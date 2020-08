Umweltschützer befreien die Ostsee vor Rügen von Geisternetzen

Glowe

Kleine und mittlere Geisternetze vor der Insel Rügen haben Tauchlehrer Wolfgang Frank von der Tauchbasis Prora und einheimische Taucher schon viele geborgen. Jetzt haben sie Unterstützung von der Münchener Gesellschaft zur Rettung der Delphine bekommen. Gemeinsam holen sie seit Freitag die schweren Netze an die Wasseroberfläche. Eine Aktion, die nur mit einem Spezialschiff und einer größeren Gruppe möglich ist. Vier Blicke auf die groß angelegte Aktion in der Ostsee:

Die Helfer

Zum einen sind viele einheimische Taucher dabei. Wolfgang Frank zum Beispiel. Er ist Tauchlehrer, betreibt in Prora die Tauchbasis. „Wir haben durch diverse Tauchgänge die Orte mit einem GPS-Gerät markiert, an denen wir Reusen, Stell- und Schleppnetze gesichtet haben. Wenn Aktionen wie diese stattfinden, können wir somit gezielt die Stellen ansteuern. Das ist die Voraussetzung“, sagt er. Unterstützt wird er unter anderem von der Diplom-Biologin Verena Platt-Till. Die Münchnerin ist im Dienst der GRD unterwegs. Insgesamt sind an diesem Wochenende 22 Naturschützer im Einsatz.

Galerie: So läuft die Bergung der Geisternetze

Was den Freiwilligen die Arbeit erschweren kann, mussten sie in den vergangenen Tagen mehrfach beobachten. Umwelt-Aktivisten von Greenpeace haben tagelang Granitblöcke in die Ostsee geworfen. „Das ist paradox. An den Steinen können sich Fischernetze verfangen und abreißen, die wir anschließend aus dem Wasser bergen. Ich finde es nicht okay, was sie gemacht haben. Das war eine reine PR-Show“, sagt Wolfgang Frank.

Technik und Ausrüstung

Tauchflaschen und Anzüge brachte jeder Taucher selbst mit. Wolfgang Frank hatte seine Aluboote auf den Trailern geparkt, um dem Wetter angemessen auch flexibel starten zu können. Am Freitag herrschten Windstärken von bis zu 20 Stundenkilometern. Deshalb entschied er sich kurzfristig, nicht wie das schwere Tauchereinsatz- und Forschungsschiff „Goor II“ in Glowe, sondern in Mukran zu starten. Die „Goor II“ hat ihren Heimathafen in Glowe und ist mit allem ausgestattet, was für die Bergungsaktion benötigt wird.

Darum ist das Bergen der Netze so wichtig Jährlich gehen etwa 5000 bis 10.000 Fischernetze und Netzteile, also Geisternetze, in der Ostsee verloren. Die Netze können sich durch die Wasserbewegung wieder aufstellen und „fangen“ dann weitere Meerestiere, die darin ertrinken oder ersticken. Sie bestehen zum Großteil aus synthetischen Stoffen wie Polyamid (Nylon), Polypropylen oder Polyethylen, also Kunststoff. Zehn bis 50 Prozent des Plastikmülls im Meer sind Geisternetze. Die Zersetzung dieser Kunststoffe dauert circa 400 bis 600 Jahre. Mit der Zeit zersetzen sich die Netze zu Mikroplastik, das für immer im Meer verbleibt und von Vögeln und Fischen immer häufiger mit der Nahrung aufgenommen wird. Durch den Verzehr von Fisch kann das Mikroplastik auch in den menschlichen Körper gelangen.

Das Wichtigste: Mit einer Länge von fast 15 Metern und Breite von fünf Metern ist die Voraussetzung geschaffen worden, die richtig schweren Netze auch sicher zu landen. An Bord befindet sich auch ein Kran. Der kann ein Gewicht von bis zu einer Tonne heben. „Das Boot mussten wir chartern. Wir konnten diese Aktion deshalb nur planen, weil wir Sponsoren, wie das Reiseportal Ostsee 24 und die Deutsche Postcode Lotterie, an unserer Seite hatten“, sagt Verena Platt-Till.

Wie läuft die Aktion ab?

„Wir steuern mit den Alubooten die markierten Stellen an. Dann schwimmen die ersten Taucher zum Netz und bringen sogenannte Packsacks an. Das sind Beutel, die wir mit separaten Druckluftflaschen mit Luft füllen“, sagt Wolfgang Frank. Dadurch wird das Netz soweit angehoben, dass die Taucher erblicken können, wie groß es tatsächlich ist. Danach werden Muscheln, Krebstiere oder noch lebende Fische aus dem Netz befreit. „Ein Packsack hat eine Hebekraft von 75 Kilogramm. Allein für ein Netz benötigen wir fünf bis sieben solcher Beutel, um das Geisternetz bis zur Wasseroberfläche zu bringen“, sagt er.

Die „Goor II“ muss das Netz danach so dicht wie möglich ansteuern. Nur wenn es sich dicht an der Bordwand befindet, kann es optimal mit dem Kran hochgezogen werden, sagt ein Techniker vom Schiff. „Auch wenn Wellengang und Wind für solche Aktionen nicht hilfreich sind, hoffen wir, dass wir insgesamt neun Stationen ansteuern können. Wir arbeiten das Programm Stück für Stück ab“, so Verena Platt-Till. Die Netze werden anschließend gelagert und gesichtet. „Darin sind viele Sachen enthalten, die wir noch verwenden können. Aus einem Teil wird später Dekomaterial oder Ähnliches“, sagt sie. Der Rest wird recycelt und von einem Entsorger abgeholt.

Weitere Aktionen

Wolfgang Frank führt Tauchgänge durch, bei denen er zusammen mit freiwilligen Tauchern Stellnetze, Schleppnetze oder Reusen birgt. Damit sich auch Hobbytaucher an der Bergung von Geisternetzen beteiligen können, bietet er regelmäßige Tauch-Workshops an.

Diese werden kostenfrei angeboten. Sie bestehen aus einem theoretischen Teil, Praxistrockenübung und Praxisnassübung. Die Ausfahrt, Tauchgase und die Ausrüstung für die Bergung werden im Rahmen des Projektes gestellt. Die Workshops richten sich explizit an Hobbytaucher. Anmeldungen: www.ostsee24.de/ostsee-urlaub/nachhaltigkeit/geisternetze/tauch-workshops

Von Mathias Otto