Unbekannte brechen Münzautomat in Samtens auf Rügen auf

Samtens

Ein dreistelliger Geldbetrag ist aus einem Münzautomat in Samtens auf Rügen gestohlen worden.

Wie die Polizei informiert, ist in der Straße „Kurzer Weg“ zwischen Sonntag (27. Dezember, 15 Uhr) und Montagmorgen (28. Dezember) der Automat aufgebrochen worden, um an das Bargeld zu gelangen. Sie bittet um Zeugenhinweise.

Wer in der angegebenen Zeit etwas Auffälliges beobachtet hat, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier in Bergen (Wasserstraße 15d, Tel. 03830 / 81 00). Hinweise können auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von Anja Krüger