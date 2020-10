Ummanz

Neue Wege gehen die Verantwortlichen der Ummaii Tiki Bar im Rügen Surfhostel. Sie werden zum ersten Mal auch den Winter über die Tiki Bar öffnen. Zusätzlich starten sie eine neue Eventreihe: Die Ummai Soulkitchen. „Im Rahmen dieser Reihe gibt es dann einmal im Monat einen Themenabend, mit verschiedenen Gängen und musikalischer Untermalung“, sagt Mitarbeiterin Pia Boni.

Die Idee dazu bestand schon länger. Bei Hochzeiten im Surfhostel haben die Ausrichter oft das Catering übernommen. Der Betreiber sowie der Koch kommen gebürtig aus Schwaben und haben zu solchen Anlässen Köstlichkeiten aus Baden-Württemberg gekocht und serviert. Das kam immer sehr gut an bei den Gästen. Deshalb wird das erste Motto am 17. Oktober ,Schwäbisch-Pommersche Freundschaftsküche’ heißen“, sagt sie. Es gibt ein Drei-Gänge-Überraschungsmenü, auch als vegetarische Option möglich. „ Getränke laufen dann á la Karte, aber auch da lassen wir uns etwas einfallen als passende Drinks“, so Pia Boni.

Jeden Monat ein Themenabend

Der Koch hat auch eine musikalische Seite und wird nach dem Kochen die Gäste mit seiner Musik unterhalten. Anmeldungen werden unter der Rufnummer 0152/06168546, per Whattsapp oder E-Mail unter hostel@ummaii.de bis zum 14. Oktober entgegengenommen. Maximal 40 Leute können an diesem kulinarischen Abend teilnehmen.

Auch in Zukunft sind Themenabende in der Tiki Bar geplant, unter anderem ein Tapas-Abend. Vorerst sind diese Themenabende in den Wintermonaten geplant. „Wir werden beobachten, wie dieses Event bei den Besuchern ankommt. Es ist gut möglich, dass wir diese Veranstaltungsreihe ausweiten und sie ganzjährig anbieten“, sagt Pia Boni.

