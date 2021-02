Waase

Die Augen der Kinder sind vor lauter Homeschooling und Computerspielen bereits quadratisch. Die Eltern sind latent genervt, wegen Homeoffice und der damit verbundenen Enge. Obwohl das Wetter derzeit alles andere als verlockend aussieht, hilft es doch: Mütze auf, Schal um, dicke Socken und Matsch-Botten an und los geht’s nach draußen.

Ein Ort an dem die Weite fühlbar ist, ist Ummanz. Die Route startet an der Aussichtsplattform Tankow, den Ort erreicht man, indem man nach der Brücke auf die Insel Ummanz geradeaus weiterfährt und nach der Ortschaft Waase rechts in einen kleinen Weg abbiegt. Sogar ein kleiner Parkplatz ist am Ziel vorhanden. Die kleine Wanderung kann beginnen. Zwei bis zweieinhalb Stunden sollte man für die rund elf Kilometer etwa einplanen.

Die Wanderung führt durch Teile des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft Quelle: Anne Ziebarth

Kraniche sind noch nicht da – macht nix!

Geht man den Weg in Fahrtrichtung geradeaus, kommt man an ein Beobachtungshäuschen –eigentlich hauptsächlich für die Beobachtung von Kranichen gedacht, die hier im Herbst zu Zehntausenden rasten. Kraniche sind noch nicht zu sehen, dafür jede Menge andere Vögel des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft. Verschiedene Enten, Gänse, Schwäne. Aber heute bin ich wegen der Weite hier. Und die beginnt sofort, nachdem man sich auf den ausgeschilderten Fußweg in Richtung Markow macht.

Nichts als Gegend

Zuerst wird einem fast schwindelig – kilometerweit kann man plötzlich gucken, über Felder, Entwässerungsgräben und immer wieder übers Wasser, hier die Udarser Wiek. Nach einiger Zeit auf den Plattenweg nach rechts abbiegen. Man erreicht ein Pumphäuschen, der ungepflastere Weg geht am Deich entlang nach links weiter. Am Deich wohlgemerkt, nicht auf demselben, denn das Betreten des Deiches ist verboten. Es geht um die Ummanz-Nordspitze herum, schließlich wird der Weg befestigt.

Haide kommt näher

Immer weiter geht es am Wasser entlang, vielleicht sieht man auch bereits das ein oder andere Kitesurf- Segel am Himmel. Denn wir nähern uns Haide, und südlich des Ortes liegt eine der beliebtesten Surfdestinationen Rügens. Nicht umsonst gibt es hier eine Surfrepublik mit Namen Ummai. Heute biegen wir allerdings vorher nach links in Richtung Markow ab. Auf dem Weg dorthin kommt man übrigens an einem von Ummanz Baumhäusern vorbei, während es im anderen gute Pizza gibt, wachsen hier die Bäume durch das Dach.

Winterwanderung Ummanz Quelle: Anne Ziebarth

Zurück zum Ausgangspunkt

Man passiert Markow, nimmt eine kleinen Rechts-links-Schlenker und dann geht es für einen knappen Kilometer durch den Wald. Nach dem Waldaustritt folgt eine Biegung nach rechts und dann folgt der bereits bekannte Plattenweg zum Parkplatz. Trotz Hagelschauer in meinem Falle: Nach dieser Tour fühlt man sich entspannt. Vieles ist wieder zurechtgerückt, Augen und Seele sind wieder geerdet, es kann weitergehen.

Von Anne Ziebarth