bürgermeister Holger Kliewe ( CDU) endete mit einem Vergleich. Die mündliche Verhandlung fand am vergangenen Dienstag vor dem Verwaltungsgericht in Greifswald statt. Zu einer gerichtlichen Entscheidung ist es dabei aber nicht gekommen. Vielmehr ist das Klageverfahren im Anschluss an die rechtlichen Ausführungen der Kammer in der mündlichen Verhandlung durch einen zwischen den Verfahrensbeteiligten geschlossenen Vergleich beendet worden. Der Vergleich sieht vor, dass die Kläger ihre Klage nicht weiterverfolgen. Dies hat zur Folge, dass die Wahl mit dem festgestellten Ergebnis gültig ist. Im Gegenzug verpflichtete sich Kliewe, eine neuerliche Erklärung an alle Bürger der Gemeinde Ummanz zu verfassen, in der bestimmte Äußerungen, die in seiner Erklärung vom 24. Mai enthalten waren, nicht mehr enthalten sein werden.

Die Kläger waren davon ausgegangen, dass der Bürgermeister in seiner Erklärung gegen seine Neutralitätspflicht verstoßen habe. Das Gericht hat im Rahmen des in der mündlichen Verhandlung geführten Rechtsgesprächs anklingen lassen, dass es ebenfalls davon ausgehe, dass mit Kliewes Äußerungen gegen die dem Bürgermeister obliegende Verpflichtung zur Neutralität verstoßen worden sei.

Die WRU-Vertreter in der Gemeindevertretung von Ummanz hatten unmittelbar nach der Wahl Kliewes Einspruch eingelegt. Dieser war auf Vorschlag des Amts West-Rügen durch die Parlamentsmehrheit abgewiesen worden. Daraufhin hatten fünf Wählerinnen und Wähler beim Verwaltungsgericht Greifswald Klage erhoben. „Die Klägerinnen und Kläger wollen vom Gericht entschieden haben, ob es mit der besonderen Neutralitätspflicht von Amtsträgern bei Wahlen vereinbar ist, wenn sie zwei Tage vor dem Wahltermin auf einem amtlichen Briefbogen, wie von Bürgermeister Holger Kliewe praktiziert, allen Haushalten der Gemeinde Ummanz seine Auffassung zu kontroversen Gemeindethemen mitteilt, die vorher von seinem Mitbewerber um das Bürgermeisteramt aufgebracht worden waren“, hatte Simone Freese (WRU) die Klage begründet.

Von Uwe Driest