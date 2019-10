Waase

Dichtes, ordentliches Fell in der richtigen Farbe, ein guter Körperbau, das richtige Gewicht, ein guter Pflegezustand, geschnittene Krallen - und das 107 Mal. Dirk Schneider und Raik Dieringer haben auf Ummanz Schwerstarbeit geleistet. Im ehemaligen Wirtschaftshof haben die beiden Preisrichter am Donnerstag jene Tiere in sieben einzelnen Positionen bewertet, die am Sonnabend und Sonntag bei der Kreisverbands-Kaninchenschau Rügen zu sehen sind. „13 Erwachsene und ein Jugendzüchter von Ummanz, aus Bergen und aus Sassnitz präsentieren ihre Tiere bei uns“, sagt Lutz Peters, 1. stellvertretender Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Ummanz.

Ein teures Hobby

Knapp über einhundert Tiere – „früher waren es mal viel, viel mehr“, erinnert er sich und denkt daran auch mit ein bisschen Wehmut zurück. Aber: Die Ursachen liegen für Peters ganz klar auf der Hand: „Kaninchenzucht ist ein zeitaufwendiges und inzwischen ein sehr teures Hobby geworden. So sind die veterinärmedizinischen Bestimmungen verschärft worden, was natürlich auch die Kosten pro Tier in die Höhe treibt. Und dann kommen auch noch das Futter und die Einstreu obendrauf“, sagt Peters.

Züchter werden immer älter

Sein Verein zählt derzeit 41 Mitglieder, mit einem Altersdurchschnitt um die 60 Jahre. „Und das ist das nächste Problem: die Züchter werden immer älter und es ist kaum jugendlicher Nachwuchs in Sicht“, macht Peters deutlich. So haben die Ummanzer in ihrem Verein ein paar junge, aber viele ganz alte Züchter. Und die müssen die Tiere täglich füttern, den Stall ausmisten, ihren Lieblingen Streicheleinheiten geben.

Rassekaninchen werden verkauft

Die Ergebnisse können Insulaner und Gäste Rügens am heutigen Sonnabend von 9 bis 17 und am morgigen Sonntag von 9 bis 15 Uhr in Augenschein nehmen. Und wessen Interesse an den Tieren so geweckt wurde, der kann an beiden Tagen sowohl Rassekaninchen als auch günstigere kaufen. Zudem verlosen die Ummanzer Züchter noch attraktive Preise. „Auch sind unsere fleißigen Züchterinnen in der Vereinsgaststätte auf regen Besuch vorbereitet. Neben leckeren Eintopf wird auch selbst gebackener Kuchen angeboten, so dass für jeden Geschmack etwas vorhanden ist“, lädt Peters ein und hofft wie seine Züchterkollegen auf einen regen Besuch auf der Insel Ummanz.

Von Chris Herold