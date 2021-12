Ummanz

Rügens Schwesterinsel Ummanz vertritt den Landkreis Vorpommern-Rügen beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ im kommenden Jahr. Eine Jury des Landkreises verlieh der Gemeinde nun den mit 5000 Euro dotierten ersten Platz beim Kreiswettbewerb. Die Gemeinde habe mit dem großen Engagement ihrer Einwohner und dem Zusammenhalt zwischen Alt und Jung überzeugt, lobte die Jury. Vor allem die vielfältigen Aktivitäten des Vereins „Traditionelles Brauchtum Ummanz“ beeindruckte die Vertreter des Landkreises. Der Verein zeigt die alten Trachten und pflegt das Plattdeutsche. Dazu kommen Maibaumsetzen, Ummanzer Bauernball und Feiern zu Frauen- und Kindertag. Auch die jährlichen Touren des Weihnachtsmanns mit seinem zwei- und vierbeinigen Gefolge, der mit kleinen Geschenken alle Ummanzer Rentner besucht, und die Kinder- und Rentnerweihnachtsfeier ließen die Jury staunen.

„In Kooperation mit der Gemeinde wird regelmäßig eine Vielfalt an Veranstaltungen für die Dorfbewohner organisiert“, heißt es in der Begründung für den Gewinn des mit 5000 dotierten Preises. „Es werden alle Generationen bedacht und auch Zugezogene herzlich empfangen und integriert. Besonders hat uns beeindruckt, dass eine abgestimmte gemeindliche Entwicklung vorangetrieben wird, bei der sowohl kommunale, kulturelle, wirtschaftliche und soziale Initiativen gemeinsam agieren.“

Sechs von 95 Gemeinden des Landkreises nahmen teil

Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ist der Nachfolger von „Unser Dorf soll schöner werden“ und wird auf Kreis-, Landes- und Bundesebene ausgetragen. Teilnehmen können daran Orte mit bis zu 3000 Einwohnern. „Eine dörfliche Gemeinschaft, die sich gegenseitig hilft, aufeinander aufpasst, gemeinsam allen Widrigkeiten trotzt und dabei auch noch ihr Lebens- und Arbeitsumfeld entwickelt, kann nicht nur in Krisen bestehen, sondern auch im Alltag vieles bewegen“, findet Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD).

Von den insgesamt über 95 amtsangehörigen Gemeinden des Landkreises haben - trotz der pandemiebedingten Situation – sechs teilgenommen. Neben dem Gewinner Ummanz waren das die Rügener Gemeinden Göhren (3. Platz), Sehlen und Hiddensee sowie Wustrow (2. Platz) und Trinwillershagen als Vertreter Nordvorpommerns.

In Göhren imponierte der Jury das Engagement von Bürgermeister Torsten Döring (SPD) sowie der „sehr engagierten ebenfalls neu gewählten Gemeindevertreterin Nadine Förster“, die ein „Lebensraumkonzept“ vorstellten, das auch umliegende Gemeinden einbeziehen will. „Obwohl sich die Gemeinde aufgrund von vorangegangenen Entscheidungen noch Jahre in finanziellen Schwierigkeiten befinden wird, wirkt die neu gewählte Gemeindevertretung sehr entschlossen, den Ort Göhren für die Einheimischen attraktiv und lebenswert zu gestalten“, meinte die Jury. So solle eine Begegnungsstätte für Jung und Alt geschaffen, ein Kinder- und Jugendrat installiert und ein Innovationspreis für Jugendprojekte ausgelobt werden. Die Situation der Gemeinde werde auch durch den Film „Wem gehört mein Dorf?“ kritisch beleuchtet. Der dritte Platz ist mit einer Prämie von 1000 Euro versehen.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Landespokal war noch nie auf Rügen

Die Gemeinde Sehlen und die Insel Hiddensee punkteten vor allem mit ihren aktiven Feuerwehren. Sehlens Bürgermeister Manfred Keller ist stolz auf das neue Feuerwehrgebäude und solide Finanzen. Ähnlich auf Hiddensee. „Wir haben gleich drei ehrenamtliche Feuerwehren und in unsere Jugendfeuerwehr können wir gar nicht so viele Kinder und Jugendliche aufnehmen, wie hinein möchten“, beschreibt Kurdirektorin Vanessa Marx die Situation auf dem Söten Länneken. Mit 25 Mitgliedern handele es sich, gemessen an der Einwohnerzahl, um die größte Jugendfeuerwehr des Landes. Die Gemeinde hatte sogar ein kleines Video erstellt, das auf YouTube zu sehen ist. Hiddensee gilt überdies als besonders familienfreundlich.

Hiddensee beeindruckte mit drei aktiven Feuerwehren und einer Jugendfeuerwehr. Quelle: Archiv

Wofür die Ummanzer ihre Siegprämie einsetzen werden, steht noch nicht fest. „Wir wollen bei unserem gemeinsamen Weihnachtsessen am Mittwoch beraten, wie das Geld verwendet werden soll“, sagt Pia Boni. Die Kreissieger nehmen am Landeswettbewerb 2022 teil und dessen Sieger qualifizieren sich für den Bundeswettbewerb 2023. Seit Bestehen des Wettbewerbs konnte der Landespokal noch nicht in den Landkreis geholt werden.

Von Rügen