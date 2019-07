Ummanz

Die Kommunalwahl, die Holger Kliewe ( CDU) mit gutem Resultat bestätigt hatte, ist für den Ummanzer Bürgermeister noch nicht ganz vorüber. Weil er im Wahlkampf auf amtlichem Briefbogen sowohl für sich geworben, als auch „einen Mitbewerber schlecht gemacht“ habe, hatte die bei der Wahl unterlegene „Wählergruppe Region Ummanz“ (WRU) Widerspruch beim Wahlleiter eingelegt und verlangt, dass Kliewe vorerst nicht amtieren darf. „Wir haben rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass er doch wohl erst in ein kommunales Ehrenamt berufen und als Ehrenbeamter vereidigt werden kann, wenn Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wahl ausgeräumt sind“, sagt Simone Freese, Vorsitzende der zweiköpfigen WRU-Fraktion. „Anlass für die Einsprüche ist eine unserer Auffassung nach unzulässige Wahlbeeinflussung durch Bürgermeister Holger Kliewe für seine erneute Kandidatur. Schließlich sind Beamte, also auch ehrenamtliche Bürgermeister, zu Neutralität und Zurückhaltung in politischen Äußerungen verpflichtet.“

Rainer Schultz, Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes West-Rügen, bestätigt, dass Kliewe bis zur Entscheidung der Gemeindevertretung am 29. Juli nicht im Amt ist. Die allerdings dürfte auch wegen des Kräfteverhältnisses von 7:2 Stimmen zugunsten der CDU als reine Formsache gelten. Zu der Sitzung werde Jan Hoder als Erster Stellvertreter des Bürgermeisters einladen, so Schultz. Die Stellungnahmen der Wahlleitung sowie die entsprechenden Beschlussvorlagen gehen den Gemeindevertretern mit der Einladung zu. Auf der Sitzung erfolge die Beschlussfassung über die insgesamt sechs vorliegenden Wahleinsprüche. Je nach Ausgang der Entscheidung werde gegebenenfalls die Ernennung des Bürgermeisters wiederholt.

In der Sache war es den Kontrahenten um die jüngst wieder aufgeworfene Frage der Verteilung und Zuordnung ehemaligen Volkseigentums nach der Wende gegangen. Die WRU wirft Kliewe und anderen vor, seinerzeit die Interessen der Gemeinde nicht ausreichend wahrgenommen zu haben und hatte dies in ihrer Zeitung „Leuchtfeuer“ zum Thema ihres Wahlkampfs gemacht. „Ich finde es schon beschämend, bei aller Ernsthaftigkeit für das Thema, dass die WRU damit jetzt Wahlkampf macht und mit bewussten Falschaussagen alle ehemaligen Bürgermeister und Gemeindevertreter aus dieser Zeit verunglimpft“, hatte Kliewe daraufhin in einem „Brief des Bürgermeisters an die Bürger der Gemeinde Ummanz“ geantwortet. Wenn die WRU über Informationen verfüge, „die beweisen, dass Stralsund nicht Rechtsnachfolger des alten Klosterbesitzes auf Ummanz ist“, solle sie diese zur Verfügung stellen. Die Hansestadt hatte in einem jahrelangen Rechtsstreit durchgesetzt, dass sie und nicht etwa die Treuhand Eigentümer der Flächen ist.

Auf einer Zusammenkunft mit Rügens ehemaliger Landrätin Kerstin Kassner (Linke) wurde bekannt geworden, dass nur noch bis Ende dieses Jahres die Möglichkeit bestünde, Widerspruch gegen die Zuordnungsvereinbarung einzulegen. Die heutige Bundestagsabgeordnete wandte sich inzwischen an die Präsidentin des Landesrechnungshofs mit der Bitte, die Institution möge prüfen, ob der Gemeinde Ummanz möglicherweise vermeidbarer Schaden entstanden sei. Die allerdings dürfe nur auf Ersuchen des Landtags tätig werden und leitet Anfragen zunächst an die Landkreise weiter, heißt es aus Schwerin.

Uwe Driest