Wellen klatschen an den Bug der „ Beluga II“. Ein schneidender Wind pfeift über das Sassnitzer Hafenbecken hinweg und hinauf in die Takelage. Thilo Maack (52) steht an der Reling des Zweimasters und schaut hinaus auf die Ostsee. Der für heute geplante Törn samt Tauchgang fällt ins Wasser. Zu riskant.

Doch es ist nicht der Seegang, der dem Meeresbiologen Sorgen bereitet, sondern das, was sich unter der Wasseroberfläche abspielt. Weil Menschen kurzfristigen Profit aus der Ostsee schlagen wollen und ihre Schätze plündern, gehe es dem Binnenmeer schlechter denn je, beklagt Maack. Das will er ändern.

Schutzgebiete ohne Schutz

Thilo Maack, Meeresbiologe bei Greenpeace, an Bord der "Beluga II" Quelle: Christian Rödel

Thilo Maack arbeitet für Greenpeace. Mit einem Flaggschiff der Umweltorganisation, der „ Beluga II“, fährt er derzeit die Ostseeküste ab. Der Zweimaster taucht da auf, wo Meere unter dem Einfluss des Menschen leiden. Auf der Ostsee sei das quasi überall der Fall, sagt Maack. „Es gibt nicht einen Quadratmeter, der nicht betroffen ist.“

Besonders folgenschwer sei das dort, wo Meeresbewohner eigentlich sicher sein sollten: in den sechs Ostsee-Schutzgebieten „ Fehmarnbelt“, „Kadetrinne“, „Westliche Rönnebank“, „ Pommersche Bucht“, „Oderbank“ und „Adlergrund“.

Letzterer ist rund 230 Quadratkilometer groß und liegt vor der Südostküste Rügens. „Gerade waren wir dort tauchen“, sagt Thilo Maack. In der Tiefe liegt, was er behüten will: Steinriffe und Miesmuschelbänke. „Schatzkammern der Artenvielfalt.“ Schatzkammern, die geplündert werden. „Von Trawlern. Sie führen Krieg gegen Fischbestände und sie gewinnen ihn. In Schutzgebieten ist alles verboten, bis auf das, was sie zerstört: die Grundschleppfischerei“, sagt Maack.

Laut einem jüngst von Greenpeace veröffentlichen Report sind die Bestände von Dorsch und Hering in der Ostsee in einem schlechten Zustand. Sie seien jahrelang so stark überfischt worden, dass der Nachwuchs ausblieb, heißt es im Bericht. Zudem sei Deutschlands einzige Walart, der Schweinswal, stark gefährdet, weil er in Stellnetzen ertrinkt.

Die Einschätzung von Greenpeace hält Christopher Zimmermann für übertrieben. „Es geht den Ökosystemen in Nord- und Ostsee im Gegenteil deutlich besser als vor 30 Jahren“, kommentierte der Direktor des staatlichen Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock. Es stimme nicht, dass der Fischereidruck unaufhörlich ansteige, so Zimmermann.

Kritik an Greenpeace : Sind die Aussagen verzerrt?

Einige Aussagen des Greenpeace-Berichtes sind nach Meinung von Zimmermann verzerrt, weil die Organisation mit dramatischen Aussagen den Druck erhöhen wolle. Ihm zufolge geht es in der Ostsee derzeit nur einem von zwei Dorschbeständen (Ostdorsch) und einem von vier Heringsbeständen (Westhering) schlecht oder sehr schlecht. Bei beiden Beständen spielten die veränderten Umweltbedingungen die größere Rolle.

Kommentar: Bedrohte Meere: Wir brauchen endlich echte Schutzgebiete

Thilo Maack widerspricht. „Das Problem ist hausgemacht.“ Er verweist auf Zahlen des Rates für Meeresforschung (ICES). „Es ist wissenschaftlich belegt, dass die jahrzehntelange Überfischung des westlichen Ostseedorschs den Bestand in eine miserable Situation gebracht hat. Hier die Verantwortung auf die veränderten Umweltbedingungen zu schieben, ist unlauter und letztendlich auch fatal für die Fischerei. Schließlich ist sie auf einen gesunden Dorschbestand als Grundlage angewiesen.“

Er habe Verständnis für Fischer, die Fangquoten beklagen und sich nicht noch weiter einschränken lassen wollen, weil sie um ihre Existenz bangen. „Es tut mir wirklich leid für sie. Aber um bildlich zu sprechen: Ein Dorf mit 200 Einwohnern braucht eben keine 40 Friseure.“

„Die Regierung versagt“

Der Bundesregierung wirft Maack Totalversagen vor. Sie sei bei der Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) kläglich gescheitert. Die europäische Staatengemeinschaft hatte sich 2007 darauf verständig, Europas Meere bis 2020 in einen „guten Umweltzustand“ zu versetzen und eine Verschlechterung künftig zu verhindern.

Zu diesem Zweck hat Deutschland einen Großteil seiner Meeresflächen – allein in der Ostsee rund 51 Prozent – als Natura-2000-Gebiete ausgewiesen. Thilo Maack winkt ab, spricht von „Paperparks“ – Schutzgebiete, die allein auf dem Papier existieren. „Der Politik fehlt der nötige Wille, sie konsequent umzusetzen“, klagt Maack an.

Aufsehende Aktion an Kreidefelsen

Dabei würde davon nicht nur die Artenvielfalt profitieren, sondern auch der Mensch, sagt Maack. In Schutzgebieten könnten Fische ungestört heranwachsen und laichen. Die Larven und Fische wanderten dann wiederum auch in umliegende Gebiet aus. „Das käme der Fischerei zugute“, so der Biologe. Zudem wären gesunde Ökosysteme widerstandsfähiger gegen Umweltveränderungen und stabilisierten das Weltklima. Im Kampf gegen den Klimawandel sei der Mensch auf Meere als Verbündete angewiesen.

Deshalb will die sechsköpfige „ Beluga II“-Crew Missstände dokumentieren und anprangern. Bei Worten allein soll es nicht bleiben. „Wir werden Taten sprechen lassen“, kündigt Thilo Maack an. In den kommenden Tagen sei eine Aktion an Rügens Kreidefelsen geplant. Details dazu will der Umweltaktivist noch nicht preisgeben. Nur soviel: Sie soll aufsehenerregend und nicht zu übersehen sein.

Thilo Maack lehnt an der Reling und blickt hinaus auf’s Meer. Sobald der Wind abflaut und der Seegang nachlässt, will er die Leinen losmachen, um die Ostsee zu ergründen und wirksame, wie er sagt, „echte“ Schutzgebiete für sie einzufordern. Denn: „Wenn wir die Zerstörung der Meere nicht endlich stoppen und Wirtschaftsinteressen weiterhin über Umweltschutz stellen, werden wir alle die Folgen spüren.“

Schwimmendes Labor Das Greenpeace-Segelschiff „ Beluga II“ fährt Flüsse hinauf und Küsten entlang, um auf vom Menschen verursachte Gewässerverschmutzungen und die Folgen seiner Eingriffe in Ökosysteme aufmerksam zu machen. Der Zweimaster kann ein mobiles Labor mit an Bord nehmen. Auf Infotouren wird der Laderaum zum Ausstellungs- und Vortragsraum. Aktuell wird er für die Tauchausrüstung der Umweltschützer genutzt. Derzeit fährt die „ Beluga II“ die Schutzgebiete der deutschen Küstengewässer ab, um den Zustand der Meere zu erkunden und von der Politik die Einrichtung „echter Schutzgebiete“ zu fordern. Ziel ist, Klimawandel und Artensterben zu stoppen. www.greenpeace.de

Von Antje Bernstein