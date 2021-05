Unbekannte beschmieren 18 Stolpersteine auf Rügen

Rügen

Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam ermittelt auf Rügen, weil Stolpersteine beschmiert worden sind. Dabei handelt es um Gedenktafeln aus Messing, die an das Schicksal der Opfer des Faschismus erinnern. In Sassnitz sind nach Angaben der Polizei 15 Stolpersteine mit brauner Farbe beschmiert worden – in der Weddingstraße, der Bergstraße, der Hauptstraße, der Mittelstraße und an der Strandpromenade. Bis auf einen einzigen Stein in der Hermann-Berbert-Straße waren alle Steine im Stadtgebiet betroffen. 

Auch in Garz – in der Lange Straße – sind drei Stolpersteine beschmiert worden – mit schwarzer Farbe. Ein Zusammenhang beider Taten sei naheliegend. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich an die Einsatzleitstelle unter 03 95/55 82 22 24, die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in diesem Jahr. Zwei Gedenksteine für die Opfer des Nationalsozialismus sind bereits Ende Februar in Bergen mit brauner Farbe überschüttet worden. Die Stolpersteine sind eine bundesweite Aktion des Künstlers Gunter Demnig aus Berlin. Mit im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln, sogenannten Stolpersteinen, soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden.

